Пазарджиклийка обърна мерцедеса си в канавка на АМ "Тракия" до Пловдив

© Plovdiv24.bg Илюстративна снимка Двама пострадаха при пътен инцидент на АМ "Тракия". Сигналът е получен вчера около 23 часа чрез телефон 112 - в района на 140 км лек автомобил "Мерцедес" се преобърнал в крайпътна канавка. В болница за наблюдение е настанен 53-годишен пътник, а след оказана медицинска помощ 54-годишната шофьорка от Пазарджик е освободена за домашно лечение. Няма данни за употреба на алкохол. Води се досъдебно производство в сектор "Пътна полиция".