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|Íà 83 ã. Èöêî Ôèíöè ñòàíà áàùà íà ìîìè÷åíöå!
Ôèíöè è 38-ãîäèøíàòà Ëèçà ñà ñêëþ÷èëè áðàê ïðåäè ìåñåöè. Äúëãî âðåìå âðúçêàòà èì áåøå ñêðèâàíà è îòðè÷àíà îò äâàìàòà. Ïî âðåìå íà 60-èÿ ðîæäåí äåí íà Ñîëîìîí Ïàñè ôîòîãðàô çàáåëÿçà, ÷å Ëèçà å áðåìåííà. Íåîòëú÷íî äî íåÿ å áèë Èöêî Ôèíöè. Ðåæèñüîðúò Äæåêè Ñòîåâ ïîòâúðäèë íîâèíàòà.
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13:11 / 31.03.2017
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