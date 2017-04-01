Ñòðåëåöúò îò Êþ÷óêà áèë ãîòîâ äà ïàëè êîëèòå íà ñúó÷åíèöè ñðåùó çàïëàùàíå

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Çàùèòíèöèòå Ìèõàèë - Îðëèí Òúðíîâàëèéñêè è Ëú÷åçàð Òàêîâ îáà÷å êîíòðèðàõà, ÷å îáâèíåíèåòî íà 19-ãîäèøíèÿ ó÷åíèê å ïðåêàëåíî òåæêî, à ñå êàñàå åäèíñòâåíî çà ìëàäåæêà ñâàäà çà ìîìè÷å.
Ñïîðåä çàùèòàòà ñàìèÿò ïîñòðàäàë òâúðäè, ÷å å ÷óë äâà èçñòðåëà - åäèí âúâ âúçäóõà è åäèí, äîøúë îò îêîëî 15-20 ìåòðà, êîéòî ñàìî ãî å "ïåðíàë" ïî ÷åëîòî. Ò.å. Ìèõàèë íå å ñòðåëÿë, çà äà óáèâà èëè íàðàíÿâà òåæêî, òâúðäÿò àäâîêàòèòå.
Íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî òðÿáâà äà ñå âçåìå ïðåäâèä, ÷å Ìèõàèë ñå íóæäàå îò ëå÷åíèå, çàäúðæàíåòî è îòäåëÿíåòî ìó îò ñåìåéñòâîòî ñà âðåäíè çà íåãî, ìîì÷åòî òðÿáâà äà ïðîäúëæè è îáðàçîâàíèåòî ñè, ïîñî÷è çàùèòàòà.
Äåëè-Ñëàâîâ ïúê ñïîäåëè, ÷å íåïîñðåäñòâåíî ïðåäè èíöèäåíòà å áèë çàïëàøâàí è òîðìîçåí, ñ êîåòî îïèòà äà îáÿñíè ïîñòúïêàòà ñè. È âñå ïàê äîêàçàòåëñòâà è æàëáè çà òîðìîç íÿìà çà ðàçëèêà îò áåçñïîðíî àãðåñèâíîòî ïîâåäåíèå íà Ìèõàèë, êîíòðèðà ïðîêóðîðúò ïî äåëîòî.
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Ñúäúò íå ñå ñìèëè íàä Ìèõàèë îò Êþ÷óêà âúïðåêè ìîëáèòå ìó!
11:49 / 20.04.2017
Çàùî äà èçáåðåì ÷àñòåí êàðäèîëîã?
11:26 / 20.04.2017
EVN: Ãîòîâà å ïúðâàòà ãðóïà ôàêòóðè ñ íîâèòå öåíè íà òîêà
11:31 / 20.04.2017
Âàæíî çà ðîäèòåëèòå íà âñè÷êè ïúðâîëàöè, êîèòî ùå ó÷àò â Ïëîâäèâ!...
11:14 / 20.04.2017
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11:02 / 20.04.2017
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10:03 / 20.04.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áåçïðåöåäåíòåí ñêàíäàë! Ñëàâè êàçà ñâîÿòà èñòèíà, çàìåñè è Íîâà òâ!
23:00 / 18.04.2017
Ãåîðãè Ãàíåâ å ïî÷èíàëèÿò äíåñ â Ïëîâäèâ ìîòîðèñò
17:58 / 18.04.2017
Ìàãè Õàëâàäæèÿí ðàçáóíè Ôåéñáóê çàðàäè Ñëàâè è bTV
08:56 / 19.04.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí: Íåêà ïîâå÷å õîðà âèäÿò òîâà!
11:00 / 19.04.2017
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