Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Ìàðåøêè îòâîðè áåíçèíîñòàíöèÿ â Ïëîâäèâ! Âèæòå êúäå, à ñúùî è öåíèòå!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 17:23 / 06.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
âèæ ãàëåðèÿòà
Âåñåëèí Ìàðåøêè îòâîðè áåíçèíîñòàíöèÿ è â Ïëîâäèâ, íàó÷è Plovdiv24.bg. Åòî êàêâî íàïèñàõà îò VM Petroleum íà ôåéñáóê ñòðàíèöàòà ñè:

"È Ïëîâäèâ äî÷àêà ñâîåòî îñâîáîæäåíèå íà ñèìâîëè÷íèÿ 6 ìàðò. Îò äíåñ ïîä òåïåòàòà ìîãàò äà çàðåæäàò ãîðèâà íà èñòèíñêèòå èì öåíè. VM petroleum îòâîðè âðàòè íà "Ðîãîøêî øîñå" 13à. È òàêà äî ïúëíîòî îñâîáîæäåíèå íà öÿëà Áúëãàðèÿ îò òåçè, êîèòî íè îãðàáâàò åæåäíåâíî".


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 121
19.01.2017 »
21.12.2016 »
20.10.2016 »
14.10.2016 »
12.10.2016 »
12.10.2016 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/21 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ñåãà èìà õîðà äåòî è õëÿá íå ìîãàò äà ñè êóïÿò!!!?Òî ïúê åäèí õëÿá....!
-1
 
 
Ïðîñò áúëãàðñêè íàðîä!Àïòåêèòå ìó äà íå áè äà ñà åâòèíè ñåãà?Èìà ìíîãî ïî åâòèíè îò íåãîâèòå,ùå ñè ãîâîðèì ñëåä èçáîðèòå!!!
0
 
 
Çà æúëòè ñòîòèíêè ðàçëèêà ñå å***å è ùå ãëàñóâàòå çà áèçíåñìåíè è ìóòðè ... Îâ÷àðñêè íàðîä ...
+1
 
 
Âëàäèñëàâ Ñòðàòèåâ ïúëíèòå ñè ãëàâàòà ñ ãëóïîñòè!!!Âúâ Âàðíà çàðåæäàì ðåäîâíî îò Ìàðåøêè,çà 32000 êì.íå ñúì èìàëà îùå ïðîáëåìè.ðŸ˜ƒ
0
 
 
Ñëåä èçáîðèòå ùå ñè ãîâîðèì..:-) Àïòåêèòå îòäàààâíà âå÷å íå ñà íàé-åâòèíèòå..;-)
0
 
 
Òîâà íå ëè âàæíî ñúùî? Íÿìà ëè äà å ñóïåð äà íå ðàçïîëàãàø ñ ìíîãî ñðåäñòâà,íî äà ìîæåø äà ñè ïîçâîëÿâàø âñè÷êî íåîáõîäèìî áåç ïðîáëåìè?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïåòúð Çåõòèíñêè: Ùå ðàáîòÿ çà çàâúðøâàíåòî íà ñòàäèîí "Õðèñòî Áîò...
16:19 / 06.03.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí èçâàäè íîæ è çàâèêà: Ùå âè çàêîëÿ, ùå òå ðàçïîðÿ, ùå...
16:05 / 06.03.2017
Öâåòàðè èçíóäâàò öèíè÷íî ïëîâäèâñêè îáùèíñêè øåô
15:47 / 06.03.2017
Ñáëúñúê ìåæäó "Ïîðøå" è àâòîáóñ ïàðàëèçèðà êðúãîâîòî íà Âîäíàòà ï...
14:02 / 06.03.2017
Åëåêòðîííèòå áèëåò÷åòà â Ïëîâäèâ òðúãâàò äî äâå ñåäìèöè
15:30 / 06.03.2017
Ïðàâÿò äæîáîâå çà àâòîáóñè ïî óë. "Îñòðîìèëà"
13:31 / 06.03.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàðò 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Æåíà ïîñòëà îäåÿëî è íà íåãî ñëîæè êó÷å â ïëîâäèâñêè ïàðê, ìàéêà ñ áåáå îíåìÿ!
17:55 / 05.03.2017
Òðàãåäèÿ: Èçãîðÿ êàòî ôàêëà òàëèñìàíúò íà ïëîâäèâñêè êâàðòàë!
18:54 / 05.03.2017
Ïëîâäèâñêè ôîòîãðàô óëîâè ïî íåâåðîÿòåí íà÷èí ãîëåìèÿ ïîæàð è ïðàçíè÷íàòà çàðÿ
10:32 / 04.03.2017
Ñáëúñúê ìåæäó "Ïîðøå" è àâòîáóñ ïàðàëèçèðà êðúãîâîòî íà Âîäíàòà ïàëàòà
14:02 / 06.03.2017
Íà ñòàðòà íà êàìïàíèÿòà: ÃÅÐÁ ñ óáåäèòåëíà ïðåäíèíà ïðåä ÁÑÏ â Ïëîâäèâ
15:27 / 04.03.2017
Çàïî÷âà èçãðàæäàíåòî íà ïúðâèÿ îò äúëãè ãîäèíè ÷èñòî íîâ áóëåâàðä â Ïëîâäèâ!
12:10 / 06.03.2017
Ñòàíà ÿñíî êîè ñà óáèòèòå òàçè ñóòðèí ìúæ è æåíà
09:22 / 06.03.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Ìàñîâè ïðîòåñòè ñðåùó öåíèòå íà ãîðèâàòà
Âîéíàòà â Ñèðèÿ
139 ã. îò Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ
Ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2017 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Àêî èçáîðèòå áÿõà äíåñ, çà êîé áèõòå ãëàñóâàëè?
ÃÅÐÁ
ÁÑÏ
Ïàòðèîòè÷åí Ôðîíò
ÄÏÑ
Ðåôîðìàòîðñêè Áëîê
Äà Áúëãàðèÿ (êîàëèöèÿ ñúñ Çåëåíèòå)
Âîëÿ (Âåñåëèí Ìàðåøêè)
ÀÁÂ â êîàëèöèÿ ñ Äâèæåíèå 21
Íîâà Ðåïóáëèêà
Îïöèÿ "Íå ïîäêðåïÿì íèêîãî"
Äðóã
Íÿìà äà ãëàñóâà
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: