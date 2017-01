Пловдив реди стратегия за образованието в следващите 3 години

© Plovdiv24.bg Голямата общинска образователна програма за следващите 3 години (2017-2019) ще гласува местният парламент на сесията си утре, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Тя обединява шест важни подпрограми, обхващащи всички етапи на образованието - от предучилищна възраст до университета.



"Ще започна с висшето образование , понеже там е най-новата и интересна програма - "Международната програма за развитие на IT индустрията", целяща привличане на чуждестранни студенти, които да учат за IT инженери. Стартирахме я миналата година в ПУ, където разкрихме нова специалност - "Софтуерно инженерство", припомни Стоянов. В нея вече се обучават 10 български и 18 украински и молдовски студенти от български произход.

"Очакваме в края на първата учебна годината да се включат и IT компаниите, които да осигурят стаж на младежите. Тази година предстои програмата да продължи", коментира Стоянов. Амбицията е обхватът й да се разшири и към Техническия университет.

"Като цяло програмата има две важни задачи - да увеличи броя на студентите, които изучават IT специалности в града, за да се повиши конкуренцията. Втората ни цел е да привлечем повече чужди студенти в пловдивските университети и по-специално студенти от българската общност в Украйна и в Молдова."

По думите му по ред причини хората в Украйна, например, гледат на България като на много по-добро място за учене, кариера и живот.

"А и ние имаме ангажименти към тези наши сънародници, които са много привързани към старата си родина, както наричат България", сподели зам.-кметът.

Годишно необходимите средства за тази програма е 220 000 лева или 660 000 лева за следващите три години. Втората програма, влизаща в стратегията, е за обновяване на площадките в детските градини. 200 000 лева се заделят за нея на година (600 000 лева за три години). Миналата година по тази програма бяха обновени над 35 площадки от общо около 60.

Трета програма, която реално се провежда за трета поредна година, е тази за иновативните училища. Близо 30 000 лева са заделени за нея на година от бюджета.

"Сумата не е голяма, но ефектът е много интересен - по нея правим обучение на самите преподаватели, внедряваме нови техники за преподаване, нов подход към децата. Важният елемент тук е да има интеракция в часа, да се работи по групи, в екип, децата да са ангажирани и да учат чрез практика. Вече имаме добри резултати, навсякъде има изключително повишаване на резултатите."

Четвърта програма пък е въвеждане метода на Мария Монтесори в детските градини на Пловдив - поредната гордост за община Пловдив.

"От началото на годината работим с 250 деца, вече сме обучили 28 преподаватели, в момента обучаваме още толкова, а целта е броят и на преподавателите, и на децата, обхванати от програмата, постоянно да расте. Програмата има изключителен отзвук сред родителите, които проявяват огромен интерес ", похвали се Стоянов. Средствата за тзи програма се изчисляват на около 220 000 лева за година.

Следващата програма, включена в големия план на Общината е "Образователно-индустриалният борд".

"Тя е изцяло обърната към дуалното обучение и събира индустрия, образование , местна и държавна власт. Искаме да подкрепим професионалните гимназии и бизнеса да създадат дуални паралелки, в които децата да получават практически умения и на края на своето образование те да имат по една добра професия в ръцете си, която може да им осигури едно добро кариерно развитие."

Бюджетът за година е 30 000 лева. Миналата година стартираха две паралелки, очакванията са да стартират още около 8 нови, посочи Стоянов.

Последната подпрограма от стратегията пък касае дигитализацията на учебния процес в пловдивските училища.

"Още от миналата година започнахме да помагаме на училищата с въвеждане големите платформи на Google и Windows за изнасяне на учебния процес в "облака", разказа Стоянов. "В последните 10 години тези компании инвестираха милиарди за образование , а платформите им вече са преведени на български. Затова започнахме и програмата." За три години общата сума, необходима за шестте програми, е 2 339 000 лева. Зам.-кметът по образование Стефан Стоянов разказа накратко за голямата стратегия. Какво включва процесът - всичко: от достъп до имейли, до виртуални уроци, онлайн презентации, онлайн даване на домашни, достъп на родителите до учебното съдържание, споделяне на съдържание между учители...



"Така е и много по-интересно за учениците. Това са сериозни технологии, но реално се ползват много лесно. Даваме една закачка на децата, че ученето може да е интересно. Вече никой не ползва черната дъска. Истината е проста - училището загуби битката със смартфоните, всяко дете има и няма как да го спреш.



По-хубаво е смартфоните да бъдат използвани за образователни цели, отколкото да се събират на вратата. Затова, например, трябва да има безплатен Wi Fi във всяко училище, да има нови технически решения за образованието. Изкушенията към децата са огромни и когато влязат в една класна стая, непроменяна с десетилетия, става скучно", коментира Стоянов.



По думите му с така или иначе образователното министерство е дало краен срок до 2019 година всички училища в страната да имат подобни акаунти, за да си общуват онлайн.



"В тази връзка пловдивските училища са изключително напред. Постоянно правят нововъведения и наистина заслужават огромни адмирации."



Към момента са обхванати шест училища, но за три години трябва да се включат всички общински школа. Средствата за програмата са 30 000 лева на година.