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Гръцките фермери блокираха границата с Македония
Източник: Plovdiv24.bg 09:27 / 31.01.2017 Отпечатай Изпрати
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Гръцките фермери блокираха границата с Македония. Въпреки очакванията, че ще щурмуват българо-гръцката граница, тракторите на практика затвориха граничния пункт "Евзони" към Македония, съобщава Нова телевизия. 

Това обаче не означава, че земеделците от Серес и района са се отказали да затворят и входовете и изходите от и към България. Участниците в протеста уточняват, че в най-скоро време ще станат ясни бъдещите действия на фермерите.







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