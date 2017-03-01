ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Ïîêàçàõà áåáåòî ãèãàíò, êîåòî ñå ðîäè â Ïëîâäèâ
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 57 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 3 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 4 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 7 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Åòî ãè ñìåëèòå ìëàäåæè, ïîìîãíàëè íà ïîïàäíàëà â áåäà ïëîâäèâ÷àíê...
17:00 / 09.03.2017
Îãðàíè÷àâàò äîñòúïà íà ñòîòèöè äî ðàáîòíèòå èì ìåñòà â Ïëîâäèâ?
16:08 / 09.03.2017
Ìîùíà ÷óæäà ôèðìà òúðñè äà íàåìå îùå 100 ñëóæèòåëè â Ïëîâäèâ
13:38 / 09.03.2017
Åòî êúäå ùå å ïúðâèÿò îáùèíñêè ìíîãîåòàæåí ïàðêèíã â Ïëîâäèâ
14:34 / 09.03.2017
Ìèñòåðèîçíà êàòàñòðîôà íà ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ" äî Ïëîâäèâ
13:04 / 09.03.2017
Äî êðàÿ íà 2018 ã. Ïëîâäèâ òðÿáâà äà èìà ÷èñòî íîâ áóëåâàðä!
13:13 / 09.03.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïëîâäèâ÷àíè îêóïèðàõà áåíçèíîñòàíöèÿòà íà Ìàðåøêè, âèæòå ïúðâèòå îòçèâè
12:56 / 07.03.2017
Ñîáñòâåíèêúò íà Ôåéñáóê ñå âëþáè â ïëîâäèâñêî ñåëî
14:38 / 08.03.2017
Âèæòå íàé-íîâîòî áèæó íà Ïëîâäèâ
08:40 / 07.03.2017
Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ùå óïðàâëÿâàìå ñ ÄÏÑ
11:28 / 08.03.2017
1000 ëåâà çàïëàòà â Ïëîâäèâ? Âúçìîæíî å!
10:47 / 09.03.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà