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Герджиков уволни шефа на АПИ
Източник: Plovdiv24.bg 17:06 / 08.02.2017 Отпечатай Изпрати
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Престъпната небрежност трябва да се санкционира, поех ангажимент за това и в резултат освобождавам от длъжност председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Дончо Атанасов и изпълнителния директор на "Автомагистрали"ЕАД Парашкев Кръстев.

Това заяви в Министерския съвет служебният премиер Огнян Герджиков. Решението е във връзка с трагичния инцидент в тунел "Ечемишка".

На директора на дирекция "Поддържане на пътна инфраструктура" в АПИ Георги Златев е прекратено служебното правоотношение, каза още премиерът и допълни, че Златев сам е подал оставка.








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