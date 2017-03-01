Âèæòå óíèêàëíîòî ðîêåðñêî øåñòâèå, ñúáðàëî î÷èòå íà õèëÿäè â Ïëîâäèâ!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:58 / 22.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïëîâäèâñêèòå ìîòîðèñòè îòêðèõà äíåñ íîâèÿ ñåçîí ñ àâòîïîõîä äî Áà÷êîâî, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Åêñöåíòðè÷íèòå ðîêåðè ñå ñúáðàõà â 11.00 ÷. â ïàðê÷åòî íà êðúñòîâèùåòî íà áóë. "Áúëãàðèÿ" è óë. "Äèëÿíêà", îòêúäåòî ïî-êúñíî çàïî÷íà ìîòîøåñòâèåòî. 

Ïîï îòñëóæè ìîëåáåí çà çäðàâå è ïîæåëà íà ìîòîðèñòèòå áåçàâàðèéíî øîôèðàíå ïðåç íîâèÿ ñåçîí. Íà ñúáèòèåòî ïðèñúñòâà è îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë Çäðàâêî Äèìèòðîâ, êîéòî íå êðèå ñèìïàòèèòå ñè êúì ìîòîðèòå.

Çàðàäè øåñòâèåòî âðåìåííî áåøå îãðàíè÷åíî äâèæåíèåòî ïî áóë. "Áúëãàðèÿ", áóë. "Öàð Áîðèñ ²²² Îáåäèíèòåë", áóë. "Íàé÷î Öàíîâ" è Àñåíîâãðàäñêî øîñå.

Íàñëàäåòå ñå íà íÿêîè îò åêñòðàâàãàíòíèòå ðîêåðè â ïðèêà÷åíàòà ãàëåðèÿ è âèäåî!









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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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13:28 / 22.03.2017
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12:22 / 22.03.2017
Êîðíåëèÿ Ïåòêîâà ïîèñêà îáåçùåòåíèå îò 1 ìèëèîí ëåâà çà êàñàïíèöà...
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21:19 / 21.03.2017
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