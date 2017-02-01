Пиян шофьор бе заловен в Калояново

© Plovdiv24.bg Пиян шофьор бе заловен вчера в село Калояново. Около 14.30 часа служители от моторизирано звено "Сигма" проверили лек автомобил "Нисан", управляван от 45-годишен жител на село Житница. Мъжът бил тестван с дрегер за алкохол и пробата показала наличието на 1,27 промила алкохол в издишания въздух. По случая е образувано бързо производство в РУ - Хисаря.