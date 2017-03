За първи път: Етно кухня на колела ще обикаля из Пловдив!

© "Етно кухня на колела" (Ethno Kitchen on wheels) е първият по рода си Панаир на кулинарното изкуство, който ще се проведе през май 2017 г. в Пловдив. Проектът на Фондация "Заедно" в Пловдив се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив, съвместно с местните етнически общности с най-стара история в най-стария жив град в Европа. Проектът е включен в Културния календар на Пловдив за 2017 г.



Цяла седмица пловдивчани и гостите на града ще могат да опитват различни кулинарни изкушения от мобилната кухня, която ще обикаля всяка вечер на различни емблематични места в града, свързани с бита и историята на отделните народности. Панаирът представя националните особености в културата на хранене и разнообразието на менюто в кухните на малцинствените етнически групи, които са неизменна част от културно-историческото наследство на града.



Всяка вечер представителите на отделните етноси ще създават не само приятни емоции, но ще дават и нови знания в неформална обстановка, на хора с различен произход, социално положение и възрастови групи. Идеята е наред със забавлението, публиката да опознае и различните навици и традиции в здравословното хранене, приготвянето на полезни храни, употребата на билки, подправки и др.



Всеки ден от 11 до 16 май по време на панаира Ethno Kitchen on wheels ще потегля към определена локация в града, като представителите на различните етнически общности ще приготвят своите характерни ястия пред любопитните погледи на минувачите, които могат да опитват пожелание от вкусните храни, като опознават техните имена, начина им на приготовление и историята през годините назад.



Всеки любител на кулинарното изкуство ще има възможност да разшири своите знания и умения, непосредствено да наблюдава как се приготвят различните ястия, да открива общото в бита и културата на различните общности, а защо не и да провокира собствено търсене и реализиране на идеи, свързани с това изкуство.



На 11 май ще Денят на турската кухня. Локацията на мобилната кухня е до стълбите на Джумая джамия. Кулинарните изкушения от югоизточната ни съседка включват ще включват кебапи, няколко вида кюфтета, сред които "паша" и известното "филибелийско", телешки черен дроб, ашуре и др.



12 май ще е Денят на италианската кухня, която ще бъде позиционирана на откритата площ на бившия пл. "Шахбазян" (сега пл."Житен базар"). Там майстори-кулинари ще представят ястия от традиционната средиземноморска кухня.



13 май е посветен на руската кухня. Мобилната кухня ще очаква пловдивчани и гостите на Пловдив на ул. "Велико Търново" (южната част на Цар Симеоновата градина). Традиционно руснаците обичат риба и гъби, каши от грис, просо, елда и гречка, ястия с извара, ръжен хляб - царят на тяхната трапеза, квас, медовина, топли супи и чорби. След рибата най-много обичат говеждо, свинско без тлъстини, дивеч, домашни птици и най-накрая агнешко. Едни от любимите им зеленчуци са цвеклото и копъра.



14 май е Денят на арменската кухня. Събитието ще е пред арменския културен институт. Гостите ще опитат лаваш (арменски хляб), ароматен хляб с пресни зелени подправки, няколко вида салати, хоровац (арменски шашлик). Дегустацията може да приключи с коняк и грис халва.



На 15 май идва ред на еврейската кухня. Мобилната кухня ще е в Стария еврейски квартал "Орта мезар", на пл. "Цар Калоян", до Дома на младоженеца. Пловдивските евреи са наследници на испано-сефарадската кухня. Посетителите ще могат да се насладят на ястия като боикос (еврейски соленки), пастел (баница с патладжан), чукур (завита баница с картофи и сирене), желиран петел, студени супи, торта с крем карамел и др.



На 16 май ще е кулминацията на Панаира на кулинарното изкуство. На Гала вечер в Дома на етносите всички етно кухни ще бъдат представени вкупом, като се очаква в кулинарното шоу да участват и гръцки ястия.



Панаирът на кулинарното изкуство е една жива реклама на всички участници в проекта, той популяризира местната култура и многоликата история на града - пример за етническа толерантност. Проектът има амбиции и потенциал да се развие, като заедно с културата на хранене на отделните малцинствени общности, се демонстрират по атрактивен начин и техните традиционни напитки и характерни танци. По този начин публиката ще може да опознае с всичките си сетива културата на съответната народност и вписването й в общото културно-историческо наследство на Пловдив.



Ethno Kitchen on wheels е пловдивският панаир на кулинарното изкуство, а отделните събития в различните локации на града спомагат за социализацията на културно-историческото наследство на мултиетническия Пловдив. Реализиран на територията на община Пловдив, той допринася, както за запазване идентичността на града, така и за популяризирането му като атрактивна туристическа дестинация и утвърждаване му като творчески град с оригинален и автентичен облик, събрал историята на хилядолетията.



В регионален план проектът разкрива допълнително многообразието на културния живот в града и дава възможност в него активно да участват жителите от различни религии и произход, което несъмнено е и в изпълнение на общинската политика в сферата на културата за спазване на принципите на равнопоставеност, максимална обществена ангажираност и публичност.



Основаната идея е продиктувана и от сложното време, в което живеем и в което всяко хубаво събитие и добра новина, свързани с етническата толерантност може да провокира размисъл у хората от различни възрасти и социално положение. А когато тези новини идват от град, чиято вековна история е пример за съвместно съжителство на 7 етноса, изповядващи 3 религии, въздействието е много по-голямо.



Събитието е и с възпитателен характер за младото поколение, което сред морето от новини за религиозна нетърпимост, трябва да има все повече поводи да обръща поглед към истинския смисъл на живота и човешките ценности. По време на панаира на кулинарното изкуство ще се разиграват и различни специални игри с публиката с приятни изненади и награди.



"Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019". Пожелаваме успех в това интересно начинание, заяви по време на официалното му представяне днес Гергана Филева, главен експерт в Дирекция "Култура и културно наследство" в община Пловдив.