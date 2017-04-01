ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Ïëîâäèâ÷àíèí: Óíèùîæèõà ãóìàòà íà ìåðöåäåñà ìè, ñòðóâà 1000 ëåâà!
Â õîäà íà ïðåäïðèåòîòî ðàçñëåäâàíå áèëî óñòàíîâåíî, ÷å ïîñåãàòåëñòâîòî å äåëî íà 59-ãîäèøåí êðèìèíàëíî ïðîÿâåí è îñúæäàí ïëîâäèâ÷àíèí. Òîé å îòâåäåí çà 24 ÷àñà â ïîëèöåéñêèÿ àðåñò. Ìàòåðèàëèòå ïî îáðàçóâàíîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ïî ÷ë. 216, àë.1 îò ÍÊ ñà äîêëàäâàíè â ïðîêóðàòóðàòà.
Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 11 ìèí.
0
ïðåäè 16 ìèí.
0
ïðåäè 19 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Åäíàòà ãóìà óâèñíà âúâ âúçäóõà! Ïðåñòàðà ëè ñå øîôüîðúò, èëè òîëê...
10:57 / 06.04.2017
Ñëåä áóòàíåòî íà íåçàêîííèòå ãàðàæè: Êðàéíî íåëèöåïðèÿòíà ãëåäêà ...
10:36 / 06.04.2017
Èçäèãàò ðèìñêè êîëîíè îò ²² âåê íà öåíòðàëíèÿ ïëîùàä â Ïëîâäèâ
09:32 / 06.04.2017
Ïîëèöèÿ è òåæêà òåõíèêà âëèçàò â ïëîâäèâñêàòà "Àðìàí ìàõàëà"!
09:08 / 06.04.2017
260 êì å òðîëåéáóñíàòà ìðåæà â Ïëîâäèâ, ïðîäàäîõà 22 îò òÿõ
08:40 / 06.04.2017
Åòî ÿ ïëîâäèâñêàòà ñòóäåíòêà, èìàùà 16 ñâèäåòåëñòâà çà óïðàâëåíèå...
17:36 / 05.04.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
ÂèÊ Ïëîâäèâ ñ ìíîãî âàæíî ïðåäóïðåæäåíèå çà óòðå, ïðî÷åòåòå ãî!
14:32 / 04.04.2017
Íîâà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ! Î÷åâèäöè: Äâå ãîñïîæèöè êàðàõà êîëèòå!
09:32 / 04.04.2017
Òåæêà êàòàñòðîôà íà áóëåâàðä "Èçòî÷åí" â Ïëîâäèâ!
08:33 / 04.04.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà