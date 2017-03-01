Èçêëþ÷èòåëíî âàæíà èíôîðìàöèÿ îò ÌÇ: Ïðåç 2010 ã. ó íàñ 24 çàãèíàõà îò ìîðáèëè, ñïåøíî îòèâàìå â Ïëîâäèâ!

ÐÇÈ Ïëîâäèâ èíôîðìèðà ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî çà 3 ïîòâúðäåíè ñëó÷àÿ íà ìîðáèëè. Îñâåí 2-ãîäèøíîòî äåòå îò "Ñòîëèïèíîâî", çà êîåòî ñúîáùèõìå, ñ ìîðáèëè ñà è äâå ìëàäè æåíè îò Ïëîâäèâñêà îáëàñò, æèâååùè â ðàçëè÷íè íàñåëåíè ìåñòà. Äèàãíîçàòà íà òðèìàòà å ëàáîðàòîðíî ïîòâúðäåíà â Íàöèîíàëíàòà ðåôåðåíòíà ëàáîðàòîðèÿ íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè.
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Çà äà ïðåäïàçè íàñåëåíèåòî îò åïèäåìèÿ îò ìîðáèëè, ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçãîòâÿ çàïîâåä çà ñúçäàâàíå íà êîîðäèíàöèîíåí ñúâåò çà êîíòðîë è óïðàâëåíèå íà ïðåâàíòèâíèòå äåéíîñòè. Â ìîìåíòà ñ ïðèîðèòåò ñå èçâúðøâà èìóíèçàöèÿòà íà ëèöà äî 18-ãîäèøíà âúçðàñò â îãíèùàòà íà ñëó÷àè îò ìîðáèëè - ñúñåäíè ñåìåéñòâà, ðîäíèíè è ïðèÿòåëè, êîèòî ñà áèëè â êîíòàêò è å ñúùåñòâóâàëà âúçìîæíîñò îò çàðàçÿâàíå.
Åäíîâðåìåííî â öÿëàòà ñòðàíà ñå ïðàâè ïðåãëåä íà íåèìóíèçèðàíèòå äåöà â ïàöèåíòñêèòå ëèñòè íà îáùîïðàêòèêóâàùèòå ëåêàðè è ñå èçâúðøâà ñåëåêòèâíà èìóíèçàöèÿ. Êîíòðîëúò ïî èçïúëíåíèåòî íà òàçè çàäà÷à å âúçëîæåí íà ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èíñïåêöèè, à åêèï îò ÌÇ ùå ïîñåòè â ñðÿäà Ïëîâäèâ, çà äà ïðîâåðè íà ìÿñòî îáùàòà îðãàíèçàöèÿ è èçïúëíåíèåòî íà äàäåíèòå óêàçàíèÿ çà ðàáîòà â îãíèùàòà íà ñëó÷àè îò ìîðáèëè è â ðèñêîâèòå ãðóïè.
Êúì ìîìåíòà íå ñå ïðåäâèæäà ïðîâåæäàíå íà ìàñîâà èìóíèçàöèÿ ïðîòèâ ìîðáèëè è ðàçêðèâàíå íà ïóíêòîâå çà èìóíèçàöèÿ. Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ðàáîòè àêòèâíî çà áúðçîòî âàêñèíèðàíå íà íåèìóíèçèðàíèòå äåöà â öÿëàòà ñòðàíà è ïðèçîâàâà âñè÷êè ðîäèòåëè ìàêñèìàëíî äà ñúäåéñòâàò íà ëè÷íèòå ëåêàðè.
Ìîðáèëè (äðåáíà øàðêà) å èíôåêöèÿ, êîÿòî ñå ïðåäàâà ïî âúçäóøíî-êàïêîâ ïúò, êàòî âèðóñúò å ðàçïðîñòðàíåí ïî öåëèÿ ñâÿò. Èíêóáàöèîííèÿò ïåðèîä íà çàáîëÿâàíåòî å äî 21 äíè, ñðåäíî 9-10 äíè.
Îïëàêâàíèÿòà çàïî÷âàò íàé-÷åñòî ñ êàòàðàëíè ïðîÿâè íà ãîðíèòå äèõàòåëíè ïúòèùà, ïîâèøåíà òåìïåðàòóðà è îáùà èíòîêñèêàöèÿ, êàøëèöà, çà÷åðâåíè è îòî÷íè êîíþíêòèâè. Òåìïåðàòóðàòà ñå ïîâèøàâà äî 39-40 ãðàäóñà è ñå ïîÿâÿâà õàðàêòåðåí îáðèâ, ïúðâî ïî ëèöåòî, øèÿòà è ãðúäíèÿ êîø, ñëåäâà òóëîâèùåòî è êðàéíèöèòå. Ïîðàäè èçðàçåíàòà èíòîêñèêàöèÿ ñå çàñÿãàò è äðóãè îðãàíè è ñèñòåìè - ñ íàëè÷èå íà òàõèêàðäèÿ, õèïîòîíèÿ, åíöåôàëîïàòèÿ, áðîíõîïíåâìîíèÿ.
Èçòî÷íèê íà çàðàçà å ñàìî ÷îâåêúò. Âèðóñúò ñå ñúäúðæà â ëèãàâèöàòà íà äèõàòåëíèòå ïúòèùà è êîíþíêòèâàëíèÿ ñåêðåò. Ôàêòîð íà ïðåäàâàíå å âúçäóõúò, çàðàçÿâàíåòî ñòàâà ïðè áëèçúê è äèðåêòåí êîíòàêò íàé-âå÷å â çàòâîðåíè ïîìåùåíèÿ. Ñëåä ïðåáîëåäóâàíå ñå èçãðàæäà òðàåí ïîæèçíåí èìóíèòåò.
Ïîñëåäíàòà åïèäåìèÿ â Áúëãàðèÿ áå ðåãèñòðèðàíà ïðåç 2009-2010 ã. ñ íàä 24 000 çàáîëåëè è 24 ñìúðòíè ñëó÷àÿ, êàòî íàä 95 % îò çàáîëåëèòå áÿõà îò ìàëöèíñòâåí ïðîèçõîä, à ïîâå÷åòî áåç äàííè çà ïðîâåäåíà èìóíèçàöèÿ. Òîâà ñúîáùèõà äíåñ îò ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.