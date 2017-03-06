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Íà 83 ã. Èöêî Ôèíöè ñòàíà áàùà íà ìîìè÷åíöå!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 15:54 / 07.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© ôåéñáóê
Èöêî Ôèíöè ñòàíà áàùà íà 83-ãîäèøíà âúçðàñò. Ëèçà Áîåâà, ñ êîÿòî èìàò 45 ãîäèíè ðàçëèêà, å ðîäèëà ìîìè÷åíöå. Â ïðîôèëà ñè âúâ Facebook íà 5 àïðèë òÿ å ñïîäåëèëà ñíèìêà, íà êîÿòî ïèøå: "It`s a girl!"

Ôèíöè è 38-ãîäèøíàòà Ëèçà ñà ñêëþ÷èëè áðàê ïðåäè ìåñåöè. Äúëãî âðåìå âðúçêàòà èì áåøå ñêðèâàíà è îòðè÷àíà îò äâàìàòà. Ïî âðåìå íà 60-èÿ ðîæäåí äåí íà Ñîëîìîí Ïàñè ôîòîãðàô çàáåëÿçà, ÷å Ëèçà å áðåìåííà. Íåîòëú÷íî äî íåÿ å áèë Èöêî Ôèíöè. Ðåæèñüîðúò Äæåêè Ñòîåâ ïîòâúðäèë íîâèíàòà.

"Íèå, ïðèÿòåëèòå íà Èöêî îòäàâíà çíàåì è çà âðúçêàòà èì, è çà áðåìåííîñòòà íà Ëèçà. Ìèñëÿ, ÷å å â øåñòèÿ ìåñåö. Æåíà íà 83 íå ìîæå äà ðîäè, íî ìúæ êàòî Èöêî äîêàçà, ÷å ìîæå äà ñå íàïðàâè áåáå íà òàêàâà âúçðàñò", çàÿâÿâà Ñòîåâ ïðåä "24 ÷àñà".








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Ðîäèëî ñå å áúëãàð÷å! Äà å æèâî è çäðàâî!
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Da ne si pomislite, 4e te sa kurva i kurvart. Nqma granici za liubovta, osobeno shtom pari sa nameseni i durti evrei!
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Óæàñ, èçêóêóðèãâàò íÿêîé ìúæå,îáðè÷à åäíî äåòå íà ñèðà÷å, åäâàëè ùå äî æèâåå äî 20 ðîæäåí äåí íà äåòåòî, àìà äà å æèâî è çäðàâî ìàéêòà ñè ãî ãëåäà,ñàìà à íÿìà ïî âàæíî íåùî çà åäíà æåíà îò òîâà äà å ìàéêà
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Âñå ïàê äà èì å æèâî è çäðàâî äåòåíöåòî è ìíîãî äà ãè ðàäâà
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Äàëè íÿìà è ðåçåðâåí èöêî ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
ïðåäè 2 ÷. è 23 ìèí.
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Åäèí òàêúâ "íàáîð" ñïîäåëÿ ñ ïðèÿòåë: "Æåíà ìè (ïî-ìëàäà ñ 45 ã.) å áðåìåííà, ùå ñòàâàì áàùà!". Ïðèÿòåëÿò:"Åäèí ìîé ïîçíàò òðúãâà íà ëîâ, íî å ìíîãî ðàçñåÿí è â áúðçèíàòà âìåñòî ïóøêàòà, ìÿòà íà ðàìî ÷àäúð. Ñðåùà ìå÷êà-ñòðúâíèöà, âäèãà ÷àäúðà, ñòðåëÿ è ìå÷êàòà å íà çåìÿòà - óáèòà." Íàáîðúò: "Êàê òàêà óáèòà ñ ÷àäúð? Ñèãóðíî íÿêîé äðóã å ñòðåëÿë...". Ïðèÿòåëÿò:" Òî÷íî òîâà ñå îïèòâàì è àç äà òè êàæà...". P.S. Øåãè÷êà. À íà ñåðèîçíî - äà ñà æèâè è çäðàâè è òðèìàòà!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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