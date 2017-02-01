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Ïîòúíà âäúí çåìÿ! Èçáÿãàëèÿò ïëîâäèâñêè çàòâîðíèê êàòî "Áåãëåöúò" ñ Õàðèñúí Ôîðä!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 15:14 / 23.02.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðîäúëæàâàò èçäèðâàòåëíèòå äåéñòâèÿ ñïðÿìî Òîìà Åíäðåâ /32 ã./, èçáÿãàë îò çàòâîðà â Ïëîâäèâ. Òîâà ñúîáùè çà ÷èòàòåëèòå íà Plovdiv24.bg Àòàíàñ Èëèåâ, ãîâîðèòåë íà ðàéîííàòà ïðîêóðàòóðà â Ïëîâäèâ. Êúì ìîìåíòà ìåñòîíàõîæäåíèåòî ìó âñå îùå íå å óñòàíîâåíî.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å âúâ âòîðíèê âå÷åðòà îêîëî 21,30 ÷àñà Òîìà Åíäðåâ ñå îòñêóáíàë îò îõðàíèòåëèòå ñè, äîêàòî ãî ïðåâåæäàëè ïåøà îò çàòâîðíè÷åñêîòî îáùåæèòèå êúì öåíòðàëíèÿ êîðïóñ íà çàòâîðà. Äâåòå ñãðàäè ñà íà îêîëî 300 ìåòðà åäíà îò äðóãà. Ïðåäè òîâà ïðåç äåíÿ òîé å çàáåëÿçàí äà ñå ðàçõîæäà ñ ïðèÿòåëêàòà ñè ïî Ãëàâíàòà â ãðàäà ïîä òåïåòàòà.


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Äîáðå äå...êàê êàòî å â çàòâîðà..ñå ðàçõîæäà ïî ãëàâíàòà...Íÿêîé ìîæå ëè äà ìè ãî îáÿñíè... :(
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Îòêàêòî èçáÿãà òîçè èíäèâèä íå ñúì âèäÿë åäíà ïàòðóëêà? Íå áè ëè òðÿáâàëî äà èìà ÊÏÏòà íà âñåêè Èçõîä íà ãðàäà? Â ñàìèÿò ãðàä äà ñå ïðîâåðÿâàò êîëèòå! Äîéäå ñëàá ïðåìèåð è íàñòúïè àíàðõèÿ íàâñÿêúäå.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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14:27 / 23.02.2017
Çàïå÷àòàõà 44 òúðãîâñêè îáåêòà â Ïàìïîðîâî è Âåëèíãðàä
14:14 / 23.02.2017
Áåçïëàòíè ïðåãëåäè çà ðàê íà ãúðäàòà â Ïëîâäèâ
13:28 / 23.02.2017
×èñòî íîâ ïúò ñ òðîòîàðè è âåëîàëåÿ ùå ñâúðçâà "Þæåí" è "Çàïàäåí"...
14:42 / 23.02.2017
Çàòâàðÿò ñïåøíî âàæíî êðúñòîâèùå â Ïëîâäèâ çà íÿêîëêî ÷àñà
12:24 / 23.02.2017
Àðõèòåêòóðíî ÷óäî: Æèòåëè íà Ïëîâäèâ ñè ðàçøèðèõà àïàðòàìåíòà òàê...
12:12 / 23.02.2017

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Äîáðà íîâèíà çà Ïëîâäèâ! Îòêðèâàò íîâà àâèîëèíèÿ äî ñúðöåòî íà Åâðîïà!
12:29 / 22.02.2017
Ïðèÿòåëè, ñïîäåëÿéòå! Ìëàäà æåíà îò Ïëîâäèâ ñå áîðè çà æèâîòà ñè â òîçè ìîìåíò!
21:37 / 21.02.2017
Óòðå Ïëîâäèâ ùå áúäå íàé-ïðèÿòíîòî ìÿñòî â öÿëà Áúëãàðèÿ, åòî çàùî!
14:08 / 21.02.2017
Åòî ãî èçáÿãàëèÿ ïëîâäèâñêè çàòâîðíèê, ðàçïîëîâèë òðóï ñ íîæîâêà
16:57 / 22.02.2017
Ìëàäåæ: Âèæòå êàêâî ìè ïðè÷èíèõà â äèñêîòåêà ñëåä íàé-îáèêíîâåí âúïðîñ!
14:22 / 21.02.2017
Åòî êàê òî÷íî å èçáÿãàë óáèåöúò Òîìà Åíäðåâ îò ïëîâäèâñêèÿ çàòâîð
08:46 / 23.02.2017
Æåñòîê óáèåö, íàðÿçàë ìúæ íà ïàð÷åòà, èçáÿãà îò çàòâîðà â Ïëîâäèâ!
13:52 / 22.02.2017
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