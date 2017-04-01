Ïëîâäèâ÷àíèí: Óíèùîæèõà ãóìàòà íà ìåðöåäåñà ìè, ñòðóâà 1000 ëåâà!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 11:38 / 06.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Óë. "Çëàòüî Áîÿäæèåâ"
Àâòîð íà óâðåæäàíå áå çàäúðæàí îò ñëóæèòåëè íà Òðåòî ÐÓ â Ïëîâäèâ. Âúâ âòîðíèê 50-ãîäèøåí øîôüîð ñå îïëàêàë â ðàéîííîòî óïðàâëåíèå, ÷å çà âðåìåòî ìåæäó 16.30 ÷àñà è 18 ÷àñà íà óë. "Çëàòüî Áîÿäæèåâ" ñ îñòúð ïðåäìåò áèëà óíèùîæåíà ãóìà íà ëåêèÿ ìó àâòîìîáèë "Ìåðöåäåñ". Ñïîðåä ïîòúðïåâøèÿ ùåòàòà âúçëèçà íà îêîëî 1000 ëåâà. 

Â õîäà íà ïðåäïðèåòîòî ðàçñëåäâàíå áèëî óñòàíîâåíî, ÷å ïîñåãàòåëñòâîòî å äåëî íà 59-ãîäèøåí êðèìèíàëíî ïðîÿâåí è îñúæäàí ïëîâäèâ÷àíèí. Òîé å îòâåäåí çà 24 ÷àñà â ïîëèöåéñêèÿ àðåñò. Ìàòåðèàëèòå ïî îáðàçóâàíîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ïî ÷ë. 216, àë.1 îò ÍÊ ñà äîêëàäâàíè â ïðîêóðàòóðàòà.







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Ñëåä áóòàíåòî íà íåçàêîííèòå ãàðàæè: Êðàéíî íåëèöåïðèÿòíà ãëåäêà ...
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Èçäèãàò ðèìñêè êîëîíè îò ²² âåê íà öåíòðàëíèÿ ïëîùàä â Ïëîâäèâ
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