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Ñêàíäàë! Óâîëíåíèÿò Òàëåâ: Íÿìà äà ïîçâîëÿ ñòðàõëèâåöúò Ðàäåâ äà ñè ìèå ðúöåòå ñ ìåí
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:45 / 06.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íå ìîæå ñòðàõëèâè ïîëèòèöè, êîèòî íÿìàò äîáëåñòòà äà ñå èçïðàâÿò è äà ïîåìàò îòãîâîðíîñò çà ïðîâàëèòå ñè, äà ñå ïðèêðèâàò çàä ìåí è äà ñè ìèÿò ðúöåòå ñ ìåí. Òîâà êàòåãîðè÷íî çàÿâè ïðåä News.bg óâîëíåíèÿò ñëóæèòåë íà ïðàâîñúäíîòî ìèíèñòåðñòâî Ëþáîìèð Òàëåâ.

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ å ðàçïîðåäèë äîáàâÿíåòî íà òåêñòà çà óñåäíàëîñò â çàêîíîïðîåêòà çà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñòâî, êîéòî ïðåäèçâèêà îáùåñòâåíà ðåàêöèÿ, âêëþ÷èòåëíî î÷àêâàíèÿ äîêóìåíòúò äà áúäå îñïîðåí â Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä, àêî áúäå ïðèåò.

Òîâà ñúîáùè ïðåä ÒÂ+ Ëþáîìèð Òàëåâ - óâîëíåíèÿò ñëóæèòåë íà ïðàâîñúäíîòî ìèíèñòåðñòâî, êîéòî áåøå îòñòðàíåí, çàùîòî å ïóáëèêóâàë òåêñòà íà ñàéòà íà âåäîìñòâîòî çà îáùåñòâåíî îáñúæäàíå.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å äèðåêòîðúò íà äèðåêöèÿ "Ñúâåò ïî çàêîíîäàòåëñòâîòî" Ëþáîìèð Òàëåâ å îñâîáîäåí çàðàäè ïðîìåíèòå â Çàêîíà çà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñòâî è âíåñåíèòå ñ íåãî ïðîìåíè â Èçáîðíèÿ êîäåêñ. Òå ñà â ÷àñòòà "Çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè" è ñà ïðåäëîæåíè çà îáùåñòâåíî îáñúæäàíå íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà Ìèíèñòåðñòâî íà ïðàâîñúäèåòî. Ïðåäëîæåíèåòî îãðàíè÷àâàøå íàøèòå ñúíàðîäíèöè çàä ãðàíèöà äà ãëàñóâàò çà ïàðëàìåíò è çà ïðåçèäåíò, àêî íå ñà æèâåëè â ñòðàíàòà 3 ìåñåöà ïðåäè âîòà. Â÷åðà ïðàâîñúäíèÿò ìèíèñòúð ñïðÿ Ïðîåêòà íà Çàêîí çà äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñòâî.

 



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3
06.04.2017 »
06.04.2017 »
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ìíîãî ñè ìàçåí,áåååå è çà ìàðãàðèí íå ñòàâàø! Äàëè ñëó÷àéíî,èìàø îãëåäàëöå ó âàñ äà ñå âèäèø,êîëêî ñè ãíóñåí ñ òàçè ñâèíñêà ìóòðà.... Èìà îùå ìíîãî õëÿá äà ÿäåø,äà ñòèãíåø îáëàöèòå íà ãåíåðàëà!!! Íåêàäúðíèê!!!!
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Íà íÿêîé èì å ìíîãî ìèë êàóíà îò õàðìàíëèéñêî çà ïðåçèäåíò,íî å èçêëþ÷èòåëíî íå÷èñòîïëúòåí ïðîñòàê. Ïúðâàíîâ 2. Ñàìî äåòî íå ëîâäæèÿ,çàòîâà ñè âçå çà æåíà àðõàðêà :)
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Òàëåâ, êàêúâ ñè òè áå, ìèøêî?? ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ Àõàõàõà Ãåíåðàëà òàêèâà êàòî òåá ãè ÿäå çà çàêóñêà! ðŸ˜€ õàõà ðàçñìÿ ìå îò ñúðöå!
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Äà ñå î÷àêâà ïðîÿâà íà äîáëåñò îò ìúæ, íà êîãîòî æåíè ìó òðèÿò òóèòîâåòå è ìó ïîìàãàò äà ñè èçáèå îò ãëàâàòà ñîáñòâåíèòå èçêàçâàíèÿ, ñè å íàïðàâî ïîõâàëíî íà÷èíàíèå.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Êà÷åñòâåíèÿò êîçóíàê - îò 2,20 äî 5,50 ëåâà
14:27 / 06.04.2017
Ñïðÿõà òúðãà çà òóíåë "Æåëåçíèöà" çàðàäè ìèñòåðèîçíî èç÷åçíàëà îô...
13:20 / 06.04.2017
Ïèÿí áúëãàðñêè øîôüîð çàðÿçà ïëàìíàëèÿ ñè ÒÈÐ êðàé Ñîëóí
13:18 / 06.04.2017
Âàðíåíåö ñ óíèêàëíà èäåÿ êàê äà ñè îïàçè âîçèëîòî îò àâòîàïàøè
13:17 / 06.04.2017
Öâåòàíîâ: Ðóìåí Ðàäåâ ñå ñòðåìè êúì ïðåçèäåíòñêà ðåïóáëèêà
12:27 / 06.04.2017
Ïðîêóðàòóðàòà àòàêóâà ïàðòèÿòà íà Ìàðåøêè
12:17 / 06.04.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Âèæ îùå:
Íîâèÿò òîòîìèëèîíåð: Êàçàõà, ÷å àêî íå çàñòàíà ïðåä êàìåðèòå, íÿìà äà ïîëó÷à è ñòîòèíêà!
22:38 / 04.04.2017
Åòî ÿ ïëîâäèâñêàòà ñòóäåíòêà, èìàùà 16 ñâèäåòåëñòâà çà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ!
17:36 / 05.04.2017
Î÷åâèäöè íà êàòàñòðîôàòà: Ìîìè÷åòî ñ ãîëôà òðúãíà äà ïðàâè ëÿâ çàâîé îò ñðåäíà ëåíòà!
15:21 / 04.04.2017
ÂèÊ Ïëîâäèâ ñ ìíîãî âàæíî ïðåäóïðåæäåíèå çà óòðå, ïðî÷åòåòå ãî!
14:32 / 04.04.2017
Íîâà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ! Î÷åâèäöè: Äâå ãîñïîæèöè êàðàõà êîëèòå!
09:32 / 04.04.2017
Òåæêà êàòàñòðîôà íà áóëåâàðä "Èçòî÷åí" â Ïëîâäèâ!
08:33 / 04.04.2017
Êàòàñòðîôàòà íà "Êîìàòåâñêî" ñå çàïëèòà! Ïðîãîâîðè ìàéêàòà íà ìîìè÷åòî ñ ãîëôà!
09:17 / 05.04.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Âåëèêäåí 2017
ÁÊ Àêàäåìèê Ïëîâäèâ ñåçîí 2016/2017
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