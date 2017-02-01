Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Читателски
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Блъснаха пешеходец на булевард "Шести септември"
Източник: Plovdiv24.bg 16:05 / 08.02.2017 Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Кола блъсна пешеходец в Пловдив, съобщиха от полицията за Plovdiv24.bg. Мястото - булевард "Шести септември", в района на кино "Екоплекс". Очаквайте подробности!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Нови електронни услуги в пловдивските детски градини
14:35 / 08.02.2017
Сигнал за бомба в ПУ, студенти подозират свой колега!
14:54 / 08.02.2017
The Telegraph: Посетете Пловдив, заслужава си!
14:05 / 08.02.2017
Ще се случи ли пълното преобразяване на Адата?
14:14 / 08.02.2017
Единодушно: "Пловдив 2019" трябва да стане абсолютен държавен при...
13:28 / 08.02.2017
6 години затвор за катастрофа с двама загинали! Шофьорът се налив...
13:04 / 08.02.2017

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2017 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ексклузивно: Пускат редовна линия Пловдив-Брюксел, преговарят за още!
13:15 / 07.02.2017
Видео разобличи нагъл пловдивски крадец
13:36 / 06.02.2017
Този млад мъж се превърна в герой за десетки шофьори, вижте какво направи
11:37 / 07.02.2017
Голяма ли е последната ви сметка за ток, пловдивчани? Ето обяснението на EVN
10:10 / 06.02.2017
Белгийски социалист: България вън от ЕС!
14:08 / 06.02.2017
Крумови закони! Вижте какъв урок дадоха тези българи на крадлив циганин
09:36 / 07.02.2017
Виновникът за вчерашната катастрофа - от Куртово Конаре, дрогиран и без книжка
10:54 / 06.02.2017
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зимна подготовка и селекция в Локо 2017 година
Войната в Сирия
Трифон Зарезан и Св. Валентин 2017
Зимна подготовка и селекция в Ботев 2017 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако изборите бяха днес, за кой бихте гласували?
ГЕРБ
БСП
Патриотичен Фронт
ДПС
Реформаторски Блок
Да България (коалиция със Зелените)
Воля (Веселин Марешки)
АБВ в коалиция с Движение 21
Република на Радан Кънев
Опция "Не подкрепям никого"
Друг
Няма да гласува
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
©2004 - 2016 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: