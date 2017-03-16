Ïëîâäèâ å Åâðîñòîëèöà íà êóëòóðàòà, íî æèòåëèòå ìó çàñëóæàâàò ëè òîâà ïðèçíàíèå?

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 21:02 / 08.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Çäðàâåéòå! Ïèøà âè âúâ âðúçêà ñ òîâà, ÷å íà 5 àïðèë âå÷åðòà å áèë íàäðàñêàí åäèí îò íîâîñàíèðàíèòå áëîêîâå â Ïëîâäèâ. Áëîêúò ñå íàìèðà íà óëèöà "Áîñèëåê" â êâàðòàë "Èçãðåâ" è áåøå ñàíèðàí è èçöÿëî îáíîâåí ïðåç èçìèíàëàòà ãîäèíà. 

Íà îãðîìíèòå íàäïèñè ñ ÷åðåí ñïðåé, íàäðàñêàíè äî âõîäà íà óëèöà "Áîñèëåê" ¹8, ëè÷è èìåòî íà ôóòáîëíè ôðàêöèè. Ïðèëàãàì âè íÿêîëêî ñíèìêè, à êîìåíòàðèòå îñòàâÿì íà âàñ...


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Òîâà å â Èçãðåâ . Ïî ðàçëè÷íî ëè å íàïðèìåð â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ.Ñúùèòå íàäïèñè.
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Ùîì Ïëîâäèâ ùå å åâðîñòîëèöà íà êóëòóðàòà, à ïðèîðèòåòíèÿò ìó êâàðòàë å öèãàíñêàòà ìàõàëà è íàøèòå ïàðè îòèâàò çà íåÿ äà ÿ äðàñêàò è äà ñè ÿ ðèñóâàò êàêòî "áàùèöèòå" ïîâåëÿò. Èçîîîîáùî íå ñå âúëíóâàì.
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Íà êðèâèÿ êîñìîíàâò,ðàêåòàòà ìó êðèâà....
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Çàùîòî ñòåíèòå íà áëîêà íå ìîãàò äà îòâúðíàòðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚èíòåðíåò õóëèãàíè!
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Íå çàùèòàâàì ïîäîáíè ïðîÿâè, äàæå íàïðîòèâ, íî äðàñêàíèöè è ãðàôèòè èìà ïî öÿë ñâÿò. Ïðèìåð Áåðëèí.
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upravnicite sa vinovni deto vzimat po 5.hil. i oste tolkova ,,komandirova4ni,, stom naroda ne e izkaral orajieto...
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Òîÿ ñåðñåì äåòî ãî å ñíèìàë òîâà çàùî íå âçåìå äà ñíèìà êàê èçãëåäàò êâàðòàëèòå íà åëåêòîðàòà íà êìåòà... ò.å. öèãàíñêèòå ìàõàëè ïúê òîãàâà äà ìè ãîâîðè êâà ñòîëèöà ñìå...
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Àõ êîëêî ñòå æàëêè ÷îðáè è æúëòè êóðâè.Ïàê ñè äóõàòå íåùî
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12:52 / 08.04.2017
Ó÷åíèöè çàëÿõà ñ öèíèçúì ïëîâäèâñêè õðàì
08:00 / 08.04.2017
ÌÂÐ Ïëîâäèâ: 82-ãîäèøåí øîôüîð å ïðåäèçâèêàë êàòàñòðîôàòà íà "Êîì...
16:28 / 07.04.2017
Íîâà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ íà ìåòðè îò ñïèðêà!
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Æèòåëè íà áëîê â Êþ÷óêà â øîê ñëåä òðàãåäèÿ, ðàçèãðàëà ñå ïðåäè ÷àñîâå!
14:23 / 06.04.2017
Åäíàòà ãóìà óâèñíà âúâ âúçäóõà! Ïðåñòàðà ëè ñå øîôüîðúò, èëè òîëêîâà ñè ìîæå?
10:57 / 06.04.2017
Ñåêñ â ìîëà ïîñðåä áÿë äåí! Ðàçãîíåíà äâîéêà ñå èçïëþùÿ íà ñåïàðå (âèäåî 18+)
14:16 / 08.04.2017
Ñëåä ìíîãî ñëîæíà îïåðàöèÿ ïëîâäèâñêè ëåêàðè ñïàñèõà æèâîò, èçâàäèõà 20 ñì òóìîð
21:15 / 06.04.2017
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17:06 / 06.04.2017
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15:54 / 07.04.2017
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14:24 / 07.04.2017
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