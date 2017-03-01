Ïëîâäèâ÷àíè ñå þðíàõà äà êóïóâàò æèëèùà, öåíèòå ñå âäèãíàõà, èìîòèòå ñà êúò

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Èçòî÷íèê: ðàäèî "Ôîêóñ" 09:24 / 12.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Îò÷èòà ñå ðúñò îò 20 % â çàêóïóâàíåòî íà æèëèùà â ãðàä Ïëîâäèâ îò íà÷àëîòî íà 2017 ãîäèíà ñïðÿìî 2016-òà. Òîâà êàçà áðîêåðúò Èâàí Ïåí÷åâ. Ïî äóìèòå ìó öåíèòå íà èìîòèòå â ãðàäà ñå óâåëè÷àâàò. 

"Îò÷èòà ñå ïîëîæèòåëíà òåíäåíöèÿ. Èìà ëèïñà íà æèëèùà â ìîìåíòà, òúé êàòî íÿìà èçöÿëî ãîòîâè è ïîñòðîåíè êîîïåðàöèè. Êóïóâàò ñå ìàñîâî êúùè èëè àïàðòàìåíòè â ñòðîåæ, ïðåäèìíî äî 70 êâàäðàòà", ïîñî÷è áðîêåðúò. 

Êóïóâàùèòå æèëèùå èìàò æåëàíèå òî äà å ðàçïîëîæåíî â öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò. "Àêî êóïóâà÷èòå íÿìàò äîñòàòú÷íî ñðåäñòâà çà æèëèùå â öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò, òîãàâà ñå íàñî÷âàò êúì âúòðåøíîñòòà íà êâàðòàëèòå", óòî÷íè áðîêåðúò. 

Òîé ïîä÷åðòà, ÷å ñå íàáëþäàâà è òåíäåíöèÿ êúì çàêóïóâàíå íà ïàðöåëè â ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà â Ïëîâäèâñêà îáëàñò ñ öåë ñòðîåæ íà êúùà. Ðåàëèçèðàò ñå óñïåøíî îêîëî 95 % îò ñäåëêèòå çà çàêóïóâàíå íà ïàðöåëè ñ öåë ñòðîåæ íà êúùà", ïîñî÷è Ïåí÷åâ. 

Òîé ïðîãíîçèðà, ÷å äî êðàÿ íà 2017 ãîäèíà ùå èìà äâîåí ðúñò â çàêóïóâàíåòî íà æèëèùà â ãðàä Ïëîâäèâ.







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ìäà, ôàêò. Èìà òúðñåíå, íÿìà àåêâàòíî ïðåäëàãàíå, ðåñï. öåíèòå ñå ïîâèøàâàò. Òåíäåíöèÿòà å òàêàâà è åäâà ëè ùå ñå ïðîìåíè â îáðàòíà ïîñîêà ïîíå â ñëåäâàùèòå 2-3 ãîäèíè.
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Ïèÿí è íåàäåêâàòåí èçáÿãà íà ïîëèöèÿòà, íî ñè çàáðàâè äîêóìåíòèòå...
08:35 / 12.03.2017
Äîáðàòà íîâèíà! Ïðàâÿò ïúðâà êîïêà íà "Ðîçàðèóìà"
08:30 / 12.03.2017
Äèìèòúð Êîëåâ çà Ãàðíèçîííà ôóðíà: Çàñåãà íÿìà äà ïèïàìå ñãðàäàòà...
18:50 / 11.03.2017
Îòíîâî îïàøêà íà áåíçèíîñòàíöèÿòà íà Ìàðåøêè, íàãëåö èçíåðâè ÷àêà...
18:13 / 11.03.2017
Òðúãâàìå íà ó÷èëèùå â... Ãóãúë
15:15 / 11.03.2017
Åòî êàê õóäîæíèöèòå âèæäàò áúäåùåòî íà Ãàðíèçîííà ôóðíà
13:35 / 11.03.2017

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09:53 / 10.03.2017
Ïëîâäèâ÷àíè ïîïàäíàõà â ñúðöåòî íà òðàãåäèÿòà â Èñòàíáóë
13:26 / 10.03.2017
Ïîòðåñàâàùî! Îãðîìåí ïëúõ ñå ðàçõîæäà â ìàãàçèí îò èçâåñòíà âåðèãà
12:17 / 11.03.2017
Îòíîâî îïàøêà íà áåíçèíîñòàíöèÿòà íà Ìàðåøêè, íàãëåö èçíåðâè ÷àêàùèòå
18:13 / 11.03.2017
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14:27 / 10.03.2017
Åòî ãî ìóçåÿ, ñ÷óïèë âñè÷êè ðåêîðäè â Ïëîâäèâ
08:15 / 11.03.2017
Áðóòàëíî ãàçåíå íà çàêîíà â Ïëîâäèâ! Ùå èìà ëè ïàê êîìåíòàðè â çàùèòà íà âîäà÷à?
16:01 / 10.03.2017
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