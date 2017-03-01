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Öÿë áëîê êðàäÿë ïàðíî è òîïëà âîäà â Ïëîâäèâ
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 10:15 / 03.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Àáîíàòè îò öÿë áëîê â ïðîäúëæåíèå íà 10 äíè êðàëè ïàðíî è òîïëà âîäà â Ïëîâäèâ. Ñõåìàòà èì áèëà ðàçêðèòà ñ àíàëèç íà ìåñòíàòà òîïëîôèêàöèÿ ìåñåö ïî-êúñíî, ñúîáùè ÁÍÒ. Äðóæåñòâîòî îò÷èòà äèñòàíöèîííî âñè÷êèòå ñè 1200 àáîíàòíè ñòàíöèè â ðåàëíî âðåìå. Òîåñò âúâ âñåêè åäèí ìîìåíò äàò÷èöè ïðèêðåïåíè êúì öåíòðàëíèÿ òîïëîìåð è âîäîìåð ïîäàâàò èíôîðìàöèÿ êúì ñèñòåìàòà íà òîïëîôèêàöèÿ è òÿ ìîæå äà ïðîñëåäè äàííèòå.

Àíãåë Êèðèëîâ: "Ñëåä åäèí òàêúâ àíàëèç ñå îñòàíîâè, ÷å èìàìå êðàæáà íà òîïëèííà åíåðãèÿ. Â êàêâî ñå ñúñòîåøå êðàæáàòà - áåøå ìàíèïóëèðàí îáùèÿò âîäîìåð çà òîïëà âîäà è îáùèÿò âîäîìåð â àáîíàòíàòà ñòàíöèÿ". 

Íàêàçàíèåòî çà àáîíàòèòå îò òîçè áëîê å íà÷èñëÿâàíå íà åíåðãèÿòà, êîÿòî áèõà ïîòðåáèëè çà ïåðèîä îò 45 äíè íàçàä. Îò äðóæåñòâîòî íå ðàçêðèâàò àäðåñà íà áëîêà, íî êàçâàò, ÷å èçìàìàòà å èçâúðøåíà îò ïðîôåñèîíàëèñò - ÷îâåê, êîéòî ðàçáèðà îò òîïëîòåõíèêà.

"Òîãàâà êîãàòî å áèëà èçâúðøåíà òàçè ìàíèïóëàöèÿ âñè÷êè æèâóùè â òàçè ñãðàäà ñà ïîëó÷èëè ïî-íèñêè ñìåòêè".

Îò Tîïëîôèêàöèÿ ïðîâåðèëè äàëè â áëîêà íå æèâåÿò õîðà îò ñàìîòî äðóæåñòâî èëè ñâúðçàíè ñ òÿõ. Íå îòêðèëè òàêèâà,èçâúðøèòåëÿò íà èçìàìàòà ñúùî. Äîìîóïðàâèòåëÿò îáÿñíèë,÷å íå çíàåë êàê å ñòàíàëî. Òîé îáà÷å áèë ñìåíèë êëþ÷àëêàòà íà àáîíàòíàòà ñòàíöèÿ, òàêà ÷å áåç íåãî ïðîâåðÿâàùèòå íå ìîæåëè äà âëÿçàò.

Ïðîáëåìèòå ñ êðàæáèòå íà åíåðãèÿòà îáà÷å íå ñà ñàìî ïðè ïàðíîòî, òàêèâà èìà è ïðè òîêà, êúäåòî ñõåìèòå ñúùî ñòàâàò ïî îðãàíèçèðàíè, îò÷èòàò îò äîñòàâ÷èêà íà òîê â Þãîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ.

Êàëèíà Òðèôîíîâà: "Â ìîìåíòà ïðàâèëàòà çà èçìåðâàíå ñà èçïèñàíè ïî íà÷èí, ïî êîéòî áëàãîïðèÿòñòâàò è ñòèìóëèðàò êðàæáèòå íà åíåðãèÿ, çàùîòî êîãàòî çàëîâèì òàêèâà êðàæáè íà ïîòðåáèòåëèòå èì èçëèçà ïî-åâòèíî äà ñè ïëàòÿò ïî öåíàòà ñàíêöèîíèðàùà êðàæáàòà îòêîëêîòî äà ïëàòÿò ðåàëíî êîíñóìèðàíàòà öåíà".

Íà òåðèòîðèÿòà íà Çàïàäíà Áúëãàðèÿ, êúäåòî äîñòàâ÷èê å ×ÅÇ, ñúùî èìà ïðîáëåì ñ êðàæáèòe íå ñàìî íà òîê, íî è íà ïðîâîäíèöèòå, êàçâàò îò êîìïàíèÿòà. Çàðàäè òîâà ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà áëèçî 340 õèëÿäè êëèåíòè íà êîìïàíèÿòà ñà îñòàíàëè áåç òîê ñóìàðíî çà 39 äåíà. Îò äðóæåñòâîòî îò ãîäèíè ïðèçîâàâàò çà ïî-ñåðèîçíè ñàíêöèè è äîðè çà çàòâîð çà êðàäöèòå.








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Êàíäèäàò-äåïóòàòêà îò Ïëîâäèâ ñ èíòåðåñíè òåçè çà ïðåäèçáîðíèòå î...
19:53 / 02.03.2017
Âàíäàëñêèÿò àêò íà Àëüîøà â Ïëîâäèâ ÿäîñà Ðóñèÿ
16:21 / 02.03.2017
Çðåëèùíà êàòàñòðîôà äî ìîë "Ïëîâäèâ", êîëà èçõâúð÷à â ïàðê
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Êîøìàðíà âå÷åð â Ñîôèÿ, èìà ðàíåíè!
20:45 / 01.03.2017
Áóòàò ïàëàòà íà ñàìîïðîâúçãëàñèë ñå çà åòíè÷åñêè ëèäåð â Ïëîâäèâ
20:38 / 01.03.2017
Ñëåäåòå âíèìàòåëíî ìàðêèðàíèÿ îáåêò â òîâà âèäåî! Âúçìîæíî ëè å äà å èñòèíà?
11:06 / 01.03.2017
Ãîëÿìà äðàìà â ìîìåíòà â öåíòúðà íà Ñîôèÿ, î÷àêâàò ëèíåéêà!
20:11 / 02.03.2017
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