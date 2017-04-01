Свободни работни места в Пловдив

© Свободни работни места към 12 април 2017 г.: Бюро по труда на ул. "Чернишевски" № 3:



Работни места за специалисти с висше образование



1 Главен счетоводител



1 Дистрибутор



1 Експерт, програми и проекти



3 Експерт, програми и проекти



1 Експерт, продажби



1 Завеждащ, административна служба



5 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи



1 Кинезитерапевт



1 Логопед



1 Медицинска сестра



1 Организатор, пътувания



1 Отчетник, счетоводство



1 Ръководител отдел, доставки



1 Ръководител, лаборатория



1 Старши учител, прогимназиален ,математика



1 Техник, автоматизация



1 Технически секретар



2 Трудотерапевт



1 Търговски представител



1 Търговски представител



2 Учител, гимназиален ,английски език



1 Учител,гимназиален,френски език



1 Фотограф



1 Фоторетушьор



5 Чертожник, отоплителни и вентилационни системи



Работни места за средно професионално, средно общо



и основно образование



7 Агент, недвижими имоти



3 Акушерка



9 Барман



2 Бродировач



4 Водач, електрокар



5 Водач, мотокар



1 Възпитател



12 Готвач



2 Детегледачка



2 Електромеханик



2 Заварчик



6 Камериер/камериерка



3 Касиер



6 Книговезец



5 Конфекционер, обувки (ръчно)



2 Кранист



2 Крояч, текстил



2 Куриер



1 Майстор, производство на тестени изделия



3 Машинен оператор



2 Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)



2 Машинен оператор, печатарство



6 Машинен оператор, производство на картонени изделия



5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия



1 Машинист, еднокофов багер



5 Медицинска сестра



1 Мениджър, уеб сайт



5 Месач



10 Мияч, превозни средства (ръчно)



1 Моделиер-конструктор, облекла



1 Монтажник



30 Монтажник, електрически елементи



87 Монтажник, електронни елементи



1 Монтажник, хладилни и климатични инсталации



1 Носач-товарач, стоки



10 Обслужващ работник, промишлено производство



23 Общ работник



28 Общ работник, промишлеността



1 Огняр



7 Опаковач



4 Офис мениджър



23 Охранител



10 Пазач



1 Пакетировач



5 Пекар



1 Печатар



2 Помощник кухня, заведение за бързо хранене



3 Помощник-възпитател



14 Помощник-готвач



2 Пощенски раздавач (пощальон)



3 Продавач, закуски и напитки



10 Продавач, изпълнение на поръчки по телефона



2 Продавач, хранителни продукти



7 Продавач-консултант



4 Производител, каптонирано облекло



13 Работник, кухня



2 Работник, озеленяване



10 Работник, производство на захар, захарни и шоколадови изделия



1 Работник, сезонен



2 Резач, метал



5 Санитар



22 Сервитьор



4 Склададжия



1 Специалист, продажби



1 Стругар



1 Счетоводител



10 Техник, електронна техника



1 Техник, телекомуникации



1 Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи



1 Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт



3 Търговски агент



1 Търговски представител



1 Чертожник, техника



29 Чистач/Хигиенист



12 Шивач



5 Шивач, обувки



5 Шофьор, автобус



4 Шофьор, лекотоварен автомобил



10 Шофьор, товарен автомобил



2 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)



Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" N 34:



Работни места за специалисти с висше образование:



3 учител общообразователен предмет в прогимназиален етап



1 начален учител



1 експерт,програми и проекти



1 учител детска градина



Работни места за средно и основно образованиe:



5 екструдерист



1 завеждащ административна служба



2 касиер



7 работник, производство на млечни продукти



5 монтажник,изделия от пластмаса



22 работник,сглобяване на детайли



2 настройчик,режещи металообработващи машини



7 склададжия



5 охранител



1 помощник-възпитател



20 монтьор,електронно оборудване



4 манипулант,промишлеността



40 монтьор,електронно производствено оборудване



6 монтажник,велосипеди



1 машинен оператор,металорежещи машини



2 бояджия,превозни средства



3 машинен оператор,производствен конвейр



2 машинен оператор, производство на захарни изделия



2 работник,товаро-разтоварна дейност



1 продавач



5 монтажник изделия от метал



8 машинен оператор,изделия от хартия



2 инспектор,качество



3 полевъд



4 водач мотокар



2 настройчик на шприц машини



2 експедитор стоки и товари



1 шофьор товарен автомобил



Бюро по труда на бул. "Руски" 15:



Работни места за специалисти с висше образование



1Педагогически съветник



2Рехабилитатор



1Експерт,програми и мерки



1Учител,детска градина



1Ръководител,началник сектор



Работни места за специалисти със средно образование



5 помощник готвач



2 опаковачи



5 Дърводелец, мебелист



4 Администратор,хотел



7 Сервитьор



3 Аниматор



3 Готвач



2 Общ работник



4 перач(ръчно)



10 Камериери



2Мияч(ръчно)



16Продавач-консултант



49 Монтажник,производство слаботокови предпазители



2 Автомонтьор



1Оператор,маниполатор



2Рецепционист,хотел



1Офис мениджър



3 Машинен оператор,производствона бои,лакове и багрила



1 Ръководител звено



Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование



1 Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текст. изделия



1 Продавач - консултант



2 Общ работник



2 Машинен оператор, п-во пластмасови изделия



2 монтажник, електрически елементи



4 машинен оператор шиене



4 камериерка



5 строител, жилища



2 шлайфист



15 Работник,сглобяване на детайли



1 Шивач



6 Настройчик-оператор,дървообработваща машина



1 Дърводелец,мебелист



2 Чистач,производствени помещения



10 Обслужващ работник,промишлено производство



1 Работник кухня