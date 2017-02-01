Герджиков уволни шефа на АПИ

© Престъпната небрежност трябва да се санкционира, поех ангажимент за това и в резултат освобождавам от длъжност председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Дончо Атанасов и изпълнителния директор на "Автомагистрали"ЕАД Парашкев Кръстев. Това заяви в Министерския съвет служебният премиер Огнян Герджиков. Решението е във връзка с трагичния инцидент в тунел "Ечемишка".



На директора на дирекция "Поддържане на пътна инфраструктура" в АПИ Георги Златев е прекратено служебното правоотношение, каза още премиерът и допълни, че Златев сам е подал оставка.