Ìàõàò çàâîèòå îò ìåæäóãðàäñêèòå ïúòèùà ó íàñ?

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Èìåííî çàðàäè òîâà ñå ïðåäâèæäà ïðè ñòðîèòåëñòâîòî íà íîâèòå ïúòèùà äà èìà âúçìîæíî íàé-ìàëêî êðèâè, à ñòàðèòå äà áúäàò ðåêîíñòðóèðàíè äî 2020 ãîäèíà. Çà öåëòà ùå áúäàò ñìåíåíè ïàðàìåòðèòå â îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè, ùå áúäàò ïðåíà÷åðòàíè âå÷å ñúùåñòâóâàùèòå ïëàíîâå, à òåçè, êîèòî ñà â ñòðîèòåëñòâî, ùå ñå ðåêîíñòðóèðàò. Ñ íîâèòå ïðàâèëà ñà çàïîçíàòè âå÷å êàêòî Àãåíöèÿ "Ïúòíà èíôðàñòðóêòóðà", òàêà è ñòðîèòåëíèòå ôèðìè.
Åäíè îò íàé-ñìúðòîíîñíèòå ïúòèùà ñà â Áúëãàðèÿ, ñî÷àò äàííè íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, êîÿòî å èç÷èñëèëà, ÷å íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî ó íàñ çàãèâàò íàé-ìíîãî õîðà, äîêàòî øîôèðàò. Áðîÿò íà ïî÷èíàëèòå â îáùíîñòòà ïðè ïúòíîòðàíñïîðòíè ïðîèçøåñòâèÿ çà ïúðâè ïúò îò ïî÷òè 20 ãîäèíè ñå å óâåëè÷èë.
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09:25 / 08.02.2017
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09:10 / 08.02.2017
Ïîâå÷å áðàêîâå è ïî-ìàëêî ðàçâîäè ó íàñ
08:54 / 08.02.2017
Áðàòúò íà çàãèíàëàòà â òóíåëà ñ åìîöèîíàëíà èçïîâåä: Ñúäáà!
20:13 / 07.02.2017
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17:23 / 07.02.2017
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17:22 / 07.02.2017
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13:15 / 07.02.2017
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13:36 / 06.02.2017
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14:08 / 06.02.2017
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09:36 / 07.02.2017
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