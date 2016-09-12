Åêñêëóçèâíî: Ïóñêàò ðåäîâíà ëèíèÿ Ïëîâäèâ-Áðþêñåë, ïðåãîâàðÿò çà îùå!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:15 / 07.02.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Â íàïðåäíàëà ôàçà ñà îùå åäíè ðàçãîâîðè - ñ äàòñêà êîíñóëòàíñêà ôèðìà çà ðåäîâíè ïîëåòè äî äâå áëèçêè áàëêàíñêè äåñòèíàöèè. Òå ùå áúäàò ñúîáùåíè äîïúëíèòåëíî.


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11:11 / 05.02.2017
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13:08 / 05.02.2017
Áîðèñîâ: Íå ñå çíàå êúäå å öåíòúðúò íà Ïëîâäèâ âå÷å, íÿêúäå êúì Ïàçàðäæèê!
12:47 / 05.02.2017
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13:36 / 06.02.2017
Æåíà çàãèíà, ñëåä êàòî ëàìïè è ìàçèëêà ïàäíàõà âúðõó àâòîìîáèë â òóíåëà "Å÷åìèøêà“
13:20 / 05.02.2017
Ãîëÿìà ëè å ïîñëåäíàòà âè ñìåòêà çà òîê, ïëîâäèâ÷àíè? Åòî îáÿñíåíèåòî íà EVN
10:10 / 06.02.2017
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17:04 / 05.02.2017
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