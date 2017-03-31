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Шофьорът на камиона: Не съм виновен! Щеше да стане по-голяма беля
Източник: Plovdiv24.bg 15:50 / 02.04.2017 Отпечатай Изпрати
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Разминаване се получава между версиите на полицията и на шофьора на камиона за боклук от днешната катастрофа на "Цариградско шосе". Според мнението на ОДМВР-Пловдив водачът на тежкотоварното возило е засякъл пътя при опит да се престрои вдясно, което е довело до последвалите удари на леката кола в камиона и дървото.

Друго обаче сподели пред репортер на Plovdiv24.bg шофьорът на камиона.

"Не съм виновен аз. Ако не бях отклонил леко посоката, за да предотвратя белята, щеше да стане много по-голяма такава. Вижте колата, състоянието и показва всичко - бронята, стъклата."

Припомняме, че пътният инцидент стана около 10,50 ч. близо до "Кауфланд" по "Цариградско шосе". При катастрофата е пострадала леко 61-годишна жена, която е пътувала в БМВ-то.








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