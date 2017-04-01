Äîáðè õîðà ñïàñèõà çàëÿòî ñ ðàçòîïåí àñôàëò êó÷åíöå

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17:37 / 18.04.2017
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17:00 / 18.04.2017
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Êëèìàòîëîã: Çà Ãåðãüîâäåí ñå î÷àêâàò ìíîãî ñèëíè âàëåæè
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18-ãîäèøíèÿò Àñåí Ãþâðåíîâ å óáèåöúò-áåãëåö
09:07 / 16.04.2017
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