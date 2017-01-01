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|Гръцките фермери блокираха границата с Македония
Това обаче не означава, че земеделците от Серес и района са се отказали да затворят и входовете и изходите от и към България. Участниците в протеста уточняват, че в най-скоро време ще станат ясни бъдещите действия на фермерите.
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