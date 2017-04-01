Свободни работни места в Пловдив

Свободни работни места към 12 април 2017 г.:
©
Бюро по труда на ул. "Чернишевски" № 3:
Работни места за специалисти с висше образование
1 Главен счетоводител
1 Дистрибутор
1 Експерт, програми и проекти
3 Експерт, програми и проекти
1 Експерт, продажби
1 Завеждащ, административна служба
5 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
1 Кинезитерапевт
1 Логопед
1 Медицинска сестра
1 Организатор, пътувания
1 Отчетник, счетоводство
1 Ръководител отдел, доставки
1 Ръководител, лаборатория
1 Старши учител, прогимназиален ,математика
1 Техник, автоматизация
1 Технически секретар
2 Трудотерапевт
1 Търговски представител
1 Търговски представител
2 Учител, гимназиален ,английски език
1 Учител,гимназиален,френски език
1 Фотограф
1 Фоторетушьор
5 Чертожник, отоплителни и вентилационни системи
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
7 Агент, недвижими имоти
3 Акушерка
9 Барман
2 Бродировач
4 Водач, електрокар
5 Водач, мотокар
1 Възпитател
12 Готвач
2 Детегледачка
2 Електромеханик
2 Заварчик
6 Камериер/камериерка
3 Касиер
6 Книговезец
5 Конфекционер, обувки (ръчно)
2 Кранист
2 Крояч, текстил
2 Куриер
1 Майстор, производство на тестени изделия
3 Машинен оператор
2 Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)
2 Машинен оператор, печатарство
6 Машинен оператор, производство на картонени изделия
5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 Машинист, еднокофов багер
5 Медицинска сестра
1 Мениджър, уеб сайт
5 Месач
10 Мияч, превозни средства (ръчно)
1 Моделиер-конструктор, облекла
1 Монтажник
30 Монтажник, електрически елементи
87 Монтажник, електронни елементи
1 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
1 Носач-товарач, стоки
10 Обслужващ работник, промишлено производство
23 Общ работник
28 Общ работник, промишлеността
1 Огняр
7 Опаковач
4 Офис мениджър
23 Охранител
10 Пазач
1 Пакетировач
5 Пекар
1 Печатар
2 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
3 Помощник-възпитател
14 Помощник-готвач
2 Пощенски раздавач (пощальон)
3 Продавач, закуски и напитки
10 Продавач, изпълнение на поръчки по телефона
2 Продавач, хранителни продукти
7 Продавач-консултант
4 Производител, каптонирано облекло
13 Работник, кухня
2 Работник, озеленяване
10 Работник, производство на захар, захарни и шоколадови изделия
1 Работник, сезонен
2 Резач, метал
5 Санитар
22 Сервитьор
4 Склададжия
1 Специалист, продажби
1 Стругар
1 Счетоводител
10 Техник, електронна техника
1 Техник, телекомуникации
1 Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи
1 Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
3 Търговски агент
1 Търговски представител
1 Чертожник, техника
29 Чистач/Хигиенист
12 Шивач
5 Шивач, обувки
5 Шофьор, автобус
4 Шофьор, лекотоварен автомобил
10 Шофьор, товарен автомобил
2 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" N 34:
Работни места за специалисти с висше образование:
3 учител общообразователен предмет в прогимназиален етап
1 начален учител
1 експерт,програми и проекти
1 учител детска градина
Работни места за средно и основно образованиe:
5 екструдерист
1 завеждащ административна служба
2 касиер
7 работник, производство на млечни продукти
5 монтажник,изделия от пластмаса
22 работник,сглобяване на детайли
2 настройчик,режещи металообработващи машини
7 склададжия
5 охранител
1 помощник-възпитател
20 монтьор,електронно оборудване
4 манипулант,промишлеността
40 монтьор,електронно производствено оборудване
6 монтажник,велосипеди
1 машинен оператор,металорежещи машини
2 бояджия,превозни средства
3 машинен оператор,производствен конвейр
2 машинен оператор, производство на захарни изделия
2 работник,товаро-разтоварна дейност
1 продавач
5 монтажник изделия от метал
8 машинен оператор,изделия от хартия
2 инспектор,качество
3 полевъд
4 водач мотокар
2 настройчик на шприц машини
2 експедитор стоки и товари
1 шофьор товарен автомобил
Бюро по труда на бул. "Руски" 15:
Работни места за специалисти с висше образование
1Педагогически съветник
2Рехабилитатор
1Експерт,програми и мерки
1Учител,детска градина
1Ръководител,началник сектор
Работни места за специалисти със средно образование
5 помощник готвач
2 опаковачи
5 Дърводелец, мебелист
4 Администратор,хотел
7 Сервитьор
3 Аниматор
3 Готвач
2 Общ работник
4 перач(ръчно)
10 Камериери
2Мияч(ръчно)
16Продавач-консултант
49 Монтажник,производство слаботокови предпазители
2 Автомонтьор
1Оператор,маниполатор
2Рецепционист,хотел
1Офис мениджър
3 Машинен оператор,производствона бои,лакове и багрила
1 Ръководител звено
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текст. изделия
1 Продавач - консултант
2 Общ работник
2 Машинен оператор, п-во пластмасови изделия
2 монтажник, електрически елементи
4 машинен оператор шиене
4 камериерка
5 строител, жилища
2 шлайфист
15 Работник,сглобяване на детайли
1 Шивач
6 Настройчик-оператор,дървообработваща машина
1 Дърводелец,мебелист
2 Чистач,производствени помещения
10 Обслужващ работник,промишлено производство
1 Работник кухня