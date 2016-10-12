Ìàðåøêè îòâîðè áåíçèíîñòàíöèÿ â Ïëîâäèâ! Âèæòå êúäå, à ñúùî è öåíèòå!

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"È Ïëîâäèâ äî÷àêà ñâîåòî îñâîáîæäåíèå íà ñèìâîëè÷íèÿ 6 ìàðò. Îò äíåñ ïîä òåïåòàòà ìîãàò äà çàðåæäàò ãîðèâà íà èñòèíñêèòå èì öåíè. VM petroleum îòâîðè âðàòè íà "Ðîãîøêî øîñå" 13à. È òàêà äî ïúëíîòî îñâîáîæäåíèå íà öÿëà Áúëãàðèÿ îò òåçè, êîèòî íè îãðàáâàò åæåäíåâíî".
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16:19 / 06.03.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí èçâàäè íîæ è çàâèêà: Ùå âè çàêîëÿ, ùå òå ðàçïîðÿ, ùå...
16:05 / 06.03.2017
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15:47 / 06.03.2017
Ñáëúñúê ìåæäó "Ïîðøå" è àâòîáóñ ïàðàëèçèðà êðúãîâîòî íà Âîäíàòà ï...
14:02 / 06.03.2017
Åëåêòðîííèòå áèëåò÷åòà â Ïëîâäèâ òðúãâàò äî äâå ñåäìèöè
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Òðàãåäèÿ: Èçãîðÿ êàòî ôàêëà òàëèñìàíúò íà ïëîâäèâñêè êâàðòàë!
18:54 / 05.03.2017
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14:02 / 06.03.2017
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15:27 / 04.03.2017
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09:22 / 06.03.2017
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