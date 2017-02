Как да се казва обновеният мол "Галерия"? Plovdiv Plaza, Maina Mall или Maritsa Mall?

© Мол Галерия



4 коментара за Мол Галерия ул. "Проф. д-р Иван Странски" N5 Тук има: +11 www.nameyourmall.bg. Изборът на пловдивчани за име на търговския център, както и имената на късметлиите в томболата ще бъдат оповестени на официална церемония в края на месец март.

Един от гласувалите за или предложил името, събрало най-много харесвания, ще спечели уикенд за двама с поети разноски на стойност 1000 евро до столицата на модата Париж. Други двама ще получат ваучери за пазаруване в магазините в мола на стойност 1000 лв. и 500 лв.

Над 1300 предложения за нови име бяха получени през първия етап на кампанията. 10-те най-атрактивни и най-често срещани имена бяха включени във втория кръг. Номинираните във втори кръг имена бяха: Trakia Mall, Plovdiv Plaza, Maina Mall, The Place, Grand Mall, I Like Mall (Айляк мол) Your Mall, Maritsa Mall, gusto Mall, #Mall. В рамките на близо месец пловдивчани и жителите на областта имаха възможност да гласуват за едно от предложенията и така избраха трите имена, които достигнаха до финала.

Пълните условия и указания за включване в кампанията за избор на най-атрактивното име на обновения мол "Галерия" ще намерите на www.nameyourmall.bg , както и на Фейсбук страницата на NameYourMall

Включете се в забавлението! Бъдете част от първото по рода си кръщаване на мол в България и изберете новото име на вашия мол. Защото Пловдив го заслужава!