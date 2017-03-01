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|Ïëîâäèâ÷àíè ñå þðíàõà äà êóïóâàò æèëèùà, öåíèòå ñå âäèãíàõà, èìîòèòå ñà êúò
"Îò÷èòà ñå ïîëîæèòåëíà òåíäåíöèÿ. Èìà ëèïñà íà æèëèùà â ìîìåíòà, òúé êàòî íÿìà èçöÿëî ãîòîâè è ïîñòðîåíè êîîïåðàöèè. Êóïóâàò ñå ìàñîâî êúùè èëè àïàðòàìåíòè â ñòðîåæ, ïðåäèìíî äî 70 êâàäðàòà", ïîñî÷è áðîêåðúò.
Êóïóâàùèòå æèëèùå èìàò æåëàíèå òî äà å ðàçïîëîæåíî â öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò. "Àêî êóïóâà÷èòå íÿìàò äîñòàòú÷íî ñðåäñòâà çà æèëèùå â öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò, òîãàâà ñå íàñî÷âàò êúì âúòðåøíîñòòà íà êâàðòàëèòå", óòî÷íè áðîêåðúò.
Òîé ïîä÷åðòà, ÷å ñå íàáëþäàâà è òåíäåíöèÿ êúì çàêóïóâàíå íà ïàðöåëè â ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà â Ïëîâäèâñêà îáëàñò ñ öåë ñòðîåæ íà êúùà. Ðåàëèçèðàò ñå óñïåøíî îêîëî 95 % îò ñäåëêèòå çà çàêóïóâàíå íà ïàðöåëè ñ öåë ñòðîåæ íà êúùà", ïîñî÷è Ïåí÷åâ.
Òîé ïðîãíîçèðà, ÷å äî êðàÿ íà 2017 ãîäèíà ùå èìà äâîåí ðúñò â çàêóïóâàíåòî íà æèëèùà â ãðàä Ïëîâäèâ.
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïèÿí è íåàäåêâàòåí èçáÿãà íà ïîëèöèÿòà, íî ñè çàáðàâè äîêóìåíòèòå...
08:35 / 12.03.2017
Äîáðàòà íîâèíà! Ïðàâÿò ïúðâà êîïêà íà "Ðîçàðèóìà"
08:30 / 12.03.2017
Äèìèòúð Êîëåâ çà Ãàðíèçîííà ôóðíà: Çàñåãà íÿìà äà ïèïàìå ñãðàäàòà...
18:50 / 11.03.2017
Îòíîâî îïàøêà íà áåíçèíîñòàíöèÿòà íà Ìàðåøêè, íàãëåö èçíåðâè ÷àêà...
18:13 / 11.03.2017
Òðúãâàìå íà ó÷èëèùå â... Ãóãúë
15:15 / 11.03.2017
Åòî êàê õóäîæíèöèòå âèæäàò áúäåùåòî íà Ãàðíèçîííà ôóðíà
13:35 / 11.03.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïëîâäèâ÷àíè ïîïàäíàõà â ñúðöåòî íà òðàãåäèÿòà â Èñòàíáóë
13:26 / 10.03.2017
Ïîòðåñàâàùî! Îãðîìåí ïëúõ ñå ðàçõîæäà â ìàãàçèí îò èçâåñòíà âåðèãà
12:17 / 11.03.2017
Îòíîâî îïàøêà íà áåíçèíîñòàíöèÿòà íà Ìàðåøêè, íàãëåö èçíåðâè ÷àêàùèòå
18:13 / 11.03.2017
Èíöèäåíò ïî áóë. "Äóíàâ", ïîæàðíà è ïîëèöèÿ îáåçîïàñÿâàò ðàéîíà!
14:27 / 10.03.2017
Åòî ãî ìóçåÿ, ñ÷óïèë âñè÷êè ðåêîðäè â Ïëîâäèâ
08:15 / 11.03.2017
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