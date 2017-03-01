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|Ñáëúñúê ìåæäó "Ïîðøå" è àâòîáóñ ïàðàëèçèðà êðúãîâîòî íà Âîäíàòà ïàëàòà
Ìÿñòîòî - êðúãîâîòî êðúñòîâèùå äî Âîäíàòà ïàëàòà. Óäàðèëè ñà ñå àâòîáóñ ïî ëèíèÿ íîìåð 4 è "Ïîðøå" ñ áóðãàñêà ðåãèñòðàöèÿ. Ñàìîòî êðúñòîâèùå íà ïðàêòèêà å áëîêèðàíî îò äâåòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà, à çàäðúñòâàíèÿòà ñà îãðîìíè.
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13:31 / 06.03.2017
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12:33 / 06.03.2017
Àðõåîëîçè çàáàâÿò ðåìîíòà íà "Êîìàòåâñêî øîñå"
12:44 / 06.03.2017
Çàïî÷âà èçãðàæäàíåòî íà ïúðâèÿ îò äúëãè ãîäèíè ÷èñòî íîâ áóëåâàðä...
12:10 / 06.03.2017
Äâå ìîìè÷åòà ïîñòðàäàõà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà â "Òðàêèÿ"
11:32 / 06.03.2017
Èíñïåêòèðàõà ðåìîíòà íà óëèöà "Îñòðîìèëà"
10:22 / 06.03.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òðàãåäèÿ: Èçãîðÿ êàòî ôàêëà òàëèñìàíúò íà ïëîâäèâñêè êâàðòàë!
18:54 / 05.03.2017
Íà ñòàðòà íà êàìïàíèÿòà: ÃÅÐÁ ñ óáåäèòåëíà ïðåäíèíà ïðåä ÁÑÏ â Ïëîâäèâ
15:27 / 04.03.2017
Ñòàíà ÿñíî êîè ñà óáèòèòå òàçè ñóòðèí ìúæ è æåíà
09:22 / 06.03.2017
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