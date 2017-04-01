Ïëîâäèâ - âñå ïî-èíäóñòðèàëåí, âñå ïî-åôåêòèâåí

Èêîíîìèêàòà íà Ïëîâäèâñêà îáëàñò çàïî÷íà äà ïîêàçâà êà÷åñòâåíè ðåçóëòàòè, çà êîèòî ïúðâèÿò êîìåíòàð å: òîâà íå ìîæå äà áúäå. Â íà÷àëîòî íà 2017 ãîäèíà Ðåãèîíàëíîòî ñòàòèñòè÷åñêî áþðî â Ïëîâäèâ ïîêàçà êðàéíèòå èêîíîìè÷åñêè ðåçóëòàòè çà 2015 ãîäèíà. È ïî íÿêîëêî íàé-âàæíè ïîêàçàòåëÿ òå ñà òîëêîâà ïðåä ñðåäíèòå çà ñòðàíàòà è òîëêîâà íàä ïðåäõîäíàòà 2014 ã., ÷å äîêàçâàò áúðçàòà èíäóñòðèàëíà ïðîìÿíà â èêîíîìèêàòà íà ðåãèîíà.
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Äàííèòå îò ñòàòèñòèêàòà ñî÷àò, ÷å ïðåäïðèÿòèÿòà è çàåòèòå â òÿõ õîðà çà ïåðèîäà 2013 - 2015 ãîäèíà íàðàñòâàò ñ "ðàçóìíèòå" 1.2% äî áëèçî 2%. Ïðåç 2015 ãîäèíà îáà÷å ðàáîòíàòà ñèëà â ðåãèîíà íà Ïëîâäèâ å äîáàâèëà ñòîéíîñò (ïî ôàêòîðíè ðàçõîäè) çà 4.29 ìëðä. ëâ., êîÿòî å ñ 20.6% ïîâå÷å îò ïðåäõîäíàòà ãîäèíà. Íåòíèòå ïðèõîäè îò ïðîäàæáè ñà 21.6 ìëðä. ëâ. è ñà ñ 10.7% ïîâå÷å îò ïðåäõîäíàòà ãîäèíà. Ïðîèçâåäåíà å ïðîäóêöèÿ çà 14.2 ìëðä. ëâ., èëè ñ 11.6% ïîâå÷å îò 2014 ã.
Ãîäèíàòà 2015 å áèëà èçêëþ÷èòåëíî ïå÷åëèâøà çà áèçíåñà â ðåãèîíà. Êðàéíèÿò ôèíàíñîâ ðåçóëòàò íà ïðåäïðèÿòèÿòà îò îáëàñò Ïëîâäèâ å ïå÷àëáà îò 1.25 ìëðä. ëâ., èëè ñ 44.7% ïîâå÷å îò ïðåäõîäíàòà ãîäèíà. Òîâà å ôèíàíñîâ ðåçóëòàò, êîéòî íå å ïîñòèãàí ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè è ïðåäâåùàâà äîáúð èíâåñòèöèîíåí ñòàðò çà ñëåäâàùàòà 2016 ãîäèíà. Ïðåäïðèÿòèÿòà ñ ïå÷àëáà ñà 69.6% îò îáùèÿ áðîé è ðàçìåðúò é å 1.712 ìëðä. ëâ. Òåçè ñúñ çàãóáà ñà 17.8% è ñòîéíîñò 460 ìëí. ëâ. Ïðåäïðèÿòèÿòà ñ íóëåâ ôèíàíñîâ ðåçóëòàò ñà 12.6%.
Íàé-ãîëÿìà å çàãóáàòà â ìèêðîïðåäïðèÿòèÿòà - 58.2% îò îáùèÿ ðàçìåð, è òîâà å òðåâîæåùî, çàùîòî â Ïëîâäèâñêà îáëàñò ïðåîáëàäàâàò ìèêðîïðåäïðèÿòèÿòà (äî äåâåò çàåòè) - 91.9% îò îáùèÿ áðîé, â êîèòî å ïðîèçâåäåíà ïðîäóêöèÿ çà 2 504 ìëí. ëâ. ïî òåêóùè öåíè, èëè 17.7% îò îáùàòà çà îáëàñòòà. Çàòîâà âúïðåêè ìíîãî âèñîêèÿ îòíîñèòåëåí äÿë íà ãóáåùèòå ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ òîâà íå ñå îòðàçÿâà ñúùåñòâåíî âúðõó êðàéíèÿ ôèíàíñîâ ðåçóëòàò íà áèçíåñà â Ïëîâäèâñêà îáëàñò.
Ïîêàçàòåëåí ïðèìåð çà íàðàñòâàùàòà åôåêòèâíîñò íà áèçíåñà â Ïëîâäèâñêà îáëàñò å ñòðîèòåëíèÿò îòðàñúë. Âñúùíîñò òîé íå å íàé-çíà÷èìèÿò çà ïðèõîäèòå â îáëàñòòà - îêîëî 6.5% îò îáùèÿ îáåì ïðèõîäè íà íåôèíàíñîâèòå ïðåäïðèÿòèÿ. Ìíîãî èçðàçèòåëåí å îáà÷å ðúñòúò íà òåçè ïðèõîäè. Çà ïåðèîäà 2010 - 2014 ãîäèíà ïðîäàæáèòå â ñåêòîðà âàðèðàò ìåæäó 800 è 850 ìèëèîíà ëåâà. Ïðåç 2015 ãîäèíà ñà ðåàëèçèðàíè ïðèõîäè îò ñòðîèòåëñòâî â ðàçìåð íà 1.4 ìëðä. ëåâà, èëè ðúñò îò ïî÷òè 65%.
Ïðåç 2015 ãîäèíà äâà ôàêòîðà îêàçâàò ñèëíî ïîëîæèòåëíî âëèÿíèå âúðõó ñåêòîðà óñëóãè â Ïëîâäèâñêà îáëàñò. Ïúðâèÿò ñà äîáðèòå óñëîâèÿ çà ñúçäàâàíå è íàâëèçàíå íà ôèðìè îò èíäóñòðèÿòà çà èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè. Âòîðèÿò å ïîäãîòîâêàòà íà Ïëîâäèâ çà Åâðîïåéñêà ñòîëèöà íà êóëòóðàòà ïðåç 2019 ãîäèíà. Îáùèÿò áðîé íà ôèðìèòå â ñôåðàòà íà óñëóãèòå ïðåç 2015 ãîäèíà å 14 693 (+ 4.6). Íàé-âèñîêè òåìïîâå íà ñúçäàâàíå íà íîâè ïðåäïðèÿòèÿ îáà÷å èìà èìåííî â äâàòà ïîäîòðàñúëà: ñúçäàâàíå è ðàçïðîñòðàíåíèå íà èíôîðìàöèÿ è òâîð÷åñêè ïðîäóêòè, äàëåêîñúîáùåíèÿ ñ ïðèðàñò îò 10.6 íà ñòî è êóëòóðà, ñïîðò è ðàçâëå÷åíèÿ - ñ ïðèðàñò îò 11.6 íà ñòî. Íàé-äîõîäîíîñåí ïîäîòðàñúë â ñôåðàòà íà óñëóãèòå â Ïëîâäèâñêà îáëàñò îáà÷å ïðîäúëæàâàò äà áúäàò òðàíñïîðòúò è ñêëàäîâàòà äåéíîñò, êîèòî ôîðìèðàò ïî÷òè 40% îò ïðèõîäèòå îò ïðîäàæáè â ñåêòîðà óñëóãè.