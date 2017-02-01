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Пловдивчанин се качи на колата си много пиян
Източник: Plovdiv24.bg 15:51 / 18.02.2017 Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Двама водачи са били заловени при осъществен пътен контрол вчера. Около 22.50 часа служителите на реда в Карлово спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген". Колата управлявал 20-годишен местен жител, който бил под въздействието на наркотични вещества - канабис и амфетамин. 

Минути по-късно асеновградски полицаи установили, че в село Тополово 53-годишен пловдивчанин е седнал зад волана на лек автомобил "Хюндай" след употреба на алкохол 2,22 промила. Срещу нарушителите са започнати бързи производства.







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