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|Герджиков уволни шефа на АПИ
Това заяви в Министерския съвет служебният премиер Огнян Герджиков. Решението е във връзка с трагичния инцидент в тунел "Ечемишка".
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