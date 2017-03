Представители на най-добрите университети от Европа идват в Пловдив

© Plovdiv24.bg Гранд Хотел Пловдив * * * * *



Освен за популярните aрхитектура, бизнес и мениджмънт, медии и комуникации, компютърни науки, посетителите ще имат възможност да се информират относно условията за прием и в специалности като авиоинженерство, моден, графичен и индустриален дизайн, криминология, молекулярна биология, медицинска техника, нанотехнологии, биомедицинско инженерство, петролно инженерство, дизайн на компютърни игри и много други.

Сред участващите изложението британски университети се открояват 3 университета от престижната Russell Group. Два от тях - University of Southampton и University of Sheffield, са вече познати на българската публика, докато третият - University of Birmingham, участва в изложението за първи път. Университетът се гордее с 11 носители на Нобелова награда в области като химия, физика, фармакология и медицина и заема челните места в класациите за инженерна химия, компютърни науки, физика, политика, драматично изкуство, танци и др.

В изложението участват и два топ университета, специализирани в сферата на изкуство, дизайн и медии - Falmouth University и University for the Creative Arts. Кандидат-студентите с интерес към Архитектурата и Строителното инженерство, ще имат възможността да се срещнат с представители на водещи университети в тази сфера като бристолския University of the West of England, Northumbria University, University of Greenwich, De Montfort University, Anglia Ruskin University, University of Salford и др. Един от най-добрите университети за Психология - Royal Holloway University of London, също ще бъде представен на изложението.

След като миналата година българските кандидат-магистри за първи път се възползваха от предоставените от британското правителство студентски заеми за финансиране на магистърски програми в Англия, тази година новините отново са добри: възможно е допълнително финансиране по програмата Еразъм+.

Българските граждани, които са завършили бакалавърската си степен в университет в България или друга страна от ЕС, ще могат да ползват заем от 9300 и до 13 900 британски паунда за финансиране на своята магистратура. Условието е университетът, в който ще учат, да е приел Хартата за висше образование "Еразъм". На изложение Европейско образование 2017 са представени 18 британски университета, които имат този статут.

През последните година Холандия стана особено популярна дестинация сред кандидат-студентите. Нулевата лихва по студентските заеми в Холандия несъмнено ще направи висшето образование в страната по-достъпно за българските граждани. Посетителите на Изложението ще се запознаят с програмите по нанотехнологии, биомедицински науки, управление на високо технологични системи и психология в University of Twente - изследователски университет No1 в страната на лалетата.

В изложението участва и още един от холандските изследователски университети - University of Groningen, който се нарежда в топ класациите за медицина и фармация, инженерна химия, право и социални науки. В университета преподава носителят на Нобелова награда за химия за 2016 г. проф. Бен Феринга.

Холандия се е доказала като отлична дестинация за подготовка на мениджъри в сферата на туризма и хотелиерството; посетителите ще имат възможност да се срещнат с два от най-големите в Европа университети за подготовка на кадри в тази сфера - Stenden University of Applied Sciences и Saxion University of Applied Science. Желаещите да учат авиоинженерство ще имат възможността да разговарят с представители на InHolland University of Applied Sciences, който работи в тясно сътрудничество с TU Delft.

Университетът също предлага и една рядка, но много перспективна специалност - Mathematical Engineering. Българските кандидат-студенти, ориентирани към специалности в сферата на дизайна ще могат да научат подробности за програмите на един от най-добрите университети по приложни науки в Холандия - Hanze, University of Applied Sciences.

Организаторите на изложението са предвидили и програма от презентации, чрез които бъдещите кандидат-студенти ще научат кои са най-перспективните специалности за професионална реализация и ще се запознаят с тайните на успешното кандидатстване в престижни университети във Великобритания, Германия и Австрия. За предимствата на практичното образование в Холандия ще разкажат български студенти, които вече учат там.

Посетителите на изложението ще могат да участват в работилници за подготовка на впечатляващо мотивационно есе и портфолио, както и в дискусионно студио под мотото "Образование за успешна кариера" с представители на сдружение "Тук-Там" - организацията на българите с опит и образование и в чужбина, които вярват в България. За родителите на бъдещите кандидат-студенти ще има специален семинар на тема " Какво трябва да знаят родителите за образованието в чужбина".

За участие в изложение "Европейско образование" 2017, както и за посещение на безплатните презентации и семинари, се изисква предварителна онлайн регистрация на посетител на изложението в София или Пловдив участва в томбола и има шанс да спечели един от 5-те ваучера за самолетен билет на стойност 200 Евро, осигурени от организаторите.