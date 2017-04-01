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Свободни работни места в Пловдив
Източник: Plovdiv24.bg 08:31 / 13.04.2017 Отпечатай Изпрати
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Свободни работни места към 12 април 2017 г.:

Бюро по труда на ул. "Чернишевски" № 3: 

Работни места за специалисти с висше образование

1 Главен счетоводител

1 Дистрибутор

1 Експерт, програми и проекти

3 Експерт, програми и проекти

1 Експерт, продажби

1 Завеждащ, административна служба

5 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

1 Кинезитерапевт

1 Логопед

1 Медицинска сестра

1 Организатор, пътувания

1 Отчетник, счетоводство

1 Ръководител отдел, доставки

1 Ръководител, лаборатория

1 Старши учител, прогимназиален ,математика

1 Техник, автоматизация

1 Технически секретар

2 Трудотерапевт

1 Търговски представител

1 Търговски представител

2 Учител, гимназиален ,английски език

1 Учител,гимназиален,френски език

1 Фотограф

1 Фоторетушьор

5 Чертожник, отоплителни и вентилационни системи 

Работни места за средно професионално, средно общо

и основно образование

7 Агент, недвижими имоти

3 Акушерка

9 Барман

2 Бродировач

4 Водач, електрокар

5 Водач, мотокар

1 Възпитател

12 Готвач

2 Детегледачка

2 Електромеханик

2 Заварчик

6 Камериер/камериерка

3 Касиер

6 Книговезец

5 Конфекционер, обувки (ръчно)

2 Кранист

2 Крояч, текстил

2 Куриер

1 Майстор, производство на тестени изделия

3 Машинен оператор

2 Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)

2 Машинен оператор, печатарство

6 Машинен оператор, производство на картонени изделия

5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1 Машинист, еднокофов багер

5 Медицинска сестра

1 Мениджър, уеб сайт

5 Месач

10 Мияч, превозни средства (ръчно)

1 Моделиер-конструктор, облекла

1 Монтажник

30 Монтажник, електрически елементи

87 Монтажник, електронни елементи

1 Монтажник, хладилни и климатични инсталации

1 Носач-товарач, стоки

10 Обслужващ работник, промишлено производство

23 Общ работник

28 Общ работник, промишлеността

1 Огняр

7 Опаковач

4 Офис мениджър

23 Охранител

10 Пазач

1 Пакетировач

5 Пекар

1 Печатар

2 Помощник кухня, заведение за бързо хранене

3 Помощник-възпитател

14 Помощник-готвач

2 Пощенски раздавач (пощальон)

3 Продавач, закуски и напитки

10 Продавач, изпълнение на поръчки по телефона

2 Продавач, хранителни продукти

7 Продавач-консултант

4 Производител, каптонирано облекло

13 Работник, кухня

2 Работник, озеленяване

10 Работник, производство на захар, захарни и шоколадови изделия

1 Работник, сезонен

2 Резач, метал

5 Санитар

22 Сервитьор

4 Склададжия

1 Специалист, продажби

1 Стругар

1 Счетоводител

10 Техник, електронна техника

1 Техник, телекомуникации

1 Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи

1 Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

3 Търговски агент

1 Търговски представител

1 Чертожник, техника

29 Чистач/Хигиенист

12 Шивач

5 Шивач, обувки

5 Шофьор, автобус

4 Шофьор, лекотоварен автомобил

10 Шофьор, товарен автомобил

2 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) 

Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" N 34: 

Работни места за специалисти с висше образование:

3 учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

1 начален учител

1 експерт,програми и проекти

1 учител детска градина 

Работни места за средно и основно образованиe:

5 екструдерист

1 завеждащ административна служба

2 касиер

7 работник, производство на млечни продукти

5 монтажник,изделия от пластмаса

22 работник,сглобяване на детайли

2 настройчик,режещи металообработващи машини

7 склададжия

5 охранител

1 помощник-възпитател

20 монтьор,електронно оборудване

4 манипулант,промишлеността

40 монтьор,електронно производствено оборудване

6 монтажник,велосипеди

1 машинен оператор,металорежещи машини

2 бояджия,превозни средства

3 машинен оператор,производствен конвейр

2 машинен оператор, производство на захарни изделия

2 работник,товаро-разтоварна дейност

1 продавач

5 монтажник изделия от метал

8 машинен оператор,изделия от хартия

2 инспектор,качество

3 полевъд

4 водач мотокар

2 настройчик на шприц машини

2 експедитор стоки и товари

1 шофьор товарен автомобил  

Бюро по труда на бул. "Руски" 15: 

Работни места за специалисти с висше образование

1Педагогически съветник

2Рехабилитатор

1Експерт,програми и мерки

1Учител,детска градина

1Ръководител,началник сектор 

Работни места за специалисти със средно образование

5 помощник готвач

2 опаковачи

5 Дърводелец, мебелист

4 Администратор,хотел

7 Сервитьор

3 Аниматор

3 Готвач

2 Общ работник

4 перач(ръчно)

10 Камериери

2Мияч(ръчно)

16Продавач-консултант

49 Монтажник,производство слаботокови предпазители

2 Автомонтьор

1Оператор,маниполатор

2Рецепционист,хотел

1Офис мениджър

3 Машинен оператор,производствона бои,лакове и багрила

1 Ръководител звено 

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текст. изделия

1 Продавач - консултант

2 Общ работник

2 Машинен оператор, п-во пластмасови изделия

2 монтажник, електрически елементи

4 машинен оператор шиене

4 камериерка

5 строител, жилища

2 шлайфист

15 Работник,сглобяване на детайли

1 Шивач

6 Настройчик-оператор,дървообработваща машина

1 Дърводелец,мебелист

2 Чистач,производствени помещения

10 Обслужващ работник,промишлено производство

1 Работник кухня








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