Повече от 700 изявени пловдивчани включени в нова интересна енциклопедия

Това стана ясно по време на пресконференция по повод представянето на книгата. Екипът на Академично издателство "Талант" при ВУАРР е работил по изданието в продължение на 4 години. Акад. проф. д-р инж. Димитър Димитров, ректор на ВУАРР, е издател и негов ръководител, проф. Радка Колева, един от водещите експерти в библиотекознанието, е редактор и консултант, а Радка Димитрова е съставител на книгата.



За създаването на личностната енциклопедия "Изявени пловдивчани" са осъществени стотици контакти с успели в попрището си пловдивчани, техни наследници, редица неправителствени организации, професионални съюзи, историци, писатели, използвани са общи и специални енциклопедии.



"От чисто просветителска гледна точка - информационно, книгата запознава читателите с известни от миналото и от съвремието личности, но и с недотам известни граждани на света, свързани с Пловдив, които ние тук в България не знаем.", коментира акад. проф. Димитров.





По думите му в книгата са включени имената на пловдивчани, които са оставили диря в своята професия или в обществения живот.





"Целта на изданието е тези именити личности, техните успехи, да въздействат на младите поколения, да ги активират, да ги накарат да повярват в себе си", допълни ректорът.





Тиражът на книгата е 1 500 бройки, 500 от тях са твърда корица. Според съставителя на изданието - Радка Димитрова, голямата ценност на книгата е включването в нея на пловдивчани, реализирали се успешно по света. Огромен принос за това по думите й има проф. д-р Славик Табаков, главен медицински физик в Кралския колеж в Лондон и президент на Международната организация по медицинска физика.





Включени са всички кметове на града, удостоените със званието "Почетен гражданин". Енциклопедията ще излезе и на брайлова азбука.





"Подготвя се аудио и електронен вариант", добави още Димитрова.





Книгата "Изявени пловдивчани" е подготвена по технологията на утвърдени образци, като изданията "Who is who" ("Кой кой е").





"В частност това се отнася до начина на събиране и обработка на данните с помощта на специална покана за участие, със съответните изисквания към съдържанието и обема на информацията", обясни експертът в библиотекознанието проф. Радка Колева.





По думите й е представена наличната фактическа информация (без разказвателни, есеистични и емоционални отстъпления). Лицата, включени в справочника, са подредени азбучно по фамилните им имена.





Екипът на Академично издателство "Талант" на ВУАРР вече работи по второто издание. "То ще отрази критичните бележки към първото и ще добави още личности, които по една или друга причина не са включени в първата книга", допълни акад. проф Димитров. Плановете са то да излезе през 2019 година, когато Пловдив ще бъде Европейска столица на културата.



Книгата може да се закупи от книжарницата във ВУАРР в Пловдив 4003, бул. "Дунав" №78. Може да се достави и по заявка с куриер на тел. 032 960 360 или електронна поща uard@uard.bg.



Премиерата на книгата "Изявени пловдивчани - личностна енциклопедия" ще се състои на 31 януари 2017 г. от 17:30 часа в РНБ "Иван Вазов". Изданието ще бъде представено от акад. проф. Димитър Димитров и проф. Радка Колева.



Книгата е посветена на избирането на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година и 25-годишнината на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/.