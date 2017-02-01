Пловдивчанин се качи на колата си много пиян

© Plovdiv24.bg Двама водачи са били заловени при осъществен пътен контрол вчера. Около 22.50 часа служителите на реда в Карлово спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген". Колата управлявал 20-годишен местен жител, който бил под въздействието на наркотични вещества - канабис и амфетамин.

Минути по-късно асеновградски полицаи установили, че в село Тополово 53-годишен пловдивчанин е седнал зад волана на лек автомобил "Хюндай" след употреба на алкохол 2,22 промила. Срещу нарушителите са започнати бързи производства.