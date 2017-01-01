© Гръцките фермери блокираха границата с Македония. Въпреки очакванията, че ще щурмуват българо-гръцката граница, тракторите на практика затвориха граничния пункт "Евзони" към Македония, съобщава Нова телевизия.

Това обаче не означава, че земеделците от Серес и района са се отказали да затворят и входовете и изходите от и към България. Участниците в протеста уточняват, че в най-скоро време ще станат ясни бъдещите действия на фермерите.