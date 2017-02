Пловдив с ново признание в Аутсорсинг индустрията

© За пета поредна година полската CEE Business Media бе домакин на годишните награди "Споделени услуги и Аутсорсинг в Централна и Източна Европа", които се връчват за върхови постижения в Аутсорсинг сектора. Събитието се проведе на Гала вечеря във Варшава, в хотел Интерконтинентал. На церемонията присъстваха над 300 представители на значими международни компании, заинтересовани от разширяване на техните центрове за бизнес услуги в Централна и Източна Европа. Годишните награди бяха предшествани от среща на високо равнище, на която се дискутираха най-актуалните теми, вълнуващи аутсорсинг сектора. Подобен род събития спомагат за популяризирането на Централна и Източна Европа като дестинация за бизнес услуги на световно ниво, на която оперират глобални компании от Европа, Северна Америка и Азия.



Номинирани за наградите бяха цели 177 международно признати компании, градове и личности, разпределени в общо 24 категории. Сред отличените са най-динамично развиващите се градове в Централна и Източна Европа, IT & BPO компании, HR компании, частни инициативи и други.



В топ 4 на градовете, набиращи скорост в развитието на Аутсорсинг индустрията, бе отличен Пловдив. Той срещна силната конкуренция с градове от Литва, Словакия и Унгария и редица други държави в Централна и Източна Европа, но въпреки това успя да се пребори и да попадне в челната четворка в категорията "Emerging city of the year - CEE".



Това признание не е случайно. 5 000 са заетите в бързо разрастващия се IT & BPO сектор в Пловдив, което представлява 3% от БВП на регион. Динамиката в тази индустрия през последните няколко години върви ръка за ръка със създаването на множество споделени центрове за работа, бизнес клъстери и специализирани събития.



През последната година на Града под тепетата бе отделено специално внимание в няколко специализирани статии на Financial Times и бе отличен в редица национални и международни конкурси, отчитащи постиженията в IT и BPO индустрията.