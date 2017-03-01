Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Читателски
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Пазарджиклийка обърна мерцедеса си в канавка на АМ "Тракия" до Пловдив
Източник: Plovdiv24.bg 13:39 / 16.03.2017 Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Илюстративна снимка
Двама пострадаха при пътен инцидент на АМ "Тракия". Сигналът е получен вчера около 23 часа чрез телефон 112 - в района на 140 км лек автомобил "Мерцедес" се преобърнал в крайпътна канавка. В болница за наблюдение е настанен 53-годишен пътник, а след оказана медицинска помощ 54-годишната шофьорка от Пазарджик е освободена за домашно лечение. Няма данни за употреба на алкохол. Води се досъдебно производство в сектор "Пътна полиция".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски таксиметров шофьор: Возя само хубавелки!
12:24 / 16.03.2017
Разследващи от Пловдив получиха суперавтомобили
11:25 / 16.03.2017
Собствениците на павилионите до Пощата блокираха достъпа, дойде и...
10:39 / 16.03.2017
Дани Каназирева: Грабежът, наречен "такса смет"
10:17 / 16.03.2017
Кошлуков пред Plovdiv24.bg: Румяна Толова е точният човек за Плов...
09:28 / 16.03.2017
Пловдивчанин: Кой е с предимство - пешеходецът или автомобилът?
09:14 / 16.03.2017

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Март 2017 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно прекрасно детенце се нуждае от нашата помощ, за да живее!
16:19 / 14.03.2017
Затварят част от оживен булевард в Пловдив до 30 април
15:33 / 15.03.2017
Превозвач: Такива автобуси Пловдив не е виждал! Немски, широки, удобни!
10:18 / 15.03.2017
6 години затвор за шофьора, убил трима на бул. "Руски" в Пловдив! Ще излежи обаче 4!
13:34 / 15.03.2017
Пловдивчанка: След слизане от рейса два валериана са ми малко!
12:55 / 14.03.2017
Странен билборд се появи в Пловдив и по АМ "Тракия", кой го e платил?
20:45 / 15.03.2017
За първи път проговори майката на най-младата жертва от адската катастрофа в Пловдив
21:26 / 15.03.2017
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо - ЦСКА 18/03/17
Предсрочни парламентарни избори 2017 г.
Голям пожар в Тютюневия град
Благотворителен мач между отборите на Димитър Бербатов и Луиш Фиго
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако изборите бяха днес, за кой бихте гласували?
ГЕРБ
БСП
Патриотичен Фронт
ДПС
Реформаторски Блок
Да България (коалиция със Зелените)
Воля (Веселин Марешки)
АБВ в коалиция с Движение 21
Нова Република
Опция "Не подкрепям никого"
Друг
Няма да гласува
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
©2004 - 2016 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: