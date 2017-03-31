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|Шофьорът на камиона: Не съм виновен! Щеше да стане по-голяма беля
Друго обаче сподели пред репортер на Plovdiv24.bg шофьорът на камиона.
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