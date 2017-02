Разработват нова стратегия за развитие на образованието в Пловдив до 2022 г.

© Plovdiv24.bg Община Пловдив и фондация "Заедно в час" разработват нова комплексна образователна стратегия за град Пловдив за периода 2017 - 2022 година. Тя е продължение на целенасочените усилия на местните власти за дългосрочно икономическо развитие на града и региона.



Основната цел на новата стратегия е да изгради съвременна визия за развитието на образованието в Община Пловдив. Тя ще съдържа конкретни цели, области за въздействие, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които съответстват на нуждите и възможностите на местните власти, население и бизнес. Документът ще послужи за планиране на задачите и ресурсите на общината и ключовите й партньори по отношение на образованието в града.



С цел координиране на усилията и ресурсите на ранен етап, от 02.02.2017 г. към проекта стартира и Работна група от експерти от Община - Пловдив, Регионално управление на образованието, Областна администрация и Общински съвет - Пловдив. В нея влизат още представители на образователните институции в града, местния бизнес и неправителствения сектор.



Ролята на Работната група е идеите, представени в Стратегията, да бъдат своевременно подлагани на анализ и одобрени от експертите, за да се гарантира постигане на приложима и устойчива програма и дългосрочно развитие на образованието в града.



За подготовка на стратегическия образователен план общината си партнира с фондация "Заедно в час", която успешно използва иновативни образователни практики в подготовката и подкрепата на нови учители в своята двугодишна програма за професионално и лидерско развитие.



Фондацията си сътрудничи с иновативни образователни организации в над 40 държави на пет континента в глобалната мрежа Teach For All и постоянно обменя с тях добри практики и ноу-хау по отношение на ефективното преодоляване на пропастта в постиженията на учениците и осигуряването на равен достъп до качествено образование.



"Пловдив отбелязва стабилен икономически растеж и необходимост от все повече квалифицирани кадри, които да осигурят човешкия капитал за инвеститорите, които общината привлича, и за стартиращите и развиващи се местни компании сега и в бъдеще.



Успехът на Пловдив в тази посока е тясно свързан с образованието, което се предлага в града и възможностите за квалификация на кадри", коментира Стефан Стоянов, заместник-кмет "Oбразование, развитие, европейски политики и международно сътрудничество" на Община Пловдив.



В стратегията ще бъдат обхванати всички образователни нива - от детски градини, през общообразователни и професионални училища, до университети. Заложените мерки за всеки един от етапите на образование ще се допълват в изграждането на цялостна визия за развитие на образованието в Пловдив.



Планът ще съдържа още пътна карта за осъществяването й и конкретни индикатори за измерване на резултатите от изпълнението на заложените мерки и дейности. Ръководител на проекта за изготвяне на стратегията е д-р Анна-Мари Виламовска, а в екипа й влизат още Кристина Рангелова и Георги Дянков като старши анализатори.



Съдържанието на стратегията ще бъде пряко консултирано от опитни експерти на Фондация "Заедно в час": Евгения Пеева, изпълнителен директор, Траян Траянов, програмен директор и д-р Нели Колева, директор "Публични партньорства".



"Община Пловдив вече работи по няколко иновативни за България проекти в сферата на образованието, като въвеждане на метода "Монтесори" в общинските детски градини, създаване на образователно-индустриален борд за активизиране на връзките между бизнеса и образованието и реализирането на проект за "Иновативни училища" в Пловдив. Всички тези пилотни проекти се реализират с желанието и подкрепата на общината.



Стратегията за образованието ще надгради тези усилия и ще създаде координирана цялостна визия за развитие на сектор "Образование", коментира Анна-Мари Виламовска, ръководител на проекта за нова стратегия за образованието на Община Пловдив.



Планът ще се базира на задълбочено проучване на настоящото състояние на образованието в община Пловдив. То включва статистически данни, фокус-групи и дълбочинни интервюта с различни заинтересовани страни, както и изготвяне на детайлен SWOT анализ и задаване на ясно дефинирани посоки за развитие на образованието с конкретни индикатори за успех.



"Заедно в час" е неправителствена организация, която вече шест години работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от региона, в който живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите. За тази цел организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения от различни сфери.



В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна. Организацията изгражда силна общност от настоящи, завършили участници и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете. "Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.



През 2015 г. "Заедно в час" и Община Пловдив сключиха меморандум за сътрудничество и партньорство. В него основни приоритети са привличането на високо квалифицирани и мотивирани млади хора към учителската професия и създаването на добри практики при подбора и кариерното развитие на учителите.



В партньорския меморандум влизат още провеждането на консултации на експертно и ръководно ниво и общо разработване на инициативи, проекти и доклади, които подпомагат дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете. Съвместната работа по разработването на новата стратегия за образованието на Община Пловдив е следваща стъпка в тази посока.