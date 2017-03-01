Ñáëúñúê ìåæäó "Ïîðøå" è àâòîáóñ ïàðàëèçèðà êðúãîâîòî íà Âîäíàòà ïàëàòà

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:02 / 06.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Àà, Ïîðøåòî å ñ ïðåäèìñòâî ðŸ˜…
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È áåç ñáëúñúê å ñúùîòî âçåìè äåí.Îñîáåíî â ÷àñ ÏÈÊ!
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Íîðìàëíî òî òîâà òÿñíî Êðúãîâî!!!
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Ïðàâÿò äæîáîâå çà àâòîáóñè ïî óë. "Îñòðîìèëà"
13:31 / 06.03.2017
Âèæòå êàê ïúðâèòå êîíòðîëüîðè òðúãíàõà íà ïðîâåðêè â ïëîâäèâñêèòå...
12:33 / 06.03.2017
Àðõåîëîçè çàáàâÿò ðåìîíòà íà "Êîìàòåâñêî øîñå"
12:44 / 06.03.2017
Çàïî÷âà èçãðàæäàíåòî íà ïúðâèÿ îò äúëãè ãîäèíè ÷èñòî íîâ áóëåâàðä...
12:10 / 06.03.2017
Äâå ìîìè÷åòà ïîñòðàäàõà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà â "Òðàêèÿ"
11:32 / 06.03.2017
Èíñïåêòèðàõà ðåìîíòà íà óëèöà "Îñòðîìèëà"
10:22 / 06.03.2017

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17:55 / 05.03.2017
Òðàãåäèÿ: Èçãîðÿ êàòî ôàêëà òàëèñìàíúò íà ïëîâäèâñêè êâàðòàë!
18:54 / 05.03.2017
Ïëîâäèâñêè ôîòîãðàô óëîâè ïî íåâåðîÿòåí íà÷èí ãîëåìèÿ ïîæàð è ïðàçíè÷íàòà çàðÿ
10:32 / 04.03.2017
Íà ñòàðòà íà êàìïàíèÿòà: ÃÅÐÁ ñ óáåäèòåëíà ïðåäíèíà ïðåä ÁÑÏ â Ïëîâäèâ
15:27 / 04.03.2017
Ñòàíà ÿñíî êîè ñà óáèòèòå òàçè ñóòðèí ìúæ è æåíà
09:22 / 06.03.2017
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12:10 / 06.03.2017
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10:45 / 04.03.2017
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