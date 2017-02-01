Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
"Ïðåäàòåëè óìðåòå" è ïðå÷óïåíè êðúñòîâå íà Àëüîøà
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:37 / 22.02.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
âèæ ãàëåðèÿòà
Áóíàðäæèêà ñå ñäîáè ñ ãðîçíè ãðàôèòè äíè ïðåäè ÷åñòâàíèÿòà íà 3 ìàðò òàì, íàó÷è Plovdiv24.bg. Íåèçâåñòíè "óêðàñèõà" Àëüîøà è çîíàòà îêîëî ïàìåòíèêà ñ ïðå÷óïåíè êðúñòîâå è ëîçóíãè: "Ïðåäàòåëè óìðåòå". 

Ïðå÷óïåíèòå êðúñòîâå çà ñúæàëåíèå íå ñà íåîáè÷àéíà ãëåäêà èç Ïëîâäèâ. Íàäðàñêàíè ñà âúðõó ãàðàæè, çàãðàæäåíèÿ, ôàñàäè íà ñãðàäè è äîðè ïúòíè çíàöè. 


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2
20.02.2017 »
19.02.2017 »






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
À çà Åëåíà, äà ñè èçìèå î÷èòå íà ÷åøìàòà è äà ñå ñúáóäè, îò òîçè èçìèñëåí ñâÿò â êîéòî æèâåå ðŸ˜‰
0
 
 
Äà èì å*à ìàìàòà íà åâðåèòå çàðàäè áàíêèòå è íà íàùå ïðîäàæíèòå ïîëèòèöè!
+1
 
 
Íàðîä, êîéòî íå óâàæàâà èñòîðèÿòà ñè å îáðå÷åí äà çàãèíå! Èñêàì äà ïîïèòàì õîðàòà òîëåðèðàùè òåçè äðàñêàíèöè ïî ïàìåòíèêà : Êàêâî çíàåòå âèå çà Õèòëåð è íàöèîíàëñîöèàëèñòè÷åñêîòî äâèæåíèå, áèëè ëè ñòå â ëàãåðèòå íà Ñìúðòòà òà äà ãîâîðèòå íåáèâàëèöè? Èëè ñàìî òàêà ñè äðàñêàòà ñâàñòèêè è ñå áèåòå â ãúðäèòå, íàðè÷àéêè ñå ïàòðèîòè? Â öåíòúðà íà Âèåíà èìà îãðîìåí ïàìåòíèê íà Ñúâåòñêàòà àðìèÿ, òîâà êàêâî âè ãîâîðè? Íèìà õîðàòà òàì ñà òúïàöè, êîìóíèñòè, áîêëóöè è ò.í? Íå, ïî ñêîðî òîâà ñå îòíàñÿ çà âàñ!
-2
 
 
Êàê íå âè å ñðàì, áå! Îêóïàòîðè, áîêëóöè è íå çíàì ñè êàêâè áèëè! À êàçàõòå ëè íåùî çà ïàìåòíèêà íà àìåðèêàíñêèòå ëåòöè, áîìáàðäèðàëè Ñîôèÿ? Ïî âðåìå íà Ïàðèæêàòà êîíôåðåíöèÿ ïðåç 1947 ãðúöêàòà äúðæàâà èñêà ãðàíèöàòà ñ Áúëãàðèÿ äà ìèíàâà íà 30 êì îò Ïëîâäèâ. Òîãàâà ðóñêèÿ âúíøåí ìèíèñòúð Ìîëîòîâ ñòàâà è êàçâà íà áúëãàðñêàòà äåëåãàöèÿ: Ñïîêîéíî áðàòÿ áúëãàðè, íèòî ïåäÿ áúëãàðñêà çåìÿ íÿìà äà äîïóñíåì äà ñå îòêúñíå îò Áúëãàðèÿ! À ñåãà õîäåòå ëèæåòå çàäíèöèòå íà àìåðèêàíöèòå è áðèòàíöèòå!
-1
 
 
Àêî íå áÿõà ãëóïàâè è ãî áÿõà ïîäíåñëè ïî ïî íîðìàëåí íà÷èí... ìîæåøå íÿêîé äà ãè âçåìå íà ñåðèîçíî. Äî òîãàâà ïàìåòíèöèòå íà ðóñêèòå îêóïàòîðè, êðàäöè è áîêëóöè ùå ñè ñåäàò è ùå èìàò ôåíîâå.
-1
 
 
Nikolay Dimitrov. Àç íÿìàì ãíÿâ íèòî êúì Ðóñèÿ íèòî êúì ñàù. Ñàìî êúì åâðåèòå íî òàì å äðóã ïðîáëåìà. Äà æèâåå Áúëãàðèÿ.
-4
 
 
Çà äà íÿìà ïîäîáíè ãðîçíè äðàñêàíèöè ÷èñòî è ïðîñòî òðÿáâà äà ñå ìàõíå ïàìåòíèêà. Íå å âÿðíî, ÷å õîðàòà íå ìó îáðúùàò âíèìàíèå. Åòî, ÷å äðàçíè íÿêîãî, çà äà äðàñêà òàêà. Òàì òðÿáâà äà èìà ïàìåòíèê íà Ëåâñêè, à íå íà Àëüîøà. È âñåêè äàäåí ëåâ çà òîâà ùå ñè ñòðóâà. À ñìåøíèÿò ïàìåòíèê íà Ëåâñêè, äîëó íà àëåÿòà, â êðàêàòà íà Àëüîøà, ñúùî òðÿáâà äà ñå ìàõíå, çàùîòî å îáèäà çà Àïîñòîëà. Íà êîé èäèîò ìó å õðóìíàëî äà ãî íàïðàâè ñ íàâèòè ðúêàâè. Ñàìî íà íÿêîé ïàðòèçàíèí - ãèìíàñòèê ìîæå äà ìó äîéäå òàêàâà ãðàíäèîçíà èäåÿ.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Áåç êîìåíòàð: Âèæòå ïðèñúäàòà íà òóðñêèÿ øîôüîð, óáèë äâå ïëîâäèâ...
10:45 / 22.02.2017
Ãëàñîâå îò "Ñòîëèïèíîâî": Íà áåæàíöèòå èì îñèãóðÿâàò âñè÷êî, à íà...
09:55 / 22.02.2017
Â Ïëîâäèâ îòêðèâàò íàé-ãîëåìèÿ ó íàñ ñèìóëàöèîíåí öåíòúð
09:09 / 22.02.2017
Èçâåñòåí ïëîâäèâñêè ëåêàð è íåãîâè ñúñåäè ñå õâàíàõà çà ãóøèòå
08:51 / 22.02.2017
Ïðèÿòåëè, ñïîäåëÿéòå! Ìëàäà æåíà îò Ïëîâäèâ ñå áîðè çà æèâîòà ñè ...
21:37 / 21.02.2017
Âàæíî! Çàòâàðÿò ÷àñò îò "Ðóñêè" äî ëÿòîòî!
17:15 / 21.02.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ôåâðóàðè 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Âèæ îùå:
Óòðå Ïëîâäèâ ùå áúäå íàé-ïðèÿòíîòî ìÿñòî â öÿëà Áúëãàðèÿ, åòî çàùî!
14:08 / 21.02.2017
Ìåãàïðîåêò çà 225 ìèëèîíà ëåâà ïðåîáðàçÿâà Ïëîâäèâ!
09:00 / 20.02.2017
Ïðèÿòåëè, ñïîäåëÿéòå! Ìëàäà æåíà îò Ïëîâäèâ ñå áîðè çà æèâîòà ñè â òîçè ìîìåíò!
21:37 / 21.02.2017
Ìëàäåæ: Âèæòå êàêâî ìè ïðè÷èíèõà â äèñêîòåêà ñëåä íàé-îáèêíîâåí âúïðîñ!
14:22 / 21.02.2017
Êàêâî ñå ñëó÷âà ñ äâàìàòà âëþáåíè ñëåä íåîáè÷àéíîòî ïðåäëîæåíèå çà áðàê â Ïëîâäèâ?
09:18 / 20.02.2017
Âàæíî! Çàòâàðÿò ÷àñò îò "Ðóñêè" äî ëÿòîòî!
17:15 / 21.02.2017
Åòî ãî íåóçíàâàåìèÿ "Ôîëêñâàãåí" ñëåä ñðåäíîùíèÿ åêøúí â Ïëîâäèâ
10:31 / 20.02.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Èêîíîìè÷åñêà çîíà "Òðàêèÿ"
Çèìíà ïîäãîòîâêà è ñåëåêöèÿ â Áîòåâ 2017 ãîäèíà
Äà èç÷èñòèì Ïëîâäèâ îò íåèçïîëçâàåìèòå òðîøêè!
Çèìà 2016/2017 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Àêî èçáîðèòå áÿõà äíåñ, çà êîé áèõòå ãëàñóâàëè?
ÃÅÐÁ
ÁÑÏ
Ïàòðèîòè÷åí Ôðîíò
ÄÏÑ
Ðåôîðìàòîðñêè Áëîê
Äà Áúëãàðèÿ (êîàëèöèÿ ñúñ Çåëåíèòå)
Âîëÿ (Âåñåëèí Ìàðåøêè)
ÀÁÂ â êîàëèöèÿ ñ Äâèæåíèå 21
Íîâà Ðåïóáëèêà
Îïöèÿ "Íå ïîäêðåïÿì íèêîãî"
Äðóã
Íÿìà äà ãëàñóâà
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: