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Ìèòüî Î÷èòå îòèøúë äà ÿäå êþôòåòà ñ 30 âúîðúæåíè "äðóæêè"
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:09 / 20.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íåñåáúðñêèÿò íàðêîáîñ Äèìèòúð Æåëÿçêîâ - Ìèòüî Î÷èòå å îòèøúë äà ÿäå êþôòåòà â çàâåäåíèåòî "4 you" â Ñëúí÷åâ áðÿã, ïðèäðóæåí îò 30 âúîðúæåíè äî çúáè ñâîè ãàâàçè. Òîâà ñòàâà ÿñíî îò ïîêàçàíèÿòà íà áëèçêè äî Î÷èòå ñâèäåòåëè, äàäåíè ïî ðàçñëåäâàíåòî çà ïðåñòðåëêàòà ñúñ ñîáñòâåíèêà íà ðåñòîðàíòà Áîæèäàð Êóçìàíîâ - Êðàâàòà â íà÷àëîòî íà ìèíàëîãîäèøíèÿ ëåòåí ñåçîí, ïèøå â. "Òåëåãðàô".

Ïðåä Ñïåöñúäà â÷åðà ñå èçïðàâè äóïíè÷àíèíúò Ãåîðãè Èâàí÷åâ, êîéòî å ñî÷åí çà ñòðåëåöà ïî Î÷èòå è å îáâèíåí â îïèò çà óáèéñòâîòî ìó.

Èâàí÷åâ ïîèñêà äà áúäå ïóñíàò îò ñëåäñòâåíèÿ àðåñò, òúé êàòî å ïðåêàðàë 7 ìåñåöà â êèëèÿ è íÿìà íèêàêâî ðàçâèòèå ïî ðàçñëåäâàíåòî. "Íå ñúì âèíîâåí. Áÿõ ïðÿê ñâèäåòåë íà ñëó÷êàòà. Íàïàäíàõà íè 30 ìúæå ñ ìå÷îâå, ñàáè è ïèñòîëåòè", çàÿâè Èâàí÷åâ.

Òîé íàñòîÿ ïðåä Ñïåöñúäà, ÷å íå å ñòðåëÿë ïî Î÷èòå, è ñå îïèòà äà óáåäè ìàãèñòðàòèòå, ÷å àêî áúäå ïóñíàò, íÿìà äà ñå óêðèå èëè èçâúðøè ïðåñòúïëåíèå.

Àäâîêàòúò ìó Äèìî Ãî÷åâ ðàçêðè, ÷å ïî ïèñòîëåòà "Ìàêàðîâ", ñ êîéòî å ñòðåëÿíî ïî Î÷èòå ñà îòêðèòè îñâåí ñëåäè îò Èâàí÷åâ, íî è îò íàé-áëèçêèÿ ñúðàòíèê íà íåñåáúðëèÿòà Íèêîëà Ìàðèíîâ - Êîëüî Ìàãàðåòî. "Òîâà îçíà÷àâà, ÷å íå å ÿñíî êîé å ïðîèçâåë èçñòðåëèòå", ïîñî÷è Ãî÷åâ.

Ñïîðåä îáâèíåíèåòî ïî Î÷èòå ñà ñòðåëÿëè Ãåîðãè Èâàí÷åâ è Ðàäîñëàâ Äèìèòðîâ. Ïîñëåäíèÿò áå ïóñíàò ïîä ãàðàíöèÿ ïðåç åñåíòà. Çàùèòíèêúò ðàçêðè îùå, ÷å èìà ïîêàçàíèÿ íà 10 ÷óæäåíöè, êëèåíòè â ðåñòîðàíòà, êîèòî ñúùî òâúðäÿò, ÷å õîðàòà íà Î÷èòå ñà íàïàäíàëè Êðàâàòà è êîìïàíèÿòà ìó â åäíî îò ñåïàðåòàòà.

"Íàõëó ãðóïà îò ìóñêóëåñòè, äåáåëîðúêè ìúæå ñ òúíêè êðàêà è ÷åðíè òåíèñêè. Ñëåä òîâà çàïî÷íàõà äà ñå áèÿò ñ äðóãè ìúæå. Èìàøå è ñòðåëáà", òâúðäÿò ÷óæäåíöèòå â ïîêàçàíèÿòà ñè. Îò çàïèñèòå íà îõðàíèòåëíèòå êàìåðè ïúê ñå âèäÿëî êàê ñëåä ïàòàêëàìàòà õîðàòà íà Î÷èòå íàáúðçî ñúáèðàò íîæîâå è ïèñòîëåòè, òîâàðÿò ãè â èíâàëèäíà êîëè÷êà è ãè èçíàñÿò ïðåäè ïðèñòèãàíåòî íà ÷åíãåòàòà.

Ñïîðåä çàùèòàòà ñïîðúò íå å áèë ïðÿêî ìåæäó Î÷èòå è Êðàâàòà. Áèëî çàðàäè ñòàðà âðàæäà ìåæäó êóìåöà íà Êðàâàòà Èâàí Òåðçèéñêè, âäîâèöàòà íà ñèêàäæèéñêèÿ áîñ Ìèë÷î Áîíåâ - Áàé Ìèëå Ñèëâèÿ Ïàíàãîíîâà è Ïëàìåí Ïåòêîâ - Ïîìîðèåöà çà ïàðêèíã.

Îùå â ïúðâèòå äíè íà èíöèäåíòà íà 8 þíè ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ Ãåîðãè Êîñòîâ ñúùî îáÿâè, ÷å ñïîðúò å áèë çà ïàðêîìÿñòî. Â êðàéíà ñìåòêà â÷åðà Ñïåöñúäúò ïðåöåíè, ÷å íà òîçè åòàï íÿìà äà ïóñêà Èâàí÷åâ îò àðåñòà. Îñâåí çà ñòðåëáàòà ïî Î÷èòå, òîé å îáâèíåí çà ïðèòåæàíèå íà íàðêîòèöè è ðåêåò.



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10:34 / 20.01.2017
Ðàçñëåäâàò âèñøè ñëóæèòåëè îò ÌÂíÐ çà ïðåñòúïëåíèå ïî ñëóæáà
10:21 / 20.01.2017
Åêøúí ñúñ ñíåãîðèí è àâòîáóñ íà âàðíåíñêè áóëåâàðä
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10:23 / 18.01.2017
Ñíåãúò ðàçõóáàâè îùå ïîâå÷å Ïëîâäèâ, âèæòå íàé-ñòàðèÿ æèâ ãðàä â Åâðîïà ïðåç íîùòà
20:29 / 19.01.2017
Áàùàòà íà ×î÷î Ïîïéîðäàíîâ çàæèâÿ â Ïëîâäèâ ñ 42 ãîäèíè ïî-ìàëêà îò íåãî
21:04 / 18.01.2017
Ëèãàâè ñîôèÿí÷åòà ÿäîõà çäðàâ áîé, ñëåä êàòî âúðòÿõà ãóìè è ïîìëÿõà êîëè
09:14 / 20.01.2017
Äåòñòâîòî íà Ìàéêúë îò Ïëîâäèâ: Æåíè ñ ôðèâîëíî ïîâåäåíèå, äåãðàäèðàëè åëåìåíòè è íîùíè ãóëÿè
14:30 / 19.01.2017
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16:14 / 18.01.2017
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