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ÁÌÂ ñå áëúñíà â áîêëóê÷èéñêè êàìèîí è äúðâî ïî "Öàðèãðàäñêî øîñå"
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:26 / 02.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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âèæ ãàëåðèÿòà
Êàòàñòðîôà å ñòàíàëà îêîëî 10,50 ÷. íà "Öàðèãðàäñêî øîñå" äî "Êàóôëàíä". Áëúñíàëè ñà ñå àâòîìîáèë ÁÌÂ è ñìåòîñúáèðàù êàìèîí. Ïðè êàòàñòðîôàòà ëåêî å ïîñòðàäàëà 61-ãîäèøíà ïúòíè÷êà îò ÁÌÂ-òî, ñúîáùèõà çà Plovdiv24.bg îò ÎÄÌÂÐ-Ïëîâäèâ. 

Ñïîðåä îôèöèàëíàòà èíôîðìàöèÿ êàìèîíúò å çàñÿêúë ïúòÿ íà êîëàòà è òÿ ñå å çàáèëà ïîñëåäîâàòåëíî â íåãî è â äúðâî.

Íà ìÿñòîòî îùå èìà ïîëèöèÿ, êàòî ÷àñò îò ó÷àñòúêà å îòöåïåí, íî íÿìà ïðîáëåìè ñ äâèæåíèåòî.







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Âåðíî ëè áå?! Ñ ÁÌÂ ñå å óäàðèë? Îëååå, òâà å íåùî íîâî, äî ñåãà íå ñå å ñëó÷âàëî íèêîãà! Ïõàõàõààà... òâà ñà íàé-ñòðîøåíèòå êîëè íà ñâåòà è íàé-çàãóáåíèòå îëèãîôðåíè, êåëåøè è âîäà÷è íà ÌÏÑ, ÷ëåíóâàùè â òàÿ " ÁÌÂ ñåêòà "!!! Äîêàçàíî!!!
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17:30 / 02.04.2017
Âàíäàëè ñè õàðåñàõà Áóíàðäæèêà, âèæòå íà êîå ïîñÿãàò
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Øîôüîðúò íà êàìèîíà: Íå ñúì âèíîâåí! Ùåøå äà ñòàíå ïî-ãîëÿìà áåëÿ...
15:50 / 02.04.2017
Äà ñå ïî÷óâñòâàìå êàòî ïòèöèòå: Ïîëåò íàä Ìàðèöà â Ïëîâäèâ
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Äîáðà íîâèíà! Çåëåíà ñâåòëèíà çà íîâà äåòñêà ïëîùàäêà â ïàðê "Ìîë...
14:35 / 02.04.2017
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07:30 / 01.04.2017
Ãîëåìè ìîì÷åòà âúðõó áåáåøêè ëþëêè â Ïëîâäèâ? Åòî êàêâî ñå ñëó÷è!
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