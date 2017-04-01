Åêñêëóçèâíî: Äèíêî îò ßìáîë ñìàçà îò áîé ïðèÿòåëêàòà ñè çàðàäè ðåâíîñò!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 12:01 / 13.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Òåæúê ïîáîé å íàíåñúë ëîâåöúò íà ìèãðàíòè Äèíêî îò ßìáîë íà ïðèÿòåëêàòà ñè Äåñè, íàó÷è Burgas24.bg îò ñèãóðíè èçòî÷íèöè. Åêøúíúò ñå å ðàçèãðàë êúñíî âå÷åðòà íà 11-è àïðèë â êúùàòà ìó â ßìáîë.

Îò ÓÌÁÀË-Áóðãàñ ïîòâúðäèõà çà íàøàòà ìåäèÿ, ÷å ìîìè÷åòî å ïðèåòî ñëåä ïîëóíîù ñ ìíîæåñòâî òðàâìè è íàðàíÿâàíèÿ ïî öÿëîòî òÿëî. Ïî íàøà èíôîðìàöèÿ ñðåùó Äèíêî âå÷å èìà âíåñåíà æàëáà â ïîëèöèÿòà, à ïðåáèòîòî ìîìè÷å ñè å èçêàðàëî îãðàíè÷èòåëíà çàïîâåä.

Íåéíà áëèçêà ïðèÿòåëêà ðàçêàçà ïðåä Burgas24.bg, ÷å ïðè÷èíàòà çà çâåðñêèÿ ïîáîé å ðåâíîñò. Ñëåä òúðæåñòâî ïî ñëó÷àé ðîæäåíèÿ äåí íà ñåñòðà ñè, ëîâåöúò íà ìèãðàíòè ãðàáíàë òåëåôîíà íà ïðèÿòåëêàòà ñè ñ íàìåðåíèåòî äà ïðåðîâè ñúîáùåíèÿòà â íåãî. Òúé êàòî àïàðàòúò áèë çàêëþ÷åí è ñå îòêëþ÷âàë ñàìî ñ ïðúñòîâ îòïå÷àòúê, Äèíêî ïîâàëèë Äåñè ñ óäàðè íà çåìÿòà, ñëåä êîåòî âçåë ïðúñòà é è ãî ïîñòàâèë âúðõó òåëåôîíà.

Îïèòèòå íà óïëàøåíîòî ìîìè÷å äà óêðîòè ãíåâà íà ðèàëèòè ãåðîÿ, ñÿêàø ñàìî íàëåëè îùå ìàñëî â îãúíÿ. Èçâåäíúæ Äèíêî èçâàäèë íîæ, ñëåä êîåòî çàêëþ÷èë ïðèÿòåëêàòà ñè â áàíÿòà è ñå îïèòàë äà îòðåæå ðóñàòà é êîñà. Æåíàòà, ñ êîÿòî ðàçãîâàðÿõìå, íå óòî÷íÿâà êàê å óñïÿëî ïðåáèòîòî ìîìè÷å äà ñå îòñêóáíå è äà ñå äîáåðå äî áóðãàñêàòà áîëíèöà, íî íè ïðåäîñòàâè ñíèìêè ñ îáåçîáðàçåíîòî é ëèöå. Î÷àêâà ñå îùå äíåñ Äèíêî äà áúäå àðåñòóâàí.

Ñïîðåä íåÿ òîâà íå å ïúðâèÿò ñëó÷àé, â êîéòî Äèíêî ïîñÿãà íà ïðèÿòåëêàòà ñè, íî äî òîçè ìîìåíò òÿ íå å òúðñèëà ñúäåéñòâèåòî íà ïîëèöèÿòà, à ñòîè÷åñêè å ïîíàñÿëà ãàâðèòå íà ðèæàâèÿ áèçíåñìåí îò ßìáîë. Burgas24.bg ðàçïîëàãà ñ êîïèå îò ìåäèöèíñêîòî ñâèäåòåëñòâî íà ïîñòðàäàëàòà. Îñòàâÿìå ïðàâîòî íà îòãîâîð íà çàñåãíàòàòà ñòðàíà.


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È çàùî ñàìî íåãî ïëþåòå! Ìîæå è äà ñè ãî å çàñëóæèëà! ÑÌÚÐÒ ÁÅÇ ÏÐÈ×ÈÍÀ.... ÍßÌÀ! ÇÀÏÎÌÍÅÒÅ ÃÎ!!!
Aíîíèìåí
ïðåäè 28 ìèí.
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Svetoslav1
Êîãàòî çíàì êàêâî ìè å ñàìî àç ñè çíàì êàêâî ìè å! Æàëåðè
ïðåäè 35 ìèí.
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Ñàìî ìàëîóìíèöèòå ìîãàò äà ñå çàñòúïÿò çà òîÿ ßìáîëñêè ñìåøíèê..... âèäÿõòå ëè êàêúâ ìúæàãà å !
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Áúëãàðèÿ î÷àêâà óâåëè÷åíèå íà ÷óæäèòå òóðèñòè çà Âåëèêäåí
12:02 / 13.04.2017
ÃÅÐÁ è Ïàòðèîòèòå îáÿâèõà òîêó-ùî: Ãîòîâè ñìå ñ ïðîãðàìàòà!
11:34 / 13.04.2017
Ñúäúò ïðåêðàòè ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñðåùó ãðàíè÷àðèòå, îáâèíåíè...
11:59 / 13.04.2017
Äåìîãðàôñêà äðàìà: 35% áúëãàðè íàä 65 ãîäèíè ïðåç 2050 ã.
10:33 / 13.04.2017
Øîôüîðêà ñ "Ãîëô" ñå áëúñíà ÷åëíî â àâòîìîáèëà íà ïî-ìëàäà æåíà
10:26 / 13.04.2017
Îãðàíè÷àâàò äâèæåíèåòî íà òèðîâå ïî ïúòèùàòà â ïðàçíè÷íèòå äíè
09:35 / 13.04.2017

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Âèæ îùå:
20-ãîäèøåí ïëîâäèâ÷àíèí èçáðà ñìúðòòà çàðàäè ëþáîâíà äðàìà
10:51 / 11.04.2017
Ñòðåëåöúò îò Êþ÷óêà - ôåí íà ïèñòîëåòèòå, áàùà ìó - ìàñòèò áèçíåñìåí
15:21 / 11.04.2017
Íàé-ìëàäàòà äåïóòàòêà - ïëîâäèâñêà ìàíåêåíêà, ïðåæèâÿëà ãîëÿìà ñåìåéíà òðàãåäèÿ
13:31 / 12.04.2017
Óáèéöèòå íà òàêñèäæèÿòà òðåíèðàëè äúëãî ïðåñòúïëåíèåòî!
13:54 / 12.04.2017
Æåíà è 3 äåöà ïîñòðàäàõà ïðè ÏÒÏ â Ïëîâäèâ, ïðè÷èíåíî îò 19-ãîäèøíà
12:30 / 11.04.2017
20-ãîäèøíî ìîìè÷å îò Êðè÷èì å ïðè÷èíèëî ìåëåòî â "Òðàêèÿ"
14:28 / 11.04.2017
Íàïðàâèõà ïúðâà êîïêà íà íàé-íîâèÿ áóëåâàðä â Ïëîâäèâ!
10:35 / 11.04.2017
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