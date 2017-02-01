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|Ó÷åíè èñêàò äà íàïðàâÿò Ïëîâäèâ óìåí ãðàä
Ïðîôåñîð Ãðèøà Ñïàñîâ - äåêàí íà ôàêóëòåòà ïî åëåêòðîíèêà è àâòîìàòèêà å "äâèãàòåë" íà ïðîåêò "Óìåí ãðàä". "Íèå ñúçäàâàìå èçêóñòâåí èíòåëåêò çà âñåêè óìåí ãðàä, à íå ñàìî çà Ïëîâäèâ", êàçâà òîé. Çàùîòî ñèñòåìàòà "Óìåí ãðàä" ìîæå äà àâòîìàòèçèðà æèâîòà è äà ïîâèøè ñòàíäàðòà íå ñàìî íà ãðàäîâå ñ ðàçìåðà íà Ïëîâäèâ, íî ñúùî òàêà íà ïî-ãîëåìè è ïî-ìàëêè íàñåëåíè ìåñòà.
Íàìåðåòå áèâøè ñúó÷åíèöè, ñúñòóäåíòè, êîëåãè è ñòàðè ïðèÿòåëè! Ðåãèñòðèðàéòå ñå èëè âëåçòå â ïðîôèëà ñè.
Ðàçðàáîòâàíåòî íà èäåÿòà "Óìåí ãðàä" çàïî÷âà îò ÷åòèðèìà äîêòîðè â îáëàñòòà íà òåõíè÷åñêèòå íàóêè - äîàéåíúò ïðîô. Ãðèøà Ñïàñîâ, äîö. Íèêîëàé Êàêàíàêîâ, ãë.àñ. Ìèòêî Øîïîâ, ãë. àñ. Áîðèñ Ðèëîâ. Äîòóê ãðóïàòà å çàùèòèëà è ðàçðàáîòèëà 3 ïðîåêòà, ôèíàíñèðàíè îò íàöèîíàëíèÿ ôîíä "Íàóêà". Ïúðâèÿò å "Àäàïòèðàíå íà WEB-òåõíîëîãèèòå çà èíòåðíåò áàçèðàíè ðàçïðåäåëåíè âãðàäåíè ñèñòåìè".
Âòîðèÿò ïðîåêò å íà áàçàòà íà äîêòîðñêàòà äèñåðòàöèÿ "Ìåòîäè è ñðåäñòâà çà èçãðàæäàíå íà WEB-áàçèðàíè ñèñòåìè çà ïåðñîíàëèçèðàíî çäðàâåîïàçâàíå". À ïðîåêòúò, ôèíàíñèðàí îò ôîíä "Íàóêà" å "Èçãðàæäàíå è ðàçïðåäåëåíèå íà ñèñòåìà çà íàáëþäàâàíå íà áîëíè äåöà" â äåòñêàòà õèðóðãèÿ íà ÓÌÁÀË "Ñâ. Ãåîðãè"-Ïëîâäèâ. Òðåòèÿò ôèíàíñèðàí ïðîåêò å "Ïðèëîæåíèå íà îáëà÷íè òåõíîëîãèè â åëåêòðîåíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò"è å ñâúðçàí ñ åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò â ÷àñòòà, êàñàåùà "óìíèòå ñãðàäè", êàòî ïîäñèñòåìà â "óìíèÿ ãðàä".
Êàêúâ å óìíèÿò ãðàä?
Ïðîô. Ãðèøà Ñïàñîâ: "Óìíèÿò ãðàä å ñúáèðàòåëíî ïîíÿòèå îò àâòîìàòèçèðàíè òðàíñïîðòíè ñèñòåìè, óïðàâëÿâàùè âñÿêàêúâ òèï ïðèäâèæâàíå íà õîðàòà, óìíè ñãðàäè, óìíè ìðåæè - èìà ñå ïðåäâèä åíåðãèéíàòà èíôðàñòðóêòóðà, ïðîâåòðÿâàíå, îòîïëåíèå è îõëàæäàíå.
È òúé êàòî ñå ïðåïëèòàò ìíîãî ñèñòåìè, áåç èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè óìíèÿò ãðàä å íåâúçìîæåí. Çàòîâà òîé å áëàãîäàòåí çà ñïåöèàëèñòèòå ïî ñîôòóåð. Èäåÿòà çà óìíèÿ ãðàä èäâà îò åêîëîçèòå - äà íàìàëèì ðàçõîäèòå çà åíåðãèÿ, çà äà îãðàíè÷èì åìèñèèòå íà âúãëåðîäåí äâóîêèñ â àòìîñôåðàòà. Íî ñúùî òàêà íàìàëÿâà ðàçõîäèòå çà åíåðãèÿ íà äîìàêèíñòâàòà, ïîäîáðÿâà îðãàíèçàöèÿòà íà òðàíñïîðòà è ñúçäàâà ïî-âèñîê æèçíåí ñòàíäàðò.
Â óìíèÿ ãðàä íèå íàâëèçàìå îò ãëåäíà òî÷êà íà èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëîãèè, à íå îò ãëåäíà òî÷êà íà åêîëîãèÿ, àðõèòåêòóðà è óðáàíèçàöèÿ.
Ôèíàíñèðàíåòî íà ðàçðàáîòêè çà "óìíè ãðàäîâå" â ñòðàíèòå îò ÅÑ å ìíîãî èíòåíçèâíî. Ïðåç 2015 ãîäèíà ó÷åíèòå îò Òåõíè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò - ôèëèàë Ïëîâäèâ ñà ïðèñúñòâàëè íà ñòàðòà íà ïðîåêò "Êàòàïóëò" â Íîòèíãàì - Àíãëèÿ, ñ êîéòî ñå ôèíàíñèðàò óíèâåðñèòåòè, îáùèíè, ñòàðòèðàùè ôèðìè è ôèðìè, ðàçðàáîòâàùè ðàçëè÷íè îáëàñòè íà óìíèÿ ãðàä.
Ïðîåêòúò íà Íîòèíãàì å çà 3 ãîäèíè, à ñóìàòà ìó å 25 ìèëèîíà åâðî. Â ïðîåêòà ñà âêëþ÷åíè îáùî 4 îáùèíè, 4 óíèâåðñèòåòà è ìíîæåñòâî ôèðìè. Îáùèíà Íîòèíãàì îòäåëÿ åêñïåðèìåíòàëíî 100 îáùèíñêè êúùè, êîèòî ùå áúäàò îáçàâåäåíè ñúñ ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå íà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò, íà ïîêðèâèòå èì ùå èìà ôîòîâîëòàèöè, ùå èçïîëçâàò ïðèðîäåí ãàç çà îòîïëåíèå. Êàòî áîíóñ çà èçïîëçâàíåòî íà åëåìåíòèòå íà óìíàòà êúùà, îáùèíàòà ïðåäîñòàâÿ åëåêòðîìîáèëè íà íàåìàòåëèòå íà òåçè 100 êúùè.
"Ïðè òîâà ïðîåêòúò "Êàòàïóëò" å ñàìî çà ïîäãîòîâêà íà êàíäèäàòñòâàíå íà ãîëåìè ïðîåêòè, ôèíàíñèðàíè áèëî îò ÅÑ, áèëî îò àíãëèéñêîòî ïðàâèòåëñòâî, áèëî îò ÷àñòíè ôîíäîâå" - îáÿñíÿâà ïðîôåñîð Ñïàñîâ.
Ïëîâäèâñêèòå ðàçðàáîòêè íà ÷àñòè îò ïðîåêò çà "óìåí ãðàä" çàñåãà ñà ôèíàíñèðàíè îò ÷àñòíè ôèðìè è îò äúðæàâíèÿ ôîíä "Íàóêà". Ñóìèòå ñà çíà÷èòåëíî ïî-ìàëêè îò ïàðèòå, êîèòî çàäåëÿ Íîòèíãàì çà ñúùàòà öåë. Òîâà â èçâåñòíà ñòåïåí ïðåäîïðåäåëÿ è íàñîêàòà íà ðàáîòà íà ïëîâäèâñêèÿò åêèï îò ó÷åíè.
"Íà ïðàêòèêà íèå ðàáîòèì âúðõó "ìîçúêà" íà óìíèÿ ãðàä, ïëþñ ñåíçîðíàòà ìó ÷àñò" - îáÿñíÿâà ïðîôåñîð Ãðèøà Ñïàñîâ.
Òîé å óáåäåí, ÷å àêàäåìè÷íèòå ðàçðàáîòêè â Òåõíè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò - ôèëèàë Ïëîâäèâ íàé-âåðîÿòíî ùå áúäàò èçïîëçâàíè òóê â Ïëîâäèâ.
"Áèõìå ïîäïîìîãíàëè îáùèíà Ïëîâäèâ â ðàçðàáîòâàíå íà áàçîâè ïðîåêòè, êîèòî â áúäåùå äà òúðñÿò ôèíàíñèðàíå è ðåàëèçàöèÿ", îáÿñíÿâà ïðîôåñîð Ñïàñîâ.
Íàó÷íèòå ðàçðàáîòêè çà "óìåí òðàíñïîðò", íàïðèìåð, ìîãàò íå ñàìî äà îïòèìèçèðà òðàôèêà íà ãðàäà, íî äà ñëóæàò êàòî îñíîâà çà ðàçâèòèåòî íà ãðàäñêàòà ïúòíà ìðåæà
È äîêàòî â íàó÷íàòà ÷àñò ïðîåêòúò "Óìåí ãðàä" å ñúèçìåðèì ñúñ ñâåòîâíèòå ïîñòèæåíèÿ â òàçè íàñîêà, áúëãàðñêèÿò áèçíåñ âñå îùå íå ìîæå äà âèäè ïðåêè ïå÷àëáè çà ñåáå ñè îò âíåäðÿâàíåòî íà âúðõîâèòå òåõíîëîãèè. Öåíàòà íà åäíà ñãðàäíà àâòîìàòèçàöèÿ íà åäíà "óìíà êúùà" íà "Ñèìåíñ" íàïðèìåð å ñúèçìåðèìà ñúñ ñòîéíîñòòà íà îáçàâåæäàíåòî íà åäèí äîì, îáÿñíÿâà ïðîôåñîð Ñïàñîâ.
Åêèïúò íà ïðîôåñîðà îáà÷å èçïîëçâà äðóã ïîäõîä, ïðè êîéòî ðàçõîäèòå çà "ïîóìíÿâàíåòî" íà åäíà êúùà ðàçõîäèòå ìîãàò äà ñå ñâåäàò äî ñóìè ìåæäó 500 è 1000 ëåâà. Òîâà ñòàâà ÷ðåç òàêà íàðå÷åíèòå îòâîðåíè ñèñòåìè è å ñúâðåìåííà íàó÷íà òåíäåíöèÿ, êîÿòî îùå íå å ñúâñåì ãîòîâà çà ïàçàðíî ïðèëîæåíèå.
"Òàçè íàñîêà íà ðàçâèòèå íà óìíèÿ ãðàä å áëàãîäàòíà çà ñòàðòèðàùè êîìïàíèè, çàùîòî å áèçíåñ ñ âèñîêà äîáàâåíà ñòîéíîñò", çàêëþ÷è ïðîôåñîð Ãðèøà Ñïàñîâ.
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 2 ÷. è 19 ìèí.
+2
ïðåäè 2 ÷. è 37 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 1 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 26 ìèí.
0
ïðåäè 4 ÷. è 1 ìèí.
+2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Îáùèíàòà çà îáâèíåíèåòî ñðåùó Êàöàðñêè: Ïðîäúëæàâàìå äà ñúäåéñòâà...
14:30 / 13.02.2017
Êàòàñòðîôàòà â "Òðàêèÿ" ïðè÷èíåíà îò íàäðóñàí ïàçàðäæèêëèÿ
14:16 / 13.02.2017
Îáÿñíèõà çàùî èñêàò îñòàâêàòà íà øåôêàòà íà ÊÀÒ Ïëîâäèâ
14:52 / 13.02.2017
Êðàñèâè æåíè, ñïîðòíè êîëè è óëè÷íè ãîíêè â íîâàòà ïðîäóêöèÿ íà Æ...
14:09 / 13.02.2017
Îáâèíèõà è çàì.- êìåò íà Ïëîâäèâ ïî ðàçñëåäâàíåòî çà çîîêúòà
14:06 / 13.02.2017
Ðàáîòíèöè îò Ìîíòàíà è Áÿëà Ñëàòèíà çàæèâÿâàò â Ïëîâäèâ çàðàäè èç...
13:23 / 13.02.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Çàêîï÷àõà ïèÿí ïîëèöàé ñëåä ñðåäíîùåí åêøúí êðàé Ïëîâäèâ
14:19 / 11.02.2017
Òîçè ïëîâäèâñêè àâòîìîáèë ñúáðà ïîãëåäèòå íà êîëåêöèîíåðèòå â Ïàðèæ
11:53 / 12.02.2017
Ñðúáñêà ñêàðà ñå èçäèãíà íàä Together
08:45 / 11.02.2017
Ñëåä îïèòà çà ïðåâðàò: Òîòåâ óâåëè÷è ðåéòèíãà ñè ñðåä ïëîâäèâ÷àíè
10:30 / 11.02.2017
Òàçè ÷èñòî íîâà ãðàäèíêà èçäúðæà äâà ìåñåöà, çàáðàíÿâàò ÿ çà êó÷åòà
09:00 / 12.02.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà