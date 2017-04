Осветяват в синьо емблематични сгради в Пловдив

© За втора поредна година днес Фондация И АЗ МОГА / I CAN TOO и създаденият от нея Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА в гр. Пловдив се включват в световната инициатива за информираност за аутизма "Освети в синьо" / Light It Up Blue".



Всяка година на тази дата "Освети в синьо" привлича общественото внимание към състоянието аутизъм, като ключови сгради по света се осветяват в син цвят. През 2017 в Пловдив, по инициатива на I CAN TOO, ще бъдат осветени емблематичните за града - Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина, фонтанът пред община Пловдив, както и отново сградата на Общината.



В подкрепа на каузата се включват доброволци на I CAN TOO и "Пловдив 2019", които обединяват усилия, за да информират обществото за аутизма и дейността на Център И АЗ МОГА.



Центърът на И АЗ МОГА / I CAN TOO за работа с деца с аутизъм и техните семейства в Пловдив е най-големият в страната, който единствен в България прилага успешната терапия Грийнспан Флортайм (The Greenspan Floortime Approach). Специалистите в Центъра черпят практически опит и познания от американския експерт Джейк Грийнспан, който тази година гостува за втори път в България по покана на I CAN TOO.



Благодарение на терапията, организацията помогна за подобряване състоянието на много деца и за напредъка им в три основни насоки - физическа регулация, емоционално развитие и интелектуални познания. Това е първият по рода си Център в страната, към който ще се създаде Благотворителен фонд за подпомагане терапията на деца, чиито семейства са с ограничени финансови възможности.



И ВИЕ МОЖЕТЕ да сте част от Световната кауза за информираност за аутизма, като разпространите тази новина - за да достигне до тези, които имат нужда от подкрепа! Инициативата се реализира с подкрепата на: Община Пловдив, "Пловдив 2019", "Заедно в час".