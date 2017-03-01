Èçâúíðåäíî: Àâòîìîáèë îòíåñå ìîòîðèñò áåç êàñêà íà êðúãîâî â Ïëîâäèâ!

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Èíöèäåíòúò ñòàâà ñàìî äåí ïðåäè òðàäèöèîííîòî ðîêåðñêî øåñòâèå ïî ïîâîä Ïúðâà ïðîëåò. Áóëåâàðäúò áåøå ñöåíà íà ìíîãî êàòàñòðîôè çàðàäè âèñîêàòà ñêîðîñò, ñ êîÿòî ïîâå÷åòî âîäà÷è êàðàò, à òî÷íî íà òîâà ìÿñòî èìà ïîíå äâå æåðòâè îò ìèíàëè ãîäèíè. Îòñêîðî êðúñòîâèùåòî å êðúãîâî, à ïåøåõîäíèòå ïúòåêè ñà ïîâäèãíàòè, çà äà êàðàò âîäà÷èòå äà íàìàëÿò ñêîðîñòòà.
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20:07 / 20.03.2017
Èâàí Òîòåâ: Àìáèöèèòå íè ñà Ïëîâäèâ äà ñòàíå ïî-ñèãóðåí è êîìôîðò...
19:55 / 20.03.2017
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21:43 / 20.03.2017
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19:50 / 20.03.2017
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15:53 / 20.03.2017
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14:34 / 20.03.2017
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13:58 / 19.03.2017
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14:38 / 18.03.2017
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