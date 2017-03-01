България избира 44-то Народно събрание, ето всички кандидат-депутати от Пловдив

© Plovdiv24.bg виж галерията Днес българите гласуват на предсрочни парламентарни избори. Вотът за 44-то НС е само четири месеца, след като гласоподавателите отидоха до урните, за да решат кой да бъде държавен глава. 4490 са кандидатите за депутати - от 21 партии и коалиции и независими, а депутатските банки са 240. това означава, че за едно място ще се борят 19 кандидати.



Все пак броят на кандидатите за народни избраници на тези избори е по-малък, в сравнение с този на претендентите за 43-то Народно събрание, когато в битката се включиха 6076 кандидати или по 25 за едно място. Както обикновено и този път изборния ден в страната започва в 7 часа и приключва в 20 часа.



Plovdiv24.bg дава възможност на пловдивчани да видят всичките кандидати за народни представители от 16-и многомандатен избирателен район Пловдив-град. От този район влизат общо 11 депутати. Ето измежду кои личности жителите на най-стария жив град в Европа ще избират днес:



ГЕРБ



Бойко Борисов

Менда Стоянова

Вежди Рашидов

Атанас Ташков

Димитър Лазаров

Александър Държиков

Ясен Михайлов

Атанас Узунов

Петър Зехтински

Пенчо Малинов

Спас Гърневски

Елена Тотолакова

Стефан Дедев

Петър Петров

Иван Вичков

Тошо Пашов

Боряна Узунова

Мирослав Тенев

Аргир Аргиров

Дончо Кацарев

Деян Захов

Атанас Чилингиров



БСП



Иво Христов

Георги Йорданов

Теодора Халачева

Донка Александрова-Бубняк

Любомир Паунов

Тодор Стоилов

Захари Георгиев

Атанас Баташки

Красимир Карамфилов

Минка Сърнешка

Калин Милчев

Кирчо Атанасов

Георги Тотков

Ангелина Божилова

Ангел Петров

Борис Янчев

Таня Мачанова

Веселин Димитров

Милена Колева

Екатерина Делинова

Добромира Тошева

Валентин Денев



Обединени патриоти



Славчо Атанасов

Александър Сиди

Димитър Керин

Костадин Гаров

Александър Пецов

Михаил Казанджиев

Илко Илиев

Павел Милушев

Даниела Кинова

Слави Георгиев

Камен Христов



Воля



Нина Миткова

Елена Аксиева

Стефан Августинов

Николай Почеканов

Владимир Александров

Цветелина Лучкова

Борис Славейков

Петър Георгиев

Йонка Велковска-Георгиева

Калоян Петров

Грета Минчева



ДПС



Петя Раева

Али Байрам

Асен Методиев

Анани Ангелов

Асен Карагьозов

Ерол Садъков

Румен Недялков

Жана Папазова

Асан Ракип

Юзгюр Дъзданов



Реформаторски блок и Глас народен



Николай Ненчев

Румяна Толова

Велизар Дюлгеров

Никола Хаджийски

Пенка Деведжиева

Красимир Куцаров

Тодор Бозев

Божидар Савов

Светлозар Чичиков

Серафим Александров

Тодор Радев

Светослав Желязков

Людмил Попов

Атанас Бояджиев

Марин Велков

Яна Димитрова



Нова Република



Дани Каназирева

Кирил Янкулов

Владимир Кисьов

Явор Беров

Веселин Чавдаров

Росица Попова

Николай Георгиев

Иво Тошев

Гергана Стоянова

Владимир Славенски

Георги Петров

Евелин Парасков



Да, България



Христо Иванов

Никола Вълчанов

Петкана Бакалова

Донка Дойчева-Попова

Веселина Александрова

Михаил Косев

Милена Найденова

Георги Стойчев

Добромира Григорова

Веселка Христамян

Петър Пейчинов

Манол Пейков



АБВ и Движение 21



Михо Михов

Лидия Чорбанова

Радослав Ралчев

Тодор Василев

Васил Атанасов

Георги Илчев

Мария Витанова

Райна Пелева

Вяра Зафирова

Ралица Филипова

Светла Илиева

Георги Славов

Николай Узунов

Пламен Киров

Таня Запрянова

Недялка Митева

Милена Кърмазлийска



ДОСТ



Кемал Тинев

Венцислав Каймаканов

Петър Георгиев

Анелия Явашева

Сергей Маринов

Александър Камбов

Емил Бакърджиев

Андон Салтъков

Гюлезар Садък

Сергей Маджаров

Ангел Атанасов

Тунджай Паша

Мехмед Пастърмаджиев

Осман Юсеинов

Милко Шолов

Траян Узунов

Осман Алиев

Танер Камберов

Владимир Рангелов

Ангел Тодоров

Райчо Маринов

Киро Велинов



Партия на Зелените



Цветозар Балабанов

Петър Баротов

Ташо Арабистанов



Партия Възраждане



Минчо Куминев

Анна Пенкова

Боян Вълканов



Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)



Жорж Ганчев

Светозар Нейков

Анелия Кирова

Румен Петров

Васил Бутев

Стоян Джаков

Красимира Таскова

Рангел Димитров

Йордан Узунов

Валентин Чанков

Маргарита Тодорова

Илиян Митев



Движение за радикална промяна Българската пролет



Петко Ганчев

Валентина Николова

Димитър Караиванов



Българско национално обединение



Георги Тодоров

Димитър Славин

Рада Дишкелева

Йорданка Стоянова

Лина Болчинова

Илия Ранчев



Национална Републиканска Партия



Живко Делчев

Детелина Делчева

Цветелина Стоянова

Ивайло Тодоров

Миглена Стоянова

Пламен Тодоров

Свилен Момчилов



КОЙ-Българската левица и Зелена партия



Александър Благоев

Боряна Тричкова

Ермак Димов

Мария Герина

Тенчо Узунов

Георги Боршуков

Катя Георгиева



Движение Напред България



Мария Бонева

Марияна Табакова



БДЦ



Владислав Харалампиев



Движение за равноправен обществен модел



Яшар Асан

Атанас Янев

Георги Ангелов

Орхан Иванов

Николай Михайлов

Красимир Арнаудов



Независими



Никола Йотов