Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Ñêàíäàëåí ïëîâäèâñêè ìàãèñòðàò ïîãàçè çàêîíà ñ íåáåçèçâåñòíàòà ñè êîëà
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:58 / 30.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Ïëîâäèâñêè ïðîêóðîð, çà êîãîòî Ñîòèð Öàöàðîâ ïîèñêà îòñòðàíÿâàíåòî ìó, ïîãàçè çàêîíà â Ïëîâäèâ. Çà òîâà èíôîðìèðà ÷èòàòåë íà Plovdiv24.bg. Åòî çà êàêâî òî÷íî ñòàâà äóìà:

Çäðàâåéòå, èñêàì äà ñïîäåëÿ ñëó÷êà îò äíåñ, êîÿòî âñå ïîâå÷å ìå êàðà äà ñå îòâðàùàâàì îò õîðàòà â ñúäåáíàòà íè ñèñòåìà. Äíåñ èìàõ ðàáîòà â öåíòúðà è ïàðêèðàõ êîëàòà ñè íà "ñèíÿ çîíà" â ðàéîíà äî ñúäà êúì 9:30 ÷àñà. Íà áîðäþðà ñðåùó ìîÿòà ñêðîìíà êîëà ñòîåøå "Àóäè À7" ñ íîìåð 5000 (âèäíî îò ñíèìêèòå). Ñòîðè ìè ñå ïîçíàòà, íî ðåøèõ, ÷å å íà íÿêîãî, êîéòî ìíîãî å áúðçàë è ñè îñòàâÿ äåòåòî â áëèçêîòî ó÷èëèùå.

Êîãàòî êúì 14:30 ÷. ïðèêëþ÷èõ ðàáîòàòà ñè (ïðåç öÿëîòî òîâà âðåìå ïðàùàõ åñåìåñèè çà "ñèíÿ çîíà") è îòèäîõ êúì êîëàòà ñè, çà ìîÿ èçíåíàäà îòíîâî àóäèòî áåøå òàì. Ïîïèòàõ ÷îâåêà ñ áèëåò÷åòà çàùî òàçè êîëà ñòîè öÿë äåí òàì è àêî àç áÿõ ïàðêèðàëà òàêà, äàëè íÿìàøå äà ìè ñúñòàâÿò àêò, íî òîé îòãîâîðè, ÷å êîëàòà å íà íåáåçèçâåñòíèÿò ïëîâäèâñêè ïðîêóðîð, ñåãà ñúäèÿ îò Îêðúæåí ñúä, Ïåòêî Ìèíåâ è íèùî íå ìîæå äà íàïðàâè.  

Òðúãíàõ ñè àç è ñå çà÷óäèõ, àêî õîðàòà, êîèòî ðàçäàâàò ïðàâîñúäèå, íå ïðèëàãàò çàêîíà ðàâíî êàêòî çà äðóãèòå, òàêà è çà ñåáå ñè, êàêúâ å ñìèñúëúò îò òÿõ? Êàê äà èìàì ðåñïåêò êúì õîðà, êîèòî íàðóøàâàò çàêîíà è â ñúùîòî âðåìå ïîñòàíîâÿâàò ðåøåíèÿ "Â èìåòî íà íàðîäà"?


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1225
30.03.2017 »
29.03.2017 »
29.03.2017 »
28.03.2017 »
25.03.2017 »
25.03.2017 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/205 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Òîâà íå å ëè ñúùèÿò èäèîò, ÷èÿòî êîëà íàùóâà (à è ïðåç äåíÿ ñåäè òàì ïîíÿêîãà) äèðåêòíî âúðõó òðîòîàðà äî ìàëêàòà áàçèëèêà?
0
 
 
Âèäÿõ ãî òîÿ òúïàê äíåñ è òî÷íî ñè èñëåõ ÷å ñå ìèñëè ÷å å íàä âñè÷êè è âñè÷êî
0
 
 
Òîÿ òðÿáâàøå äà ëåæè çà äàëàâåðè è ïðåñòúïëåíèå, à òå ñúäèÿ ãî íàïðàâèõà... ÕÀÕÀÕÀÕÀÕÀÕÀ
+1
 
 
Å òîâà å ''íàø'' Ïåòêî êàêâî äà ìó íàïðàâÿò....õà-õà.
ïðåäè 1 ÷. è 33 ìèí.
+1
 
 
Óâàæàåìèÿò ÷èòàòåë å ïðîïóñíàë äà ñïîäåëè, ÷å óëèöàòà å åäíîïîñî÷íà è çà äà ñïðå òàêà, òîÿ êóòåíèê, å âëåçíàë â íàñðåùíîòî!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Òåñòâàéòå èçöÿëî íîâèòå SKODA KODIAQ è SKODA OCTAVIA â Ïëîâäèâ
17:07 / 30.03.2017
Ñâèäåòåëêà: Àâòîáóñúò ñå âðÿçà â ðåéñ ïðåä íåãî íà ñïèðêàòà, èçïè...
16:27 / 30.03.2017
Èìà íàäåæäà çà Ïåòüî îò Òúðãîâñêàòà, âñåêè îò íàñ ìîæå äà ïîìîãíå...
15:03 / 30.03.2017
Òîçè å íàé-íîâèÿò ïðîåêò íà 3 êì îò Ïëîâäèâ, â êîéòî ñà âëîæåíè 3...
14:44 / 30.03.2017
Ðóìåí Ðàäåâ: Êîïðèâùèöà ïðèíàäëåæè íà Áúëãàðèÿ!
15:11 / 30.03.2017
Ïðåçèäåíòúò êîìåíòèðà â Ïëîâäèâ ñëåäèçáîðíàòà ñèòóàöèÿ
14:34 / 30.03.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàðò 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ìëàäà ìàéêà îò Ïëîâäèâ: Ñïàñåòå äåòåòî ìè, ìîëÿ âè!
10:01 / 28.03.2017
Ñòàíà ÿñíî çàùî å ñâàëåíî "Øîóòî íà Ñëàâè" ñíîùè
09:07 / 28.03.2017
Òàçè å íàé-äîáðàòà íîâèíà çà äåíÿ! Ïîêëîí, ìèëè õîðà!
12:34 / 28.03.2017
Ïúðâî â Plovdiv24.bg: Âèæòå êàê ùå ñå êàçâà íîâèÿò ìîë â Ïëîâäèâ!
11:30 / 30.03.2017
Ìúæ çàãèíà ïî îñîáåíî ìú÷èòåëåí íà÷èí äíåñ â Ïëîâäèâ
21:38 / 28.03.2017
Âèæòå ïúðâèòå äóìè íà Ñëàâè Òðèôîíîâ çà ñïðÿíîòî ñíîùíî ïðåäàâàíå
08:26 / 28.03.2017
Ñëàâè Òðèôîíîâ èçëèçà îò òåëåâèçèîííèÿ áèçíåñ?
08:50 / 29.03.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2017 ã.
Àêöèÿ "Íàãëåö" íà Plovdiv24.bg ñðåùó íåïðàâèëíîòî ïàðêèðàíå
Áåðîå - Ëîêî 01/04/17
Áîòåâ - Ìîíòàíà 31/03/17
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Áèõòå ëè ïîäêðåïèëè èçëèçàíå íà Áúëãàðèÿ îò ÍÀÒÎ è ÅÑ çà êàêâîòî çàãàòíà âîäà÷à íà ÁÑÏ â Ïëîâäèâ?
Êàòåãîðè÷íî ÍÅ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÍÀÒÎ, íî äà îñòàíåì â ÅÑ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÅÑ, íî äà îñòàíåì â ÍÀÒÎ
Êàòåãîðè÷íî ÄÀ
Íÿìàì ìíåíèå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: