Ìúæ ñå íóæäàå ñïåøíî îò ïàðè çà êîëÿííà ñòàâà, çà äà ñïàñè êðàêà ñè

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Èâàí Èâàíîâ å çäðàâíî îñèãóðåí îò 1983 ãîäèíà. ÍÇÎÊ ïîåìà ðàçõîäèòå ïî îïåðàöèÿòà, íî íå ïîêðèâà ïàðèòå çà ñàìàòà ñòàâà, êîÿòî ñå èçðàáîòâà ïî èíäèâèäóàëíà ïîðú÷êà. Öåíàòà íà êîëÿííàòà ñòàâà å 17 000 ëåâà.
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14:44 / 04.04.2017
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14:20 / 04.04.2017
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11:30 / 04.04.2017
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10:33 / 03.04.2017
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16:14 / 02.04.2017
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22:37 / 02.04.2017
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