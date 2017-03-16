Ïëîâäèâ å Åâðîñòîëèöà íà êóëòóðàòà, íî æèòåëèòå ìó çàñëóæàâàò ëè òîâà ïðèçíàíèå?

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Íà îãðîìíèòå íàäïèñè ñ ÷åðåí ñïðåé, íàäðàñêàíè äî âõîäà íà óëèöà "Áîñèëåê" ¹8, ëè÷è èìåòî íà ôóòáîëíè ôðàêöèè. Ïðèëàãàì âè íÿêîëêî ñíèìêè, à êîìåíòàðèòå îñòàâÿì íà âàñ...
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12:52 / 08.04.2017
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