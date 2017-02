Американски експерт по аутизъм гостува в Пловдив

© Американският експерт в областта на аутизма Джейк Грийнспан гостува за втори път в България от 27 февруари до 1 март 2017, за да обучи специалисти от Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА / I CAN TOO в Пловдив и представи "Методология Грийнспан Флортайм" ("The Greenspan Floortime Approach") пред по-широка аудитория. Впечатлен от дейността на Центъра, който единствен в страната прилага терапевтичния метод на Грийнспан, Джейк ще работи с екипа от професионалисти за развиване на техните практически умения.



На 28 февруари (вторник) от 15:00 ч. терапевтът ще проведе отворена среща-лекция за родители, специалисти, организации и медии, на която ще разкаже за успешната практика. Събитието ще се състои в зала № 6 на Центъра за деца с аутизъм в Пловдив (ул. "Любен Каравелов" 5, ет 3, сграда на ДКЦ VI).



Само година след откриването на Центъра, повече от 30 деца с аутизъм получават необходимата им терапия. Благодарение на "Методoлогия Грийнспан Флортайм", I CAN TOO помогна за подобряване състоянието на децата и за напредъка им в три основни насоки - физическа регулация, емоционално развитие и интелектуални познания.



Терапията "The Greenspan Floortime Approach", която повлиява успешно хиляди деца от аутистичния спектър по света, е представена за първи път в България през 2016, когато Джейк Грийнспан посещава Център за деца с аутизъм по покана на И АЗ МОГА. Внасянето и развиването й в страната от I CAN TOO е от изключителна помощ за подобряване живота на деца и семейства в цялата страна.



Джейк Грийнспан е син и наследник на основателя на едноименната методология - Д-р Стенли Грийнспан (1941-2010 г.). Джейк е основател на терапевтичен център "Флортайм Център" ("The Floortime Center") в САЩ, където той и екипът му работят с деца с аутизъм и техните семейства. Грийнспан прави активно тренинги, гостува като лектор и е ментор на организации по целия свят.