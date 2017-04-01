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Åêñêëóçèâíî: Æåíà áå áëúñíàòà â ïîäëåçà íà "Ãëàäñòîí"!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 12:08 / 20.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Æåíà áå áëúñíàòà îò ëåê àâòîìîáèë ïðåäè ìàëêî â ïîäëåçà íà "Ãëàäñòîí" â Ïëîâäèâ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Ïîñòðàäàëàòà å îòêàðàíà â áîëíèöà, âñå îùå íÿìà äàííè çà ñúñòîÿíèåòî é. Î÷àêâàéòå ïîäðîáíîñòè!







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êàêâî ïðàâè òàì....ñàìî òàðèêàòè....
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Naistina trqbva da se nalojat mnogo seriozni merki za nepravilno presichane !!!!
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Çà ÷àñòè îò ñåêóíäàòà ñå ãóáè âèäèìîñò, êàòî ñå ìèíàâà îò ñâåòëî íà òúìíî... íÿìà êàê äà ñå ðåàãèðà... íå ìèñëÿ, ÷å øîôüîðà å âèíîâåí.
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Êàòî ãëåäàì ìÿñòîòî ïåøåõîäêàòà å â íàðóøåíèå...
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Å êàê ùå ïðåñè÷à â ïîäëåç? Ëóäà ëè å? Âçåìåòå äà ãëîáÿâàòå è ïåøåõîäöèòå. Òîâà íà íèùî íå ïðèëè÷à ðŸ˜¤
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Ñïîäåëè êàê„ÏËÎÂÄÈÂ24.ÁÃ“ - ÂÑÈ×ÊÎ ÇÀ ÂÑÅÊÈ, ÑÚÁÐÀÍÎ ÍÀ ÅÄÍÎ ÌßÑÒÎ : ÍÎÂÈÍÈÒÅ ÎÒ ÃÐÀÄ ÏËÎÂÄÈÂ, ÏËÎÂÄÈÂÑÊÀ ÎÁËÀÑÒ, ÂÀØÀÒÀ ÎÁÙÈÍÀ, ÂÀØÈßÒ ÊÂÀÐÒÀË È ÂÀØÀÒÀ ÓËÈÖÀ, ÍÎÂÈÍÈÒÅ È, ÎÒ ÅÂÐÎÏÀ È ÖÅËÈßÒ ÑÂßÒ, ÍÅÏÎÄÏÐÀÂÅÍÈ È ÒÀÊÈÂÀ, ÊÀÊÂÈÒÎ ÑÀ ! ÍÎÂÈÍÈ, ÑÏÎÐÒ, ÁÈÇÍÅÑ
ïðåäè 2 ÷. è 14 ìèí.
-2
 
 
Êúäå å "ÊÀÒ" è òÿõíàòà ïñåâäî àêöèÿ - "ÑÊÎÐÎÑÒ" , ïèòàì, àç ? :(
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Íÿêîé ìàé ñå å âîçèë áåç êîëàí è ñå å îïèòàë äà èçëåçå ïðåç ïðåäíèÿ ïðîçîðåö! Ñëàãàéòå ñè êîëàíèòå íå ñè ïðàâåòå åêñïåðèìåíòè, ñòúêëàòà ñà çäàðâè! Äàíî âñè÷êè ñà æèâè è çäðàâè!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ñúäúò íå ñå ñìèëè íàä Ìèõàèë îò Êþ÷óêà âúïðåêè ìîëáèòå ìó!
11:49 / 20.04.2017
Çàùî äà èçáåðåì ÷àñòåí êàðäèîëîã?
11:26 / 20.04.2017
EVN: Ãîòîâà å ïúðâàòà ãðóïà ôàêòóðè ñ íîâèòå öåíè íà òîêà
11:31 / 20.04.2017
Âàæíî çà ðîäèòåëèòå íà âñè÷êè ïúðâîëàöè, êîèòî ùå ó÷àò â Ïëîâäèâ!...
11:14 / 20.04.2017
Óíèêàëåí âëàê ïóñêà ÁÄÆ çà Ãåðãüîâäåí, áèëåòè ñå ïðîäàâàò è â Ïëî...
11:02 / 20.04.2017
Ìëàäà æåíà ðàçêàçà êàê â÷åðà å áèëà áëúñíàòà îò êîëà â Ïëîâäèâ, ø...
10:03 / 20.04.2017

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Âèæ îùå:
Áåçïðåöåäåíòåí ñêàíäàë! Ñëàâè êàçà ñâîÿòà èñòèíà, çàìåñè è Íîâà òâ!
23:00 / 18.04.2017
Áàùàòà íà øîôüîðà, óáèë æåíà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â Ïëîâäèâ: Óïëàøèë ñå å ìíîãî, çàòîâà å èçáÿãàë!
18:07 / 18.04.2017
Æóðíàëèñòúò Âàñèë Èâàíîâ ñ ïúðâà ðåàêöèÿ, ñëåä êàòî çàðàäè íåãî áå öåíçóðèðàí Ñëàâè
23:43 / 18.04.2017
Ãåîðãè Ãàíåâ å ïî÷èíàëèÿò äíåñ â Ïëîâäèâ ìîòîðèñò
17:58 / 18.04.2017
Ìàãè Õàëâàäæèÿí ðàçáóíè Ôåéñáóê çàðàäè Ñëàâè è bTV
08:56 / 19.04.2017
Àäâîêàòúò íà ìëàäåæà, óáèë æåíà íà çåáðà â Ïëîâäèâ, íàìåêíà, ÷å âèíîâíà å æåðòâàòà!
19:10 / 18.04.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí: Íåêà ïîâå÷å õîðà âèäÿò òîâà!
11:00 / 19.04.2017
Àêòóàëíè òåìè
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Çèìà 2016/2017 ã.
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