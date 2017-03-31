Шофьорът на камиона: Не съм виновен! Щеше да стане по-голяма беля

© Plovdiv24.bg виж галерията Разминаване се получава между версиите на полицията и на шофьора на камиона за боклук от днешната катастрофа на "Цариградско шосе". Според мнението на ОДМВР-Пловдив водачът на тежкотоварното возило е засякъл пътя при опит да се престрои вдясно, което е довело до последвалите удари на леката кола в камиона и дървото. Друго обаче сподели пред репортер на Plovdiv24.bg шофьорът на камиона.



"Не съм виновен аз. Ако не бях отклонил леко посоката, за да предотвратя белята, щеше да стане много по-голяма такава. Вижте колата, състоянието и показва всичко - бронята, стъклата."



Припомняме, че пътният инцидент стана около 10,50 ч. близо до "Кауфланд" по "Цариградско шосе". При катастрофата е пострадала леко 61-годишна жена, която е пътувала в БМВ-то.