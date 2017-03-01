Öÿë áëîê êðàäÿë ïàðíî è òîïëà âîäà â Ïëîâäèâ

Àáîíàòè îò öÿë áëîê â ïðîäúëæåíèå íà 10 äíè êðàëè ïàðíî è òîïëà âîäà â Ïëîâäèâ. Ñõåìàòà èì áèëà ðàçêðèòà ñ àíàëèç íà ìåñòíàòà òîïëîôèêàöèÿ ìåñåö ïî-êúñíî, ñúîáùè ÁÍÒ. Äðóæåñòâîòî îò÷èòà äèñòàíöèîííî âñè÷êèòå ñè 1200 àáîíàòíè ñòàíöèè â ðåàëíî âðåìå. Òîåñò âúâ âñåêè åäèí ìîìåíò äàò÷èöè ïðèêðåïåíè êúì öåíòðàëíèÿ òîïëîìåð è âîäîìåð ïîäàâàò èíôîðìàöèÿ êúì ñèñòåìàòà íà òîïëîôèêàöèÿ è òÿ ìîæå äà ïðîñëåäè äàííèòå.
©
Àíãåë Êèðèëîâ: "Ñëåä åäèí òàêúâ àíàëèç ñå îñòàíîâè, ÷å èìàìå êðàæáà íà òîïëèííà åíåðãèÿ. Â êàêâî ñå ñúñòîåøå êðàæáàòà - áåøå ìàíèïóëèðàí îáùèÿò âîäîìåð çà òîïëà âîäà è îáùèÿò âîäîìåð â àáîíàòíàòà ñòàíöèÿ".
Íàêàçàíèåòî çà àáîíàòèòå îò òîçè áëîê å íà÷èñëÿâàíå íà åíåðãèÿòà, êîÿòî áèõà ïîòðåáèëè çà ïåðèîä îò 45 äíè íàçàä. Îò äðóæåñòâîòî íå ðàçêðèâàò àäðåñà íà áëîêà, íî êàçâàò, ÷å èçìàìàòà å èçâúðøåíà îò ïðîôåñèîíàëèñò - ÷îâåê, êîéòî ðàçáèðà îò òîïëîòåõíèêà.
"Òîãàâà êîãàòî å áèëà èçâúðøåíà òàçè ìàíèïóëàöèÿ âñè÷êè æèâóùè â òàçè ñãðàäà ñà ïîëó÷èëè ïî-íèñêè ñìåòêè".
Îò Tîïëîôèêàöèÿ ïðîâåðèëè äàëè â áëîêà íå æèâåÿò õîðà îò ñàìîòî äðóæåñòâî èëè ñâúðçàíè ñ òÿõ. Íå îòêðèëè òàêèâà,èçâúðøèòåëÿò íà èçìàìàòà ñúùî. Äîìîóïðàâèòåëÿò îáÿñíèë,÷å íå çíàåë êàê å ñòàíàëî. Òîé îáà÷å áèë ñìåíèë êëþ÷àëêàòà íà àáîíàòíàòà ñòàíöèÿ, òàêà ÷å áåç íåãî ïðîâåðÿâàùèòå íå ìîæåëè äà âëÿçàò.
Ïðîáëåìèòå ñ êðàæáèòå íà åíåðãèÿòà îáà÷å íå ñà ñàìî ïðè ïàðíîòî, òàêèâà èìà è ïðè òîêà, êúäåòî ñõåìèòå ñúùî ñòàâàò ïî îðãàíèçèðàíè, îò÷èòàò îò äîñòàâ÷èêà íà òîê â Þãîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ.
Êàëèíà Òðèôîíîâà: "Â ìîìåíòà ïðàâèëàòà çà èçìåðâàíå ñà èçïèñàíè ïî íà÷èí, ïî êîéòî áëàãîïðèÿòñòâàò è ñòèìóëèðàò êðàæáèòå íà åíåðãèÿ, çàùîòî êîãàòî çàëîâèì òàêèâà êðàæáè íà ïîòðåáèòåëèòå èì èçëèçà ïî-åâòèíî äà ñè ïëàòÿò ïî öåíàòà ñàíêöèîíèðàùà êðàæáàòà îòêîëêîòî äà ïëàòÿò ðåàëíî êîíñóìèðàíàòà öåíà".
Íà òåðèòîðèÿòà íà Çàïàäíà Áúëãàðèÿ, êúäåòî äîñòàâ÷èê å ×ÅÇ, ñúùî èìà ïðîáëåì ñ êðàæáèòe íå ñàìî íà òîê, íî è íà ïðîâîäíèöèòå, êàçâàò îò êîìïàíèÿòà. Çàðàäè òîâà ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà áëèçî 340 õèëÿäè êëèåíòè íà êîìïàíèÿòà ñà îñòàíàëè áåç òîê ñóìàðíî çà 39 äåíà. Îò äðóæåñòâîòî îò ãîäèíè ïðèçîâàâàò çà ïî-ñåðèîçíè ñàíêöèè è äîðè çà çàòâîð çà êðàäöèòå.