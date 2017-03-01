Âíèìàíèå! Íîâ âèðóñ â åëåêòðîííàòà ïîùà øàøíà ïëîâäèâ÷àíè

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Òàì ñå çàÿâÿâà, ÷å ïðè íåèçïúëíåíèåòî ìó â ñðîê äî 15 ìàðò ñëåäâà ñåðèîçíà ñàíêöèÿ îò 3,5 % ëèõâà âúðõó ñóìàòà çà âñåêè ïðîñðî÷åí äåí. Êúì ïèñìîòî èìà è Zip ôàéë.
Ñïåöèàëèñòè ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å òîâà å âèðóñ è ïðè íèêàêâè ñëó÷àè íå òðÿáâà äà ñå îòâàðÿ ïðèêà÷åíèÿò ôàéë, êîéòî ìîæå äà íàíåñå ñåðèîçíè âðåäè íà êîìïþòúðà âè.
Êîìåíòàðè (7)
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Ñèãíàë çà ïðåîáúðíàò àâòîâîç â Ïëîâäèâ, ïîæàðíàòà èçïðàòè åêèï
12:21 / 13.03.2017
Òðèìà ìúæå è åäíà æåíà â áåçïîìîùíî ñúñòîÿíèå ñëåä åêøúí â Ïëîâäè...
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Çåëåíà ñâåòëèíà çà óêðåïâàíåòî íà òþòþíåâèÿ ñêëàä íà óëèöà "Îäðèí...
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áúëãàðèÿ ñ íîâ ñâåòîâåí ðåêîðä çà êíèãàòà íà Ãèíåñ
11:33 / 12.03.2017
Ïîòðåñàâàùî! Îãðîìåí ïëúõ ñå ðàçõîæäà â ìàãàçèí îò èçâåñòíà âåðèãà
12:17 / 11.03.2017
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18:13 / 11.03.2017
Òóíèíãîâàí àâòîìîáèë ñúáðà î÷èòå íà øîôüîðèòå! Çîâå "Ñìúðò çà ê**âèòå"
10:39 / 12.03.2017
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08:30 / 12.03.2017
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