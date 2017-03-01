Âíèìàíèå! Íîâ âèðóñ â åëåêòðîííàòà ïîùà øàøíà ïëîâäèâ÷àíè

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 11:14 / 13.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñúîáùåíèå çà äúëæèìà êðóïíà ñóìà çà èçâúðøåíè óñëóãè ïîëó÷èõà ìíîãî ïëîâäèâ÷àíè, à è õèëÿäè áúëãàðè íà ëè÷íèÿ ñè å-mail àäðåñ, ñèãíàëèçèðàò îïàðåíè äî Plovdiv24.bg. Ïèñìîòî å àäðåñèðàíî îò Äèìèòðèíêà Äîéíîâà è â íåãî ñå óïîìåíàâà äîãîâîð, ïî êîéòî ôèðìàòà âè èìà çàäúëæåíèÿ çà íàä 2500 ëâ. 

Òàì ñå çàÿâÿâà, ÷å ïðè íåèçïúëíåíèåòî ìó â ñðîê äî 15 ìàðò ñëåäâà ñåðèîçíà ñàíêöèÿ îò 3,5 % ëèõâà âúðõó ñóìàòà çà âñåêè ïðîñðî÷åí äåí. Êúì ïèñìîòî èìà è Zip ôàéë.

Ñïåöèàëèñòè ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å òîâà å âèðóñ è ïðè íèêàêâè ñëó÷àè íå òðÿáâà äà ñå îòâàðÿ ïðèêà÷åíèÿò ôàéë, êîéòî ìîæå äà íàíåñå ñåðèîçíè âðåäè íà êîìïþòúðà âè.








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È àç êàòî âàñ, íîî.... ñòðàííî ìè ïðîçâó÷à òîâà ñúîáùåíèå.....è äèðåêòíî ãî èçòðèõ.
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àõà.. êúì 2500 ìè èñêàõà ïî íåïëàòåíà ôàêòóðà îò äåêåìâðè ;d
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Ñóòðèíòà ïîëó÷èõ òîçè èìåéë çà ìàëêî äà îòâîðÿ ôàéëà, íî ñå óñåòèõ
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ßêà äðàìà. Ñà ÷å ñìå íåãðàìîòíè, è ñå âðúçâàìå íà åëåìåíòàðåí ôèøèíã, òîâà å åäíà äðóãà òåìà. À è õóáàâî, ÷å èìà àíòèâèðóñíè, ÷å èíà÷å âñè÷êè êîìïþòÚðÅ ùÿõà äà ñà ëóäíàëè.
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è íà ìåí òàêà ïî äîáðå 4å íåìè äàäå äà ãî îòâîðÿ àêî ãî õâàíà òîèÿ ùå ìó ðàçöåïÿ òèêâàòà
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12:21 / 13.03.2017
Òðèìà ìúæå è åäíà æåíà â áåçïîìîùíî ñúñòîÿíèå ñëåä åêøúí â Ïëîâäè...
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Áúëãàðèÿ ñ íîâ ñâåòîâåí ðåêîðä çà êíèãàòà íà Ãèíåñ
11:33 / 12.03.2017
Ïëîâäèâ÷àíè ñå þðíàõà äà êóïóâàò æèëèùà, öåíèòå ñå âäèãíàõà, èìîòèòå ñà êúò
09:24 / 12.03.2017
Ïîòðåñàâàùî! Îãðîìåí ïëúõ ñå ðàçõîæäà â ìàãàçèí îò èçâåñòíà âåðèãà
12:17 / 11.03.2017
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08:15 / 11.03.2017
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