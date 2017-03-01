Ñêàíäàëåí ïëîâäèâñêè ìàãèñòðàò ïîãàçè çàêîíà ñ íåáåçèçâåñòíàòà ñè êîëà

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Çäðàâåéòå, èñêàì äà ñïîäåëÿ ñëó÷êà îò äíåñ, êîÿòî âñå ïîâå÷å ìå êàðà äà ñå îòâðàùàâàì îò õîðàòà â ñúäåáíàòà íè ñèñòåìà. Äíåñ èìàõ ðàáîòà â öåíòúðà è ïàðêèðàõ êîëàòà ñè íà "ñèíÿ çîíà" â ðàéîíà äî ñúäà êúì 9:30 ÷àñà. Íà áîðäþðà ñðåùó ìîÿòà ñêðîìíà êîëà ñòîåøå "Àóäè À7" ñ íîìåð 5000 (âèäíî îò ñíèìêèòå). Ñòîðè ìè ñå ïîçíàòà, íî ðåøèõ, ÷å å íà íÿêîãî, êîéòî ìíîãî å áúðçàë è ñè îñòàâÿ äåòåòî â áëèçêîòî ó÷èëèùå.
Êîãàòî êúì 14:30 ÷. ïðèêëþ÷èõ ðàáîòàòà ñè (ïðåç öÿëîòî òîâà âðåìå ïðàùàõ åñåìåñèè çà "ñèíÿ çîíà") è îòèäîõ êúì êîëàòà ñè, çà ìîÿ èçíåíàäà îòíîâî àóäèòî áåøå òàì. Ïîïèòàõ ÷îâåêà ñ áèëåò÷åòà çàùî òàçè êîëà ñòîè öÿë äåí òàì è àêî àç áÿõ ïàðêèðàëà òàêà, äàëè íÿìàøå äà ìè ñúñòàâÿò àêò, íî òîé îòãîâîðè, ÷å êîëàòà å íà íåáåçèçâåñòíèÿò ïëîâäèâñêè ïðîêóðîð, ñåãà ñúäèÿ îò Îêðúæåí ñúä, Ïåòêî Ìèíåâ è íèùî íå ìîæå äà íàïðàâè.
Òðúãíàõ ñè àç è ñå çà÷óäèõ, àêî õîðàòà, êîèòî ðàçäàâàò ïðàâîñúäèå, íå ïðèëàãàò çàêîíà ðàâíî êàêòî çà äðóãèòå, òàêà è çà ñåáå ñè, êàêúâ å ñìèñúëúò îò òÿõ? Êàê äà èìàì ðåñïåêò êúì õîðà, êîèòî íàðóøàâàò çàêîíà è â ñúùîòî âðåìå ïîñòàíîâÿâàò ðåøåíèÿ "Â èìåòî íà íàðîäà"?
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Êîìåíòàðè (11)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Òåñòâàéòå èçöÿëî íîâèòå SKODA KODIAQ è SKODA OCTAVIA â Ïëîâäèâ
17:07 / 30.03.2017
Ñâèäåòåëêà: Àâòîáóñúò ñå âðÿçà â ðåéñ ïðåä íåãî íà ñïèðêàòà, èçïè...
16:27 / 30.03.2017
Èìà íàäåæäà çà Ïåòüî îò Òúðãîâñêàòà, âñåêè îò íàñ ìîæå äà ïîìîãíå...
15:03 / 30.03.2017
Òîçè å íàé-íîâèÿò ïðîåêò íà 3 êì îò Ïëîâäèâ, â êîéòî ñà âëîæåíè 3...
14:44 / 30.03.2017
Ðóìåí Ðàäåâ: Êîïðèâùèöà ïðèíàäëåæè íà Áúëãàðèÿ!
15:11 / 30.03.2017
Ïðåçèäåíòúò êîìåíòèðà â Ïëîâäèâ ñëåäèçáîðíàòà ñèòóàöèÿ
14:34 / 30.03.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìëàäà ìàéêà îò Ïëîâäèâ: Ñïàñåòå äåòåòî ìè, ìîëÿ âè!
10:01 / 28.03.2017
Ñòàíà ÿñíî çàùî å ñâàëåíî "Øîóòî íà Ñëàâè" ñíîùè
09:07 / 28.03.2017
Òàçè å íàé-äîáðàòà íîâèíà çà äåíÿ! Ïîêëîí, ìèëè õîðà!
12:34 / 28.03.2017
Ïúðâî â Plovdiv24.bg: Âèæòå êàê ùå ñå êàçâà íîâèÿò ìîë â Ïëîâäèâ!
11:30 / 30.03.2017
Ìúæ çàãèíà ïî îñîáåíî ìú÷èòåëåí íà÷èí äíåñ â Ïëîâäèâ
21:38 / 28.03.2017
Âèæòå ïúðâèòå äóìè íà Ñëàâè Òðèôîíîâ çà ñïðÿíîòî ñíîùíî ïðåäàâàíå
08:26 / 28.03.2017
Ñëàâè Òðèôîíîâ èçëèçà îò òåëåâèçèîííèÿ áèçíåñ?
08:50 / 29.03.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà