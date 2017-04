Three Days Grace закриват Hills Of Rock в Пловдив

© Феновете на Three Days Grace най-после ще могат да видят групата и в България. Канадската рок банда ще закрие фестивала HILLS OF ROCK 2017, част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Групата ще свири на главната сцена в последния ден на фестивала, веднага след GUANO APES. Three Days Grace е създадена през 1997 година в Онтарио от Adam Gontier, Neil Sanderson и Brad Walst. 6 години по-късно към тях се присъединява и Barry Stock. В този състав групата записва 4 албума, първите три от които стават платинени, а няколко сингъла от тях оглавяват Billboard класациите.



През 2013 Adam Gontier се оттегля от групата и на негово място идва вокалистът на My Darkest Days, Matt Walst.



"Когато Мат се присъедини нямаше и миг, в който да съм се съмнявал, че ще продължим уверено напред" - казва Нийл. "Първото шоу на Мат беше пред 8000 души и той буквално ги прегази. Донесе ни нова енергия, която публиката усети. Нямаше връщане назад."



В този състав групата записва последния си албум HUMAN , а първите два сингъла от него - "Painkiller" и "I Am Machine", оглавяват последователно класациите.



THREE DAYS GRACE ще се качат на главната сцена на HILLS OF ROCK на 1-ви юли. От 18.04 цената за двата дни на фестивала става 90 лева.