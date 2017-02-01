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|Пловдивчанин се качи на колата си много пиян
Минути по-късно асеновградски полицаи установили, че в село Тополово 53-годишен пловдивчанин е седнал зад волана на лек автомобил "Хюндай" след употреба на алкохол 2,22 промила. Срещу нарушителите са започнати бързи производства.
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