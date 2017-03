Така бе създаден огромният надпис Together

© Plovdiv24.bg Хората, работили по създаване на огромния надпис "Together" (на стълбите на "Каменица"), посветен на Пловдив - Европейска столица на културата, разкриха тънкости от процеса на изработването им, съобщава Plovdiv24.bg.



"За нас е привилегия и удоволствие да изработим обемните букви "Together" за родния си град. В съвместния ни проект с Община Пловдив вложихме голямо желание, мотивация и креативност.

Предвидихме всички детайли, така че да изпълним буквите по възможно най-добрия начин - да са едновременно здрави и изключително атрактивни.

Обемните букви "Тogether" са изпълнени изцяло от огледална неръждаема ламарина - инокс. Всяка буква е с подсилена конструкция, така че да издържа на натиск. За да придадем цвят на буквите "Together", който отговаря на цвета от логото, сме използвали специално цветно покритие. То не променя огледалния ефект на метала и запазва оригиналната им визия.

Другият важен етап от изработката е фундаментът за букви "Together". Създадохме изключително здрав фундамент, който може да поеме тежестта на надписа, както и на желаещите да се снимат до него. Изработен е също от неръждавейка с огледален ефект, като всяка буква е стабилно захваната върху него.

Използвахме интересен похват, за да осветим надписа "Plovdiv 2019", изрязан във фундамента - буквите светят бяло през нощта, а през деня изглеждат черни. Осветлението на "Plovdiv 2019" е вградено във фундамента.



За няколко месеца букви "Together" се превърнаха в най-споделяния в социалните мрежи архитектурен елемент на Пловдив. Снимки с логото "Plovdiv Together 2019" на стълбите на "Каменица" са споделили българи и чужденци, посетили града ни. Така постепенно буквите се превръщат в разпознаваема забележителност на град Пловдив."