Ìúæ ñå íóæäàå ñïåøíî îò ïàðè çà êîëÿííà ñòàâà, çà äà ñïàñè êðàêà ñè

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 12:28 / 04.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Èâàí Èâàíîâ å çäðàâíî îñèãóðåí îò 1983 ãîäèíà. ÍÇÎÊ ïîåìà ðàçõîäèòå ïî îïåðàöèÿòà, íî íå ïîêðèâà ïàðèòå çà ñàìàòà ñòàâà, êîÿòî ñå èçðàáîòâà ïî èíäèâèäóàëíà ïîðú÷êà. Öåíàòà íà êîëÿííàòà ñòàâà å 17 000 ëåâà.

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