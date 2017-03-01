Àëàðìà! Îùå îïàñíè òðîëåéáóñíè æèöè â Ïëîâäèâ

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"Òúé êàòî íàïîñëåäúê ñòàâàìå ñâèäåòåëè çà òîâà êàê ãðàæäàíñêèÿ àêòèâèçúì ñïîìîãíà çà ñèãóðíîñòòà íà íàñåëåíèåòî è èçìåñòâà èíñòèòóöèîííèòå çàäúëæåíèÿ, ðåøèõ äà Âè ïèøà, äîêàòî âñå îùå íå å êúñíî çà îïàñíî. Ìÿñòîòî å "Êîìàòåâñêî øîñå" â ïîñîêà êúì Äåíòàëíèÿ ôàêóëòåò ñëåä âòîðèÿ íàäëåç. Íàäÿâàì ñå äà óñïååì äà èçáåãíåì èíöèäåíò", íàïèñà äî ðåäàêöèÿòà íà Plovdiv24.bg íàøà ÷èòàòåëêà. 







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