ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Àëàðìà! Îùå îïàñíè òðîëåéáóñíè æèöè â Ïëîâäèâ
Òåìàòà çà îïàñíàòà êîíòàêòíà ìðåæà íà Ïëîâäèâ ïðîäúëæàâà äà å àêòóàëíà. Ñëåä êàòî ìèíàëàòà ñåäìèöà ïàäíàõà æèöè ïî áóë. "Äóíàâ", ÷èòàòåëêà íà Plovdiv24.bg àëàðìèðà çà íîâ îïàñåí ó÷àñòúê ñ íàäâèñíàëè òðîëåéáóñíè ìðåæè.
"Òúé êàòî íàïîñëåäúê ñòàâàìå ñâèäåòåëè çà òîâà êàê ãðàæäàíñêèÿ àêòèâèçúì ñïîìîãíà çà ñèãóðíîñòòà íà íàñåëåíèåòî è èçìåñòâà èíñòèòóöèîííèòå çàäúëæåíèÿ, ðåøèõ äà Âè ïèøà, äîêàòî âñå îùå íå å êúñíî çà îïàñíî. Ìÿñòîòî å "Êîìàòåâñêî øîñå" â ïîñîêà êúì Äåíòàëíèÿ ôàêóëòåò ñëåä âòîðèÿ íàäëåç. Íàäÿâàì ñå äà óñïååì äà èçáåãíåì èíöèäåíò", íàïèñà äî ðåäàêöèÿòà íà Plovdiv24.bg íàøà ÷èòàòåëêà.
Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 2 ÷. è 3 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ãíåâíà ïåøåõîäêà: Èñêàì êîë÷åòà!
08:55 / 19.03.2017
Ïîëèöèÿòà ïîìîëè ïëîâäèâ÷àíè çà äîâåðèå
08:50 / 19.03.2017
Äàäîõà Ïëîâäèâ çà ïðèìåð
16:59 / 18.03.2017
Êîé ñúòâîðè òàçè íåâèæäàíà ñâèíùèíà â Ïëîâäèâ?
16:10 / 18.03.2017
Ïèùíî áúëãàðñêî õîðî ñå èçâè â ñúðöåòî íà ïàðê "Ëàóòà" â Ïëîâäèâ
15:37 / 18.03.2017
Ðàçõóáàâåíàòà êàêà, êîÿòî âñè÷êè ÷àêàõà äà ñè ïðåìåñòè äæèïà, èçó...
14:01 / 18.03.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïëîâäèâ÷àíèí: Æåíàòà íå ìîæå äà èçëåçå îò ãàðàæà çàðàäè òîçè ïîëóèäèîò!
16:59 / 17.03.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà