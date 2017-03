Пловдивчанка запя в новия хит на Америка

© Блестящото представяне на пловдивчанката Кристин Ивановски в Америка продължава. Експресивната изпълнителка записа в Холивуд дует с един от световните рапъри парчето Collide - взривяваща електро песен за дискотека. Рапърът е познат с артистичното име M-DOC и е работил с водещи компании, сред които RCA Records и Smash Records.

Неговите сингъли Free и It's a Summer Thang му донасят големи успехи, а "Билборд" го определя като един от най-добрите световни R&B ремиксъри. Продуцирал е ремиксове на Мадона, Джанет Джаксън, Кейт Сует.

В най-новите си творчески планове M-DOC поставя като акцент да превърне песента, записана с пловдивчанката, в световен хит. Името на Кристин нашумя в международните музикални среди през декември 2016, когато в YouTube се появи нейната песен I Want You. Изпълнението набързо събра хиляди преглеждания още след появата в популярния сайт, а в началото на март 2017 цифрата потребители, които проявяват интерес към него, е над три милиона (3 000 000).

В Instagram последователите на Кристин са вече над 50 000. Талантът на момичето от Пловдив му носи успешни изяви и на сценичния подиум за красота. Тя е одобрена за участие във финалния етап на конкурса Miss California Teen USA.