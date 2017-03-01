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Èçâúíðåäíî: Àâòîìîáèë îòíåñå ìîòîðèñò áåç êàñêà íà êðúãîâî â Ïëîâäèâ!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:29 / 20.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© ÁÃÍÅÑ
âèæ ãàëåðèÿòà
Ëåê àâòîìîáèë áëúñíà ìîòîðèñò òàçè âå÷åð îêîëî 18.20 ÷àñà íà êðúãîâî êðúñòîâèùå íà áóë. "Îñâîáîæäåíèå" â æê "Òðàêèÿ" â Ïëîâäèâ, ïðåäàäå ÁÃÍÅÑ. Ìîòîðèñòúò å áèë áåç êàñêà, âåäíàãà ìó áå îêàçàíà ìåäèöèíñêà ïîìîù è å îòêàðàí â áîëíèöà. Ïðè÷èíèòå çà èíöèäåíòà ñå èçÿñíÿâàò. Âèäèìî ñúñòîÿíèåòî íà ìîòîðèñòà íå áåøå ëåêî. 

Èíöèäåíòúò ñòàâà ñàìî äåí ïðåäè òðàäèöèîííîòî ðîêåðñêî øåñòâèå ïî ïîâîä Ïúðâà ïðîëåò. Áóëåâàðäúò áåøå ñöåíà íà ìíîãî êàòàñòðîôè çàðàäè âèñîêàòà ñêîðîñò, ñ êîÿòî ïîâå÷åòî âîäà÷è êàðàò, à òî÷íî íà òîâà ìÿñòî èìà ïîíå äâå æåðòâè îò ìèíàëè ãîäèíè. Îòñêîðî êðúñòîâèùåòî å êðúãîâî, à ïåøåõîäíèòå ïúòåêè ñà ïîâäèãíàòè, çà äà êàðàò âîäà÷èòå äà íàìàëÿò ñêîðîñòòà.







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Ñêîðî, ñêîðî, êîëêî äà å ñêîðî? Îò èìà íÿìà 6-7 ãîäèíè ñè å êðúãîâî òàì. Äà áÿõà ñíèìàëè íà ñëåäâàùîòî, äâà ÷èôòà ãóìè èìà èçòúðêàíè îò ñíîùè.
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Óëè÷íîòî îñâåòëåíèå çàùî íå ðàáîòè?
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Êàòî íÿìàø ìîçúê âúâ ãëàâàòà êîëàòà íå å âèíîâíà ïî-òî÷íî ìàðêàòà è .
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Ïúðâî äà ñå íàó÷àò äà êàðàò â íàøèÿ ãðàä è ïúðâî ïðàâèëî íà ïúòÿ"ÏÀÇÈ ÄÐÓÃÈß È ÍÅ ÊÀÐÀÐÀÉ ÍÀ ÊÚÑÌÅÒ" !!!Ïëîâäèâ íàéâ€”ëîøèòå øîôüîðè ...
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Àáå õîðà,çà êúäå áúðçàòå?! Ïî äîáðå 5-10 ìèí ïî êúñíî,íî äà ñòå æèâè è çäðàâè! È íÿìà çíà÷åíèå ñêóòåð èëè ìîòîð,èëè äæèï,âñè÷êè ñà æèâè õîðà!
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Òâà íå å ëè ñêóòåð? Êâè ìîòîðèñòè ñà òèÿ ñúñ ñêóòåðèòå....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Èçêëþ÷èòåëíî âàæíà èíôîðìàöèÿ îò ÌÇ: Ïðåç 2010 ã. ó íàñ 24 çàãèíà...
20:07 / 20.03.2017
Èâàí Òîòåâ: Àìáèöèèòå íè ñà Ïëîâäèâ äà ñòàíå ïî-ñèãóðåí è êîìôîðò...
19:55 / 20.03.2017
Êúñèòå ïîëè÷êè îòíîâî ñà íà ìîäà â Ïëîâäèâ! Ïðè÷èíàòà âèæòå òóê!
21:43 / 20.03.2017
Öâåòàí Öâåòàíîâ ïîõâàëè Ïëîâäèâ
19:50 / 20.03.2017
100 êëèåíòè íà Mall Plovdiv ùå ïîñðåùíàò ïðîëåòòà ñ íîâè ãðàäñêè ...
15:53 / 20.03.2017
Ïúëíà ïðîìÿíà çà îùå åäíà ïàâèðàíà óëèöà â Ïëîâäèâ
14:34 / 20.03.2017

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Ðàçõóáàâåíàòà êàêà, êîÿòî âñè÷êè ÷àêàõà äà ñè ïðåìåñòè äæèïà, èçóìè ñ íàäìåííîñò è àðîãàíòíîñò
14:01 / 18.03.2017
Äåòåòî ñúñ ñúìíåíèÿ çà ìîðáèëè â Ïëîâäèâ å èçîëèðàíî, íî èìà îïàñíîñò îò åïèäåìèÿ
13:26 / 18.03.2017
Óíèêàëíî âèäåî íà ãàìåíñêà ïðîÿâà íà êëþ÷îâ ïëîâäèâñêè áóëåâàðä! Èìà ëè ñïðàâåäëèâîñò?
12:33 / 19.03.2017
Êëèåíòêà íà "Òðèóìô" çàñå÷å íåïðèÿòíà ðàçëèêà: Àìè àêî íå áÿõ çàáåëÿçàëà?
10:40 / 18.03.2017
Çðåëèùíà êàòàñòðîôà â Òðóä ñ 3 àâòîìîáèëà, åäèíèÿò å ïî òàâàí!
13:58 / 19.03.2017
Äàâàìå äóìàòà íà ñîáñòâåíè÷êàòà íà ïëîâäèâñêèÿ ìàãàçèí, ïðî÷óë ñå çàðàäè äðúçêà êðàæáà!
13:01 / 18.03.2017
Òåæêî ïúòíîòðàíñïîðòíî ïðîèçøåñòâèå, ëèíåéêè îòêàðàõà ðàíåíèòå
14:38 / 18.03.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Äâåãîäèøíî äåòå îò Ïëîâäèâ ñúñ ñúìíåíèå çà ìîðáèëè
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Ëåâñêè - Áîòåâ 19/03/17
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