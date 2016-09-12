ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Åêñêëóçèâíî: Ïóñêàò ðåäîâíà ëèíèÿ Ïëîâäèâ-Áðþêñåë, ïðåãîâàðÿò çà îùå!
Êîìïàíèÿòà Ryanair ïóñêà íîâà ðåäîâíà ëèíèÿ, ñâúðçàíà ñ ãðàäà ïîä òåïåòàòà, íàó÷è åêñêëóçèâíî Plovdiv24.bg. Ïîëåòèòå ùå ñå îñúùåñòâÿâàò îò ìåñåö ìàðò è ùå ñà ïî íàïðàâëåíèåòî Ïëîâäèâ-Áðþêñåë, êàòî òî÷íèòå äíè îò ñåäìèöàòà âñå îùå ñå óòî÷íÿâàò. Òîâà ñòàâà âúçìîæíî ñëåä ïîëçîòâîðíè ïðåãîâîðè ñ îáùèíà Ïëîâäèâ è ëè÷íàòà àíãàæèðàíîñò íà êìåòà Èâàí Òîòåâ.
Ëåòèùå Ïëîâäèâ
äî ñ.Êðóìîâî
9 êîìåíòàðà çà Ëåòèùå Ïëîâäèâ
Ïðåç ìàðò ñå ïîäíîâÿâàò è ïîëåòèòå Ïëîâäèâ - Ôðàíêôóðò. Ïðîäúëæàâàò ïðåãîâîðèòå íà Îáùèíàòà ñ Ryanair è çà îòêðèâàíåòî íà îùå åäíà ðåäîâíà ëèíèÿ, ÷èÿòî äåñòèíàöèÿ ïðåäñòîè äà áúäå îáÿâåíà ñúâñåì ñêîðî.
Â íàïðåäíàëà ôàçà ñà îùå åäíè ðàçãîâîðè - ñ äàòñêà êîíñóëòàíñêà ôèðìà çà ðåäîâíè ïîëåòè äî äâå áëèçêè áàëêàíñêè äåñòèíàöèè. Òå ùå áúäàò ñúîáùåíè äîïúëíèòåëíî.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 232
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/39 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (12)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 53 ìèí.
0
ïðåäè 58 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 4 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 42 ìèí.
-1
ïðåäè 1 ÷. è 45 ìèí.
+2
ïðåäè 1 ÷. è 46 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 52 ìèí.
-2
ïðåäè 1 ÷. è 53 ìèí.
-1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Îïèñàõà ïîäðîáíî êàê å ñòàíàëà êàòàñòðîôàòà íà "Ðóñêè" ñ 3 æåðòâè...
13:47 / 07.02.2017
13-ãîäèøåí çàëåïè äî ñëåïîî÷èåòî íà ñúó÷åíèê â Ïëîâäèâ ãàçîâ ïèñò...
13:33 / 07.02.2017
Ñïîäåëåíîòî ïîëçâàíå íà àïàðòàìåíòè íàáèðà ñêîðîñò â Ïëîâäèâ
10:59 / 07.02.2017
Ó÷åíèöè îò Òúðãîâñêàòà â Ïëîâäèâ: Óìèðàìå îò ñòóä, âèæòå êàê ñå î...
10:14 / 07.02.2017
ÌÂÐ Ïëîâäèâ: Íàó÷åòå ÏÈÍ êîäà ñè, íå ãî çàïèñâàéòå íà õàðòèÿ
09:35 / 07.02.2017
"Çëàòíà òðåñêà" â Ðîäîïèòå, òúðñÿò èç ïëàíèíàòà ïàðèòå íà Æîðî Ìè...
09:26 / 07.02.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Óæàñíà êàòàñòðîôà â Êþ÷óêà!
11:11 / 05.02.2017
Âèäåî ðàçîáëè÷è íàãúë ïëîâäèâñêè êðàäåö
13:36 / 06.02.2017
Áúëãàðèÿ å 13-àòà íàé-îòðîâíà ñòðàíà â ñâåòà!
17:04 / 05.02.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà