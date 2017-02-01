Ìàõàò çàâîèòå îò ìåæäóãðàäñêèòå ïúòèùà ó íàñ?

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Èçòî÷íèê: Àãåíöèÿ "Ìîíèòîð" 08:49 / 08.02.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
Çàâîèòå íà ìåæäóãðàäñêèòå ïúòèùà ùå áúäàò ïðåìàõíàòè, à âìåñòî òÿõ ùå èìà ïðàâè ó÷àñòúöè. Òîâà ïðåäâèæäà "Íàöèîíàëíàòà ñòðàòåãèÿ çà ïîäîáðÿâàíå áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà" äî 2020 ãîäèíà. Ñïîðåä äàííèòå íà ÊÀÒ âñÿêà òðåòà êàòàñòðîôà ñòàâà íà çàâîé.

Èìåííî çàðàäè òîâà ñå ïðåäâèæäà ïðè ñòðîèòåëñòâîòî íà íîâèòå ïúòèùà äà èìà âúçìîæíî íàé-ìàëêî êðèâè, à ñòàðèòå äà áúäàò ðåêîíñòðóèðàíè äî 2020 ãîäèíà. Çà öåëòà ùå áúäàò ñìåíåíè ïàðàìåòðèòå â îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè, ùå áúäàò ïðåíà÷åðòàíè âå÷å ñúùåñòâóâàùèòå ïëàíîâå, à òåçè, êîèòî ñà â ñòðîèòåëñòâî, ùå ñå ðåêîíñòðóèðàò. Ñ íîâèòå ïðàâèëà ñà çàïîçíàòè âå÷å êàêòî Àãåíöèÿ "Ïúòíà èíôðàñòðóêòóðà", òàêà è ñòðîèòåëíèòå ôèðìè.

Åäíè îò íàé-ñìúðòîíîñíèòå ïúòèùà ñà â Áúëãàðèÿ, ñî÷àò äàííè íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, êîÿòî å èç÷èñëèëà, ÷å íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî ó íàñ çàãèâàò íàé-ìíîãî õîðà, äîêàòî øîôèðàò. Áðîÿò íà ïî÷èíàëèòå â îáùíîñòòà ïðè ïúòíîòðàíñïîðòíè ïðîèçøåñòâèÿ çà ïúðâè ïúò îò ïî÷òè 20 ãîäèíè ñå å óâåëè÷èë.







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íàëè âñè÷êè ñå äîñåùàìå çà êàêâî ñòàâà äóìà-íîâè îáùåñòâåíè ïîðú÷êè, îùå ìíîãî ïàðè çà "ëàïàíå". Òîâà ñúñ çàâîèòå å ïðîñòî ïúëíà ãëóïîñò. Äà íå áè â öÿë ñâÿò ïúòèùàòà äà ñà áåç çàâîé? Ùî çà ìàëîóìíè îáÿñíåíèÿ!! Ìíîãî òî÷íî ïèøå duncho-íà ïðàâè ó÷àñòúöè èìà ìíîãî ïîâå÷å êàòàñòðîôè. Âáåñÿâàì ñå, êàòî íè ìèñëÿò çà òîëêîâà òúïè, ÷å äà èì âÿðâàìå íà èäèîòñêèòå àðãóìåíòè çà êîðóïöèÿ!!
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Ì-äà, ÿâíî ñà îòêðèëè íîâà íèøà è ñõåìà çà êðàäåíå íà ïàðè. ßâíî ñòàðàòà ïåñåí çà ìàãèñòðàëèòå ñå å èçòúðêàëà. Ñåãà å èíòåðåñíî, êîé ïðåäëàãà äà èçïðàâÿ çàâîèòå? Ñòàðèòå êðàäëüîâöè èëè òåçè, êîèòî ñå ãîòâÿò äà ñåäíàò â òåõíèÿ ñòîë. Ïúðâî, âèêàì, Áàöå äà çàáðàíè íîùà, çàùîòî òîãàâà ñòàâàò íàé-ìíîãî êàòàñòðîôè. Çàâîèòå, ïîñëå.
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Ïðîñòåòå íåâåæåñòâîòî, íî ñëåä êàòî åäíà íà òðè êàòàñòðîôè ñòàâà íà çàâîé, òîâà íå îçíà÷àâà ëè, ÷å äâå îò òðè êàòàñòðîôè ñòàâàò íà ïðàâ ó÷àñòúê?!
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×àêàì äà ìàõíàò ñêîðî Ñòàðà ïëàíèíà, ÷å ìíîãî ïðå÷è íà äâèæåíèåòî. Ñúùî òàêà ùå å äîáðå äà çàáðàíÿò ãðàâèòàöèÿòà, èëè ïîíå äà ÿ íàìàëÿò çà äà å ïî-ìàëúê ðàçõîäà íà ãîðèâî.
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ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ òóêà êàêâè áèñåðè ÷åòà...
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Àìè äà ñå íàó÷àò äà çàâèâàò èëè êàòî öÿëî äà êàðàò / ïúëíà ïàðîäèÿ ñìå òóê /
Svetoslav1
Êîãàòî çíàì êàêâî ìè å ñàìî àç ñè çíàì êàêâî ìè å! Æàëåðè
ïðåäè 1 ÷. è 32 ìèí.
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Ìíîãî, ùå ìè õàðåñâà äà ïúòóâàì Ïëîâäèâ - Ñìîëÿí áåç çàâîè ìå÷òà ;) 6518ã.
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Íå çàâîèòå íà ïúòÿ ñà ïðîáëåì, à ëèïñàòà íà òàêèâà â ãëàâàòà íà øîôüîðèòå! Êàê ùå èçïðàâèòå ïúòèùàòà ïî äåôèëåòàòà? Êàê ùå íàðåæåòå è îò÷óæäèòå îáðàáîòâàåìèòå çåìè? Àìè çàâîèòå àñôàëò, êîèòî ùå èçâàäèòå îò ïúòíàòà êàðòà, òÿõ çà íîâî íàöèîíàëíî áîãàòñòâî ëè ùå ãè îòáåëåæèòå â êðàñîòàòà íà Áúëãàðèÿ? À ðåêèòå, ïðè òÿõ ïîâå÷å ìîñòîâå ëè? Äà èìà êàêâî äà ïàäà?!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Âúçñòàíîâÿâà ñå èçíîñúò íà åëåêòðîåíåðãèÿ îò Áúëãàðèÿ
09:25 / 08.02.2017
Äîìóñ÷èåâ ñ èíòåðåñíè ìèñëè çà ðîìèòå, ïîëèòèöèòå è æèâîòà â Áúëã...
09:10 / 08.02.2017
Ïîâå÷å áðàêîâå è ïî-ìàëêî ðàçâîäè ó íàñ
08:54 / 08.02.2017
Áðàòúò íà çàãèíàëàòà â òóíåëà ñ åìîöèîíàëíà èçïîâåä: Ñúäáà!
20:13 / 07.02.2017
"Äà Áúëãàðèÿ" ñå êîàëèðà ñúñ "Çåëåíèòå", ðàçî÷àðîâà ñèìïàòèçàíòèò...
17:23 / 07.02.2017
12-ãîäèøåí ñêî÷è îò áëîê â Áîòåâãðàä, áàáà ìó ãî õâàíàëà äà ïóøè
17:22 / 07.02.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ôåâðóàðè 2017 ã. »
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Âèæ îùå:
Åêñêëóçèâíî: Ïóñêàò ðåäîâíà ëèíèÿ Ïëîâäèâ-Áðþêñåë, ïðåãîâàðÿò çà îùå!
13:15 / 07.02.2017
Âèäåî ðàçîáëè÷è íàãúë ïëîâäèâñêè êðàäåö
13:36 / 06.02.2017
Ãîëÿìà ëè å ïîñëåäíàòà âè ñìåòêà çà òîê, ïëîâäèâ÷àíè? Åòî îáÿñíåíèåòî íà EVN
10:10 / 06.02.2017
Òîçè ìëàä ìúæ ñå ïðåâúðíà â ãåðîé çà äåñåòêè øîôüîðè, âèæòå êàêâî íàïðàâè
11:37 / 07.02.2017
Áåëãèéñêè ñîöèàëèñò: Áúëãàðèÿ âúí îò ÅÑ!
14:08 / 06.02.2017
Êðóìîâè çàêîíè! Âèæòå êàêúâ óðîê äàäîõà òåçè áúëãàðè íà êðàäëèâ öèãàíèí
09:36 / 07.02.2017
Âèíîâíèêúò çà â÷åðàøíàòà êàòàñòðîôà - îò Êóðòîâî Êîíàðå, äðîãèðàí è áåç êíèæêà
10:54 / 06.02.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Àêöèÿ "Íàãëåö" íà Plovdiv24.bg ñðåùó íåïðàâèëíîòî ïàðêèðàíå
ÔÊ Ìàðèöà ñåçîí 2016/2017
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