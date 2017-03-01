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Èçêëþ÷èòåëíî âàæíà èíôîðìàöèÿ îò ÌÇ: Ïðåç 2010 ã. ó íàñ 24 çàãèíàõà îò ìîðáèëè, ñïåøíî îòèâàìå â Ïëîâäèâ!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:07 / 20.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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ÐÇÈ Ïëîâäèâ èíôîðìèðà ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî çà 3 ïîòâúðäåíè ñëó÷àÿ íà ìîðáèëè. Îñâåí 2-ãîäèøíîòî äåòå îò "Ñòîëèïèíîâî", çà êîåòî ñúîáùèõìå, ñ ìîðáèëè ñà è äâå ìëàäè æåíè îò Ïëîâäèâñêà îáëàñò, æèâååùè â ðàçëè÷íè íàñåëåíè ìåñòà. Äèàãíîçàòà íà òðèìàòà å ëàáîðàòîðíî ïîòâúðäåíà â Íàöèîíàëíàòà ðåôåðåíòíà ëàáîðàòîðèÿ íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè.

Çà äà ïðåäïàçè íàñåëåíèåòî îò åïèäåìèÿ îò ìîðáèëè, ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçãîòâÿ çàïîâåä çà ñúçäàâàíå íà êîîðäèíàöèîíåí ñúâåò çà êîíòðîë è óïðàâëåíèå íà ïðåâàíòèâíèòå äåéíîñòè. Â ìîìåíòà ñ ïðèîðèòåò ñå èçâúðøâà èìóíèçàöèÿòà íà ëèöà äî 18-ãîäèøíà âúçðàñò â îãíèùàòà íà ñëó÷àè îò ìîðáèëè - ñúñåäíè ñåìåéñòâà, ðîäíèíè è ïðèÿòåëè, êîèòî ñà áèëè â êîíòàêò è å ñúùåñòâóâàëà âúçìîæíîñò îò çàðàçÿâàíå. 

Åäíîâðåìåííî â öÿëàòà ñòðàíà ñå ïðàâè ïðåãëåä íà íåèìóíèçèðàíèòå äåöà â ïàöèåíòñêèòå ëèñòè íà îáùîïðàêòèêóâàùèòå ëåêàðè è ñå èçâúðøâà ñåëåêòèâíà èìóíèçàöèÿ. Êîíòðîëúò ïî èçïúëíåíèåòî íà òàçè çàäà÷à å âúçëîæåí íà ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èíñïåêöèè, à åêèï îò ÌÇ ùå ïîñåòè â ñðÿäà Ïëîâäèâ, çà äà ïðîâåðè íà ìÿñòî îáùàòà îðãàíèçàöèÿ è èçïúëíåíèåòî íà äàäåíèòå óêàçàíèÿ çà ðàáîòà â îãíèùàòà íà ñëó÷àè îò ìîðáèëè è â ðèñêîâèòå ãðóïè.

Êúì ìîìåíòà íå ñå ïðåäâèæäà ïðîâåæäàíå íà ìàñîâà èìóíèçàöèÿ ïðîòèâ ìîðáèëè è ðàçêðèâàíå íà ïóíêòîâå çà èìóíèçàöèÿ. Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ðàáîòè àêòèâíî çà áúðçîòî âàêñèíèðàíå íà íåèìóíèçèðàíèòå äåöà â öÿëàòà ñòðàíà è ïðèçîâàâà âñè÷êè ðîäèòåëè ìàêñèìàëíî äà ñúäåéñòâàò íà ëè÷íèòå ëåêàðè. 

Ìîðáèëè (äðåáíà øàðêà) å èíôåêöèÿ, êîÿòî ñå ïðåäàâà ïî âúçäóøíî-êàïêîâ ïúò, êàòî âèðóñúò å ðàçïðîñòðàíåí ïî öåëèÿ ñâÿò. Èíêóáàöèîííèÿò ïåðèîä íà çàáîëÿâàíåòî å äî 21 äíè, ñðåäíî 9-10 äíè.

Îïëàêâàíèÿòà çàïî÷âàò íàé-÷åñòî ñ êàòàðàëíè ïðîÿâè íà ãîðíèòå äèõàòåëíè ïúòèùà, ïîâèøåíà òåìïåðàòóðà è îáùà èíòîêñèêàöèÿ, êàøëèöà, çà÷åðâåíè è îòî÷íè êîíþíêòèâè. Òåìïåðàòóðàòà ñå ïîâèøàâà äî 39-40 ãðàäóñà è ñå ïîÿâÿâà õàðàêòåðåí îáðèâ, ïúðâî ïî ëèöåòî, øèÿòà è ãðúäíèÿ êîø, ñëåäâà òóëîâèùåòî è êðàéíèöèòå. Ïîðàäè èçðàçåíàòà èíòîêñèêàöèÿ ñå çàñÿãàò è äðóãè îðãàíè è ñèñòåìè - ñ íàëè÷èå íà òàõèêàðäèÿ, õèïîòîíèÿ, åíöåôàëîïàòèÿ, áðîíõîïíåâìîíèÿ.

Èçòî÷íèê íà çàðàçà å ñàìî ÷îâåêúò. Âèðóñúò ñå ñúäúðæà â ëèãàâèöàòà íà äèõàòåëíèòå ïúòèùà è êîíþíêòèâàëíèÿ ñåêðåò. Ôàêòîð íà ïðåäàâàíå å âúçäóõúò, çàðàçÿâàíåòî ñòàâà ïðè áëèçúê è äèðåêòåí êîíòàêò íàé-âå÷å â çàòâîðåíè ïîìåùåíèÿ. Ñëåä ïðåáîëåäóâàíå ñå èçãðàæäà òðàåí ïîæèçíåí èìóíèòåò.

Ïîñëåäíàòà åïèäåìèÿ â Áúëãàðèÿ áå ðåãèñòðèðàíà ïðåç 2009-2010 ã. ñ íàä 24 000 çàáîëåëè è 24 ñìúðòíè ñëó÷àÿ, êàòî íàä 95 % îò çàáîëåëèòå áÿõà îò ìàëöèíñòâåí ïðîèçõîä, à ïîâå÷åòî áåç äàííè çà ïðîâåäåíà èìóíèçàöèÿ. Òîâà ñúîáùèõà äíåñ îò ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 5
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Çàðàäè ìðúñíèòå ìàíãàëè ãíóñíè!!! ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ 
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Ñåãà åäèíè÷íè ñëó÷àè, à ïî- íàòàòúê ùå ñå îçîâåì â êàïàíà íà èíôåêöèîçíèòå áîëåñòè, çàâúðíàëè ñå, ïîðàäè ìíîãîòî "èíôîðìèðàíèòå" è çíàåùè ðîäèòåëè, êîèòî îòêàçâàò âàêñèíàöèèòå. Äà òå ñà âðåäíè, äîêàòî åïèäåìèèòå íå çàïî÷íàò äà ñå âðúùàò è äà ïîâàëÿò ìàñîâî, çàðàäè òåçè, êîèòî ãè îòðè÷àò. Ñåãà å ñàìî íà÷àëîòî íà òîâà...
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Îò ñòàòèÿòà:
öèòàò:
Ñëåä ïðåáîëåäóâàíå ñå èçãðàæäà òðàåí ïîæèçíåí èìóíèòåò.
Èíà÷å - ãîëÿìà âåðîÿòíîñò âìåñòî äà èçêàðàø íîðìàëíî è ëåêî áîëåñòòà äîêàòî ñè ìàëúê, äà ñå ðàçáîëååø íà ìåäåíèÿ ñè ìåñåö (êàòî åäèí êîëåãà)... :)
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Äà âçåìàò äà ïðîâåðÿò äîêòîðèòå êîèòî ñà èìóíèçèðàëè áîëíèòå êàêâè ïàðè ñà âçåëè çà äà ïèøàò, ÷å å áèòà âàêñèíàòà, à íå ñà. Òîâà å ìîäåðíî ñåãà äà ñå ïëàùà çà äà "íå ñè òðîâÿò" äåöàòà.
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À òåçè, êîèòî ñìå ñ äå÷èöà ïîä 13 ìåñåöà, êàêâî ìîæåì äà íàïðàâèì? :s
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Èçâúíðåäíî: Àâòîìîáèë îòíåñå ìîòîðèñò áåç êàñêà íà êðúãîâî â Ïëîâ...
20:29 / 20.03.2017
Èâàí Òîòåâ: Àìáèöèèòå íè ñà Ïëîâäèâ äà ñòàíå ïî-ñèãóðåí è êîìôîðò...
19:55 / 20.03.2017
Êúñèòå ïîëè÷êè îòíîâî ñà íà ìîäà â Ïëîâäèâ! Ïðè÷èíàòà âèæòå òóê!
21:43 / 20.03.2017
Öâåòàí Öâåòàíîâ ïîõâàëè Ïëîâäèâ
19:50 / 20.03.2017
100 êëèåíòè íà Mall Plovdiv ùå ïîñðåùíàò ïðîëåòòà ñ íîâè ãðàäñêè ...
15:53 / 20.03.2017
Ïúëíà ïðîìÿíà çà îùå åäíà ïàâèðàíà óëèöà â Ïëîâäèâ
14:34 / 20.03.2017

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Ðàçõóáàâåíàòà êàêà, êîÿòî âñè÷êè ÷àêàõà äà ñè ïðåìåñòè äæèïà, èçóìè ñ íàäìåííîñò è àðîãàíòíîñò
14:01 / 18.03.2017
Äåòåòî ñúñ ñúìíåíèÿ çà ìîðáèëè â Ïëîâäèâ å èçîëèðàíî, íî èìà îïàñíîñò îò åïèäåìèÿ
13:26 / 18.03.2017
Óíèêàëíî âèäåî íà ãàìåíñêà ïðîÿâà íà êëþ÷îâ ïëîâäèâñêè áóëåâàðä! Èìà ëè ñïðàâåäëèâîñò?
12:33 / 19.03.2017
Êëèåíòêà íà "Òðèóìô" çàñå÷å íåïðèÿòíà ðàçëèêà: Àìè àêî íå áÿõ çàáåëÿçàëà?
10:40 / 18.03.2017
Çðåëèùíà êàòàñòðîôà â Òðóä ñ 3 àâòîìîáèëà, åäèíèÿò å ïî òàâàí!
13:58 / 19.03.2017
Äàâàìå äóìàòà íà ñîáñòâåíè÷êàòà íà ïëîâäèâñêèÿ ìàãàçèí, ïðî÷óë ñå çàðàäè äðúçêà êðàæáà!
13:01 / 18.03.2017
Òåæêî ïúòíîòðàíñïîðòíî ïðîèçøåñòâèå, ëèíåéêè îòêàðàõà ðàíåíèòå
14:38 / 18.03.2017
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Ëåâñêè - Áîòåâ 19/03/17
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