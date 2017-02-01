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Åêøúí â "Ìàðèöà Ãàðäúíñ" â Ïëîâäèâ!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:48 / 13.02.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
Àðõèâíà ñíèìêà
Ãëîáà â ðàçìåð íà 250 ëåâà òðÿáâà äà çàïëàòè 19-ãîäèøåí æèòåë íà Ïëîâäèâ çà õóëèãàíñêà ïðîÿâà. Êúì 6 ÷àñà â÷åðà åêèï íà Òðåòî ÐÓ ñå îòçîâàë íà ñèãíàë çà íàðóøåíèå íà íîùíàòà òèøèíà â æèëèùåí êîìïëåêñ "Ìàðèöà Ãàðäúíñ". 

Íà àäðåñà 19-ãîäèøíèÿò ìëàäåæ âëÿçúë â êîíôëèêò ñ ïîëèöåéñêèòå ñëóæèòåëè è îòïðàâèë êúì òÿõ îáèäíè äóìè. Íåïðèñòîéíîòî ìó ïîâåäåíèå ïðîäúëæèëî è â ðàéîííîòî óïðàâëåíèå, êúäåòî áèë îòâåäåí çà 24 ÷àñà. 

Íà èçâúðøèòåëÿ å ñúñòàâåí àêò ïî Óêàçà çà áîðáà ñ äðåáíîòî õóëèãàíñòâî, ñ ðåøåíèå íà ïëîâäèâñêèÿ ðàéîíåí ñúä ìó å íàëîæåíà ïàðè÷íàòà ñàíêöèÿ.







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ìåí â Èðëàíäèÿ ìå îñúäèõà íà 160 ÷àñà îáùåñòâåíî ïîëåçåí òðóä çà òîâà ÷å êàçàõ íà ïîëèöèÿòà fuck off - ãëåäàé ñè ðàáîòà
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ÂÚÒÐÅ ÄÀ ÃÎ Ñ×ÞÏßÒ ÎÒ ÐÀÁÎÒÀ È ßÊÀ ÃËÎÁÀ ÇÀÊÎÍÈÒÅ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÑÅ ÑÏÀÇÂÀÒ ÎÒ ÂÑÈ×ÊÈ ÍÀËÈ ÒÅÇÈ ÏÎËÈÖÀÈ ÑÀ ÇÀ ÒÎÂÀ ÄÀ ÂÚÄÂÎÐßÂÀÒ ÐÅÄ È ÇÀÊÎÍ ÀÊÎ ÍÅ ÑÅ ÑÏÀÇÂÀÒ
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Ñàìî áîé äðóãî íÿìà äà ãî îïðàâè
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Ñúãëàñåí ñ Ïåí÷î,íî ãëîáàòà êúì îáèäà êúì çàêîíà äà íååå ïî ìàëêî îò 1000 ëâ + êàìåíîëîìíàòòà êúò áîíóñ îò íàñ íàðîäà.!!!!
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Çà äðåáíî õóëèãàíñòâî òðÿáâà äà ÷óêà êàìúíè íà êóáèöè â êàðèåðà 15 äíè è ãëîáàààà.....òîãàâà ùå ðàçáåðå ÷å èìà çàêîíè.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ìúæ å â èçêëþ÷èòåëíî òåæêî ñúñòîÿíèå â Ïëîâäèâ ñëåä ïîæàð
17:16 / 13.02.2017
Îïðàâèõà ïàâàæà ïî áóëåâàðä "Âàñèë Àïðèëîâ"
16:39 / 13.02.2017
Ìëàäà ïëîâäèâ÷àíêà ñïåøíî ñå íóæäàå îò ïîìîù, ìîæå äà îñòàíå èíâà...
16:18 / 13.02.2017
Ñïèðàò äâèæåíèåòî ïî "Êàïèòàí Ðàé÷î" âúâ âòîðíèê
15:56 / 13.02.2017
Îáùèíàòà çà îáâèíåíèåòî ñðåùó Êàöàðñêè: Ïðîäúëæàâàìå äà ñúäåéñòâà...
14:30 / 13.02.2017
Êàòàñòðîôàòà â "Òðàêèÿ" ïðè÷èíåíà îò íàäðóñàí ïàçàðäæèêëèÿ
14:16 / 13.02.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ôåâðóàðè 2017 ã. »
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Âèæ îùå:
Çàêîï÷àõà ïèÿí ïîëèöàé ñëåä ñðåäíîùåí åêøúí êðàé Ïëîâäèâ
14:19 / 11.02.2017
Ôàáðèêèòå îêîëî Ïëîâäèâ ñå ìíîæàò: 72 000 ñè èçêàðâàò õëÿáà òàì!
09:03 / 13.02.2017
Îãðîìåí èíòåðåñ ïðåäèçâèêâà ïðåäñòîÿùèÿò Íàðîäåí ñúáîð â Ïëîâäèâ
12:49 / 13.02.2017
Ìëàä ìúæ å â áîëíèöà, ñëåä êàòî ñàìîêàòàñòðîôèðà íà Îêîëîâðúñòíîòî â "Òðàêèÿ"
16:11 / 12.02.2017
Àâòîáóñ ñå çàïàëè â äâèæåíèå òàçè ñóòðèí â Ïëîâäèâ
10:15 / 13.02.2017
Òîçè ïëîâäèâñêè àâòîìîáèë ñúáðà ïîãëåäèòå íà êîëåêöèîíåðèòå â Ïàðèæ
11:53 / 12.02.2017
Ðàáîòíèöè îò Ìîíòàíà è Áÿëà Ñëàòèíà çàæèâÿâàò â Ïëîâäèâ çàðàäè èçãîäíè îôåðòè
13:23 / 13.02.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Õëàäíîêðúâíî óáèéñòâî ïîòðåñå Ðóñå
Ðåêîíñòðóêöèÿ íà áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ"
Ïëîâäèâ äîìàêèí íà áàñêåòáîëíàòà Êóïà Áúëãàðèÿ 2017
ÄÞØ íà Áîòåâ ñåçîí 2016/2017
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